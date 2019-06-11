Пять лет назад в Камбарке на площадках умирающего Камбарского машиностроительного завода екатеринбургская компания ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» запустила новое современное производство химических реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. За относительно небольшой промежуток времени в промышленном комплексе республики оно успело зарекомендовать себя как одно из наиболее стабильно развивающихся предприятий нефтехимической промышленности. В Камбарке ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК», вложив уже порядка 200 млн рублей собственных средств в развитие, по праву становится одним из градообразующих производств. Успехи предприятия не могли остаться незамеченными, о них и не только мы беседуем с руководителем обособленного подразделения в г. Камбарке ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» Виталием Постниковым.
– Виталий Николаевич, что производит предприятие в Камбарке?
– На предприятии в Камбарке работают около 250 человек. Здесь, как и на других предприятиях компании, организовано производство нефтехимических реагентов. Мы занимаемся выпуском реагентов для гидроразрыва пласта и производством противотурбулентной присадки. К слову, последнюю выпускают лишь в трёх странах мира. Хочу заметить, что у нас это собственная уникальная запатентованная технология. Если говорить очень упрощенно, то применение наших продуктов значительно уменьшает энергозатраты в нефтяной промышленности.
К примеру, в Семилуках или Новотроицке процесс производства довольно трудоёмкий, а у нас он, скорее, наукоёмкий. В Камбарке работает новая современная лаборатория, которая аккредитована на исследования и на контроль качества реагентов для гидроразрыва пласта.
– Сегодня словосочетание «гидроразрыв пласта» прозвучало не единожды. Поясним нашим читателем, что это такое?
– Гидроразрыв пласта – один из наиболее эффективных методов нефтедобычи. Это довольно-таки сложный процесс, но после его проведения дебит (объём нефти. – Прим. авт.) скважины, как правило, резко возрастает. Также он позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Технология пришла к нам из США и до введения санкций все используемые в этом методе добычи нефти компоненты поставлялись тоже оттуда. Но после введения санкций эти поставки прекратились. Так что можно с полной уверенностью сказать, что, помимо всего прочего, мы занимаемся ещё и импортозамещением.
– Виталий Николаевич, «НИКА-ПЕТРОТЭК» – предприятие в том числе и химическое. Насколько оно опасно для экологической обстановки Камбарки, для здоровья работающих на нём людей?
– Основное сырьё, которое используется в Камбарке для производства продукции, – это дизельное топливо. В нём смешиваются необходимые компоненты – это, к примеру, гуаровая камедь, соевый лецитин, которые (о чём, наверное, многие знают), широко используются в пищевой промышленности при производстве того же майонеза или кетчупа. Следовательно, наша продукция не токсична. Поверьте, никто и никогда не позволит закачивать в пласт токсичные компоненты. Плюс ко всему мы успешно проходим постоянные аудиты от таких довольно крупных заказчиков, как «Роснефть», «Газпром». Если говорить о собственно производстве, то оно относится к IV классу опасности, то есть это малоопасное производство. Но, тем не менее, у нас практически постоянно проводятся проверки со стороны Министерства природных ресурсов и Ростехнадзора.
– Сегодня вы руководите и Камбарским машиностроительным заводом.
– Да, этой же управляющей командой мы работаем над возрождением машзавода.
– Насколько перспективно это начинание?
– Скажу честно, перспективы есть и они неплохие. Когда мы взяли завод в управление, в августе прошлого года, в штате там было лишь 40 человек и ни одного крупного заказа. Уже в конце 2018 года завод отгрузил продукции на 200 миллионов рублей. Сегодня возобновлено сотрудничество с крупными партнёрами предприятия – РЖД, Московским метрополитеном, горнодобывающими, рудодобывающими компаниями. Благодаря этому у завода есть довольно крупные заказы. 4 тепловоза уже отгружены. Собирается ещё один. Также заказчикам отправлены 8 вагонов-самосвалов, 32 больших гранулятора. На предприятии сейчас трудятся порядка 160 человек. Практически с нуля была восстановлена центральная заводская лаборатория. Ведутся работы по восстановлению станков. Буквально реанимировали собственный маневровый тепловоз. На заводе появился рентген, который используется для контроля сварочных швов. Также был возобновлён контроль качества сырья и материалов, межоперационный производственный контроль. Практически на всех производственных зданиях восстановили кровлю, собственную котельную и теплотрассу, подстанцию… В общем, сейчас на машиностроительном заводе идёт очень большая работа. Не побоюсь этого слова, но, я считаю, что машзавод переживает свою вторую молодость.
– Виталий Николаевич, помимо вложений в производство, компания хорошо вкладывается и в социальную сферу города.
– Да, мы всегда стараемся помочь по мере своих возможностей. Не так давно взяли шефство над камбарской секцией дзюдо. Помогаем в приобретении спортивного инвентаря – мячей, формы, с выездами на соревнования. В числе наших подопечных и детские сады. Недавно оказали помощь музею – побелили здание и навели порядок на прилегающей территории. Оказываем помощь в организации районных мероприятий. Накануне майских праздников постарались украсить прилегающую к заводу территорию, создали у камбаряков праздничное настроение.
ВИЗИТКА
Компания «НИКА-ПЕТРОТЭК» представлена в 7 регионах Российской Федерации. Три крупнейших предприятия расположены в моногородах. Наравне с Камбаркой производство организовано в городе Семилуки Воронежской области и в Новотроицке Оренбургской области. В компании работают более 3000 человек.
Беседовала Елена ГРИНИК
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