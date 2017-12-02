Специалисты «МегаФона» помогли городским властям усовершенствовать систему «Автодозвон». Сервис автоматически блокирует номера незаконных рекламодателей, которые размещают объявления в неположенных местах: на остановочных комплексах, деревьях, урнах, фонарных столбах. Контакты таких нарушителей муниципальная милиция заносит в программу, а телеком‒робот, самостоятельно дозвонившись до них, требует устранить незаконную деятельность.
‒ Благодаря системе «автодозвона» 277 «экономных» предпринимателей привлечены к административной ответственности, что на четверть больше, чем в прошлом году, ‒ говорит глава Ижевска Юрий Тюрин.
Мобильную «карусель» запустили в тестовом режиме. Теперь для борьбы с нарушителями круглосуточно вместо 12 задействовано в 8 раз больше городских телефонных номеров «МегаФона». Ижевчане также могут помочь «очистить» город от уличного спама, сообщив о незаконном размещении рекламы через официальный сайт Ижевска, с помощью сервисов «Сделаем Ижевск лучше» или «Интернет‒приемная».
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