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"Ночь искусств" в Ижевске: не пропустите самое интересное!

3 ноября
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В Удмуртии одновременно пройдут десятки мастер-классов, авторских лекций, уникальных экскурсий и специальных показов

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День и ночь народного единства вокруг искусства

Экскурсии на английском языке, танец с алым знаменем в честь Айседоры Дункан, шоу виртуальной реальности, балетный мастер-класс для всех желающих, - вот лишь небольшая часть событий, которые состоятся в «Ночь искусств» 4 ноября (0+).

Республика присоединится к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», объединяющей музыку, театр, изобразительное искусство, танец, литературу. В этот день специальные программы представят музеи Ижевска, Глазова, Воткинска, а во всех районах Удмуртской Республики с утра и до последнего посетителя будут работать местные дома ремесел, музеи и библиотеки. В этом году «Ночь музеев» проходит под девизом «Искусство объединяет», а многие события акции будут посвящены 100-летию Октябрьской революции.

Искусство вкусного застолья

Некоторые учреждения культуры, будто заразившись энергией революционных дней, вместо одной ночи «размахнули» акцию на несколько дней. Например, Национальный центр декоративно-прикладных искусств и ремесел Удмуртии предлагает многодневную программу, которая уже началась и продлится до позднего вечера 4 ноября.

Здесь уже можно попасть на мастер-классы по изготовлению тканых браслетов-оберегов, гобеленовых вымпелов, игрушки-шаркунка из бересты и куклы-стригушки из соломки, мягкой игрушки. Действует кулинарная лаборатория по приготовлению блюд удмуртской кухни (перепечи, пельмени с творогом «кокораен пельнянь»), печатных пряников и комечей (колобков из пшеничной или овсяной муки).

4 ноября состоится презентация национальных инструментов и женского удмуртского костюма, для готовых заплатить за фотосессию в живописном народном одеянии будет работать фотограф.

Пуанты для всех желающих

РДНТ «Дом молодежи» тоже включается в акцию с опережением: здесь «Ночь искусств» состоится 3 ноября. Музыканты Государственного симфонического оркестра Удмуртии проведут для всех желающих мастер-классы, знакомящие с классическими инструментами разных групп – духовых, струнных, ударных.

Параллельно пройдет мастер-класс по классическому балету, где участникам покажут основные позиции и движения, а также мастер-класс по историческому танцу эпохи Золотого века русской культуры и показательные выступления профессионалов.

В программе занятия – вальс и мазурка. Вечером состоится концерт молодых солистов симфонического оркестра «Краски классики». Все мероприятия в Доме молодежи - бесплатные.

Революционные формы искусства

В музейно-выставочном центре им. Калашникова в честь 100-летия Октябрьской революции решили провести мероприятия в стиле первых лет советской власти, когда шел поиск новых форм взаимодействия с публикой, а зрителей необходимо было не только развлекать, но и просвещать.

Сейчас гостей МВЦ ждут концерты-лекции (выступления лекторов будут перемежаться революционной музыкой), посвященные мифам революции в русской литературе, изобразительном искусстве авангарда, в советском и российском кинематографе. В память об Айседоре Дункан хореографический ансамбль «Театральный сезон» исполнит «Революционный этюд» на музыку Шопена. Сто лет назад босоногая танцовщица поразила публику смелым, свободным танцем с красным революционным знаменем, современные артисты попытаются реконструировать это событие.

Атмосферу живого, творящегося на наших глазах искусства зададут 15 юных художников из ижевской ДШИ № 9, которые весь день 4 ноября будут рисовать скетчи происходящего в музейно-выставочном комплексе – выхватывать из суеты происходящего выразительные сценки, интересные лица. Уже в 16.30 начнется монтаж экспресс-выставки с этими графическими работами. Идея привлечь к акции художников выросла из исторического факта: в первые годы после революции фотографов было мало, в газетах работали графики, которые оперативно иллюстрировали статьи и репортажи.

Музей без пространственных и языковых границ

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств 3-4 ноября разворачивает обширную двухдневную программу. Посетителей ждет квест по выставке «Мой Пушкин», мастер-классы по созданию панно в смешанной технике, лекция «Икона Казанской Божьей матери – заступница России» на основе подлинных икон XIX века из коллекции УРМИИ, спектакль музыкального театра-студии «Камертон», мастер-класс по созданию объемной открытки на тему цирка, показ авторских мультфильмов советской эпохи, кураторские экскурсии, которые проведут сами художники, чьи персональные выставки проходят сейчас в музее (Сергей Орлов и Александр Чувашев).

Чем-то особенным обещает стать аттракцион виртуальной реальности на базе технологии Oculus Rift и HTC Vive от клуба PORTAL VR в Ижевске – благодаря этой технологии посетители смогут совершить виртуальные прогулки по музеям мира, и эффект присутствия в великих залах будет принципиально иным, чем при просмотре обычных арт-фильмов, как бы мастерски они ни были сняты.

Еще одной изюминкой «Ночи искусств» в УРМИИ станут экскурсии на английском языке по выставке «Мой Пушкин», на который ждут не только учеников языковых школ и студентов вузов, но и всех, кто хочет погрузиться в языковую среду.

Голос Чайковского и шарф для старой липы

Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске предлагает уникальную вечернюю программу: здесь можно будет услышать редчайшую запись с голосом самого Петра Ильича Чайковского. Состоится мастер-класс «Старая, старая сказка» по изготовлению кукол героев оперы Чайковского «Иоланта». Завершив создание кукол, участники мастер-класса смогут разыграть кукольный спектакль по сюжету оперы о незрячей красавице-принцессе, ожидающей любви – и, конечно, прекрасного принца.

Кроме того, здесь состоится акция «Объяснение в любви»: жители Воткинска смогут обратиться к российским деятелям искусств (режиссерам, композиторам, художникам, актерам), записав для них адресные видеоролики со словами признательности, восхищения теми или иными произведениями искусства, созданными ими.

Еще одно необыкновенное событие, которое пройдет в этот день в музее-усадьбе, связано и с историей Чайковского, и с Годом экологии в России. На территории усадьбы растет вековая липа, которая «помнит» маленького Петю Чайковского. Участникам акции предложено связать для нее большой теплый шарф, который укутает ее от зимних холодов. А любителей квестов ждет игра по поиску записок со словами, составляющих изречение Чайковского, - искать придется на всей территории усадьбы, в саду и в каждой из построек.

«Ночь искусств» состоится днем

Нужно сразу расставить все точки над i по поводу названия и формата акции и разобраться, почему акция под названием «Ночь искусств» проходит в Ижевске в дневное время.

«Ночь искусств» стала продолжением международных культурно-образовательных акций «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», придуманных и впервые осуществленных в мегаполисах. «Ночь искусств» впервые состоялась в 2013 году в Москве: тогда действительно почти до рассвета были открыты музеи, библиотеки, концертные залы, закулисные пространства театров и другие творческие площадки.

Жителям огромного города, живущим в постоянном цейтноте напряженного рабочего графика, банально не успевающим на вечерние концерты и спектакли, проводящим почти каждый вечер в долгой дороге из офисного центра в спальный район, акция давала редкую возможность попасть на культурные события. Для сотрудников же культурных учреждений это было повод показать что-то особенное, проверить «на публике» новые форматы лекций, экскурсий, видеопоказов.

Очень быстро акция вышла за пределы Москвы, но в небольших городах с их более размеренным темпом жизни необходимости оставлять музеи, библиотеки и концертные залы открытыми до утра не было. Заместитель министра культуры Удмуртии Петр Данилов говорит:

– Мы рассматривали возможность провести «Ночь музеев» ночью, и в прошлом году часть культурных событий акции продолжалась почти до полуночи. Но они были востребованы гораздо меньше, чем дневные и вечерние события. Люди шли на мероприятия с расчетом, что потом смогут уехать домой на общественном транспорте, - на ночное такси ради посещения музея у нас тратить деньги не привыкли. Кроме того, после 23.00 по российскому законодательству несовершеннолетние не должны находиться в публичных местах без взрослых, а это значит, что часть мероприятий ночной программы оказалась бы недоступна школьникам, которых мы очень ждем на «Ночи искусств».

Директор Республиканского музея изобразительных искусств Вера Вахрушева поддерживает:

– В прошлом году на «Ночи искусств» наш музей работал до 23.00, и уже после 21 часа начали появляться нетрезвые молодые люди, которые своим поведением только мешали другим посетителям. А профессиональной охраны в музее (как и в других наших учреждениях культуры) нет. В результате в этом году мы решили сократить программу до 20.00, - в первую очередь ради удобства жителей города.

Еще одно отличие республиканской «Ночи искусств» от московской в том, что в Москве все мероприятия акции бесплатны, а в Удмуртии для посещения мероприятий придется покупать билеты в музеи, а в учреждениях, где вход всегда бесплатный (как, например, в Национальном центре декоративно-прикладных искусств и ремесел), пройдут платные мастер-классы.

Во всех музеях, библиотеках и творческих центрах Ижевска, включившихся в акцию «Ночь музеев», будут распространяться специальные флайеры. Зрители, которые 4 ноября получат на них отметки как минимум в трех учреждениях культуры (то есть посетят мероприятия как минимум на трех площадках), смогут принять участие в розыгрыше призов, который состоится в МВЦ им. Калашникова. Разыгрываться будут билеты в музеи и в цирк.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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