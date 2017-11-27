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Ничья со свистком

27 ноября
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Вновь со счетом 4:4 глазовский «Прогресс» завершил очередной матч в суперлиге России. На сей раз с «Сибиряком» (Новосибирск). Как и в предыдущем туре с норильчанами, прогрессовцы за три минуты до конца матча выигрывали – 4:2.

Sibiryak progress1 Ничья со свистком

У игроков «Сибиряка» была очень высокая мотивация – можно было догнать лидера – команду «Газпром-Югра», но и прогрессовцы уже соскучились по победам. По ходу встречи «Прогресс» без оглядки на чужое поле вел в счете. Первый мяч забил Денис Овсянников, через некоторое время сибирский легионер Жоан этот мяч отквитал, но Иван Симанов вновь вывел «Прогресс» вперед. Во втором тайме на мяч прогрессовца Романа Букина ответил сибиряк Руслан Кудзиев. Напряжение в матче росло. На 46-й минуте Антон Оппер делает счет 4:2. Концовку игры мастерски провели хозяева. Сначала Сергей Покотыло, а затем Жоан показали, чего стоит высокий класс. Мяч угодил в штангу ворот «Сибиряка», и хозяева провели мгновенную ответную атаку. В ней Жоан и забил последний гол. Ничья!

Главный тренер «Прогресса» Евгений Осинцев упомянул, что трудно комментировать матч, в котором победа ускользает на последней минуте. Тем не менее тренер отдает должное мастерству и технике соперников. В очередной раз Евгений Осинцев сказал, что игра «Прогресса» сейчас соответствует его тренерским требованиям. Именно к такому качеству футбола он стремился, начиная работать с глазовскими игроками. Если есть такая уверенность у наставника, то наверняка и болельщики могут рассчитывать на то, что «Прогресс» способен победить в каждом матче независимо от силы соперника. Тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич сослался на психологические проблемы – на команду негативно повлияли два проигрыша от «Тюмени», а также на потери игроков из-за травм. Он не скрывает, что «Сибиряку» очень нужен перерыв в чемпионате, чтобы освежить свои силы.

После этой игры «Прогресс» занимает седьмое место в суперлиге России. Команда набрала 19 очков в 13 матчах. Футбольные клубы КПРФ и «Норильский никель» занимают пятое и шестое места. Они набрали столько же очков, как «Прогресс», но провели меньше матчей. Кстати, «Тюмень» под руководством Игоря Путилова выиграла в этом туре со счетом 4:2 у «Газпрома-Югры» и уверенно занимает третье место.

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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