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Незаконная расклейка запрещена. Ижевчане могут помочь очистить город от уличного спама.

1 декабря
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Администрация города Ижевска в ноябре в восемь раз повысила эффективность борьбы с незаконной рекламой. Сотрудники Управления муниципальной милиции при поддержке связистов внедрили новый способ блокировки работы нарушителей закона ‒ с помощью телефона.

%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0 %d0%bd%d0%b0 %d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%85 Незаконная расклейка запрещена. Ижевчане могут помочь очистить город от уличного спама.

Специалисты «МегаФона» помогли городским властям усовершенствовать систему «Автодозвон». Сервис автоматически блокирует номера незаконных рекламодателей, которые размещают объявления в неположенных местах: на остановочных комплексах, деревьях, урнах, фонарных столбах. Контакты таких нарушителей муниципальная милиция заносит в программу, а телеком‒робот, самостоятельно дозвонившись до них, требует устранить незаконную деятельность.

‒ Благодаря системе «автодозвона» 277 «экономных» предпринимателей привлечены к административной ответственности, что на четверть больше, чем в прошлом году, ‒ говорит глава Ижевска Юрий Тюрин.

Мобильную «карусель» запустили в тестовом режиме. Теперь для борьбы с нарушителями круглосуточно вместо 12 задействовано в 8 раз больше городских телефонных номеров «МегаФона». Ижевчане также могут помочь «очистить» город от уличного спама, сообщив о незаконном размещении рекламы через официальный сайт Ижевска, с помощью сервисов «Сделаем Ижевск лучше» или «Интернет‒приемная».

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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