Новая ферма предназначена для беспривязного содержания 400 голов дойных коров. Она оснащена современной доильной установкой. В просторном светлом помещении созданы максимально комфортные условия труда и отдыха для работников: раздевалки, душевые, комната отдыха. В настоящий момент в республике ферм аналогичного уровня комфорта для персонала и оптимальности условий содержания для скота единицы. Число рабочих мест, при этом, на ферме останется без изменения, но увеличится производительность труда за счёт современных технологий.
Общая стоимость инвестиционного проекта, реализованного колхозом в течение полутора лет, составила 105,8 миллиона рублей, в том числе 26,1 миллиона рублей затраты на оборудование, и 79,7 миллиона рублей на строительство здания. В объект хозяйством вложено 75,8 миллиона рублей собственных средств, 30 миллионов - заёмных. СХПК был получен льготный кредит под 4 процента сроком на 6 лет в ПАО «Сбербанк» в рамках федеральной программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемой Минсельхозом РФ с 2017 года. В настоящее время предприятие готовит пакет документов для получения субсидии в рамках региональной программы. Ставка возмещения части затрат на строительство животноводческих помещений по ней составляет 50 тысяч рублей за скотоместо, но не более понесённых затрат. Максимальная сумма субсидии для СХПК «Луч» может составить 20 миллионов рублей.
СХПК-колхоз «Луч» является племенным заводом по разведению черно-пёстрой породы коров. Здесь уже содержится высокопроизводительное дойное стадо в 950 голов. Годовой удой на одну фуражную корову в нём превышает 7 тысяч килограммов на голову. По итогам работы за 11 месяцев 2017 года в «Луче» произведено 6,3 тысячи тонн молока – это третий результат среди 9 сельскохозяйственных организаций Вавожского района, после таких ведущих хозяйств республики как СХПК-Колхоз «Колос» и СПК (колхоз) «Удмуртия».
В торжественной церемонии открытия молочно-товарной фермы приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия УР Евгений Шкарупа, глава Администрации Вавожского района Николай Чайников, руководители перерабатывающих предприятий, СПК Удмуртии, а также труженики хозяйства, жители деревни Уё-Докья.
Александр Свинин поздравил собравшихся с этим знаменательным для хозяйства и всей республики событием и пожелал работникам предприятия высоких надоев и продуктивной работы. Он подчеркнул, что руководство республики будет оказывать всяческую поддержку селянам.
‒ В январе-феврале у нас будет разрабатываться новая концепция развития сельского хозяйства. Мы хотим услышать от самих сельхозтоваропроизводителей, фермеров, какая поддержка им нужна. Молочное производство – это один из главных векторов развития экономики всей республики. То, что мы сегодня видим сегодня, это, наверное, одна из самых современных ферм в республике. Строительство именно таких животноводческих корпусов будем поддерживать. У нас уже есть республиканская программа поддержки сельхозтоваропроизводителей, по которой компенсируем затраты по 50 тысяч рублей на одно скотоместо. Ферма в Уё-Докье подходит и под федеральную программу. С 400 скотомест уже можно претендовать на те же 50 тысяч рублей, но уже из федерального бюджета. У нас, к сожалению, пока не так много хозяйств получают федеральную поддержку. Поэтому задача на 2018 год и Правительства, и Министерства сельского хозяйства и продовольствия, чтобы у нас федеральные средства получали фермы от 400 скотомест. Тем самым мы будем экономить наши республиканские средства и перераспределять на другие меры поддержки, - резюмировал Александр Свинин.
В беседе с журналистами глава Вавожского района Николай Чайников сообщил, что в настоящее время аналогичная ферма на 400 скотомест строится в СПК «Горд Октябрь», на 1200 голов – в СПК (колхоз) «Удмуртия». В ближайшем будущем по федеральной программе начнётся возведение животноводческого корпуса на 1200 мест в колхозе имени Мичурина. В настоящее время проект проходит экспертизу. Также планируется строительство мегафермы на 1600 голов в СХПК–колхоз «Колос».
‒ Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит району производить дополнительно 10 тысяч тонн молока в год, при этом поголовье коров у нас увеличится на 1500 голов. Мегаферму тоже скоро будем проектировать и защищать на федеральном уровне. А те хозяйства, которые строят сейчас, получат субсидию из республиканского бюджета. Чтобы строительство ферм продолжалось, СПК нужно помогать льготными кредитами, субсидиями. Хорошо, что Правительство Удмуртии нынче решило оставить компенсацию затрат на прежнем уровне. Если так будет и в дальнейшем, тогда хозяйства будут строить, работать и развиваться, - подчеркнул Николай Чайников.
В ТЕМУ
Вавожский район является лидером по валовому производству молока в Удмуртии. В текущем году по итогам 11 месяцев муниципальное образование продолжает сохранять первое место по валовому производству молока, опережая следующий за ним Можгинский район более чем на 7 тысяч тонн. Валовое производство молока в Вавожском районе за 11 месяцев составило 53,6 тысяч тонн.
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