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Нежелающий идти в армию 19-летний можгинец оказался на скамье подсудимых

31 января
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249018 s1 Нежелающий идти в армию 19-летний можгинец оказался на скамье подсудимых

В Можге 19-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в уклонении от прохождения военной службы. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Юноша признан годным к военной службе, по результатам медицинского освидетельствования ему была присвоена категория годности «А», однако служить в армии молодой человек не желает. По этой причине призывник повестки игнорировал и не являлся в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Таким образом, он уклонился от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы, предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

За совершенные данного преступления 19-летнему можгинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: moe-kursk.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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