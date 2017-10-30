Объединение на пользу вам
Обновленное здание на пригорке по адресу: переулок Широкий, 38, объединило две поликлиники и несколько стационаров. Вместо трех площадок – одна, да еще в центре города.
…Мама привезла пятилетнего сына в «Нейрон». У него детский церебральный паралич. В здании на улице 40 лет Победы, где прежде находился «Нейрон», мальчика осматривали только неврологи. Но, кроме ДЦП, у него еще две беды: бесконечный ринит и недержание мочи. Мама сказала об этом доктору, и та направила малыша на аллергопробу и анализ мочи. То и другое сдали тут же, в «Нейроне». И здесь же, на новых площадях, мама показала сына врачу-аллергологу и нефрологу. Выяснилось, что ринит аллергического характера, и теперь известно, что именно его вызывает, как уберечь малыша от аллергена. А нефролог оценил состояние почек, выписал медикаменты и подобрал индивидуальное диетическое питание. И все это на одной площадке!
Даже свой генетик!
Главный врач «Нейрона» Ирина Ивонина поясняет:
– Юридически объединение произошло почти год назад – 11 ноября 2016 года. В состав «Нейрона» вошла Детская городская клиническая больница № 7. Более десяти лет участковой службы в ней не было, а педиатрическое отделение было передано в Республиканскую детскую клиническую больницу, находящуюся на улице Ленина. Там эти койки стали специализированными – предназначены для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергическими и другими заболеваниями. Здесь же, в здании по переулку Широкому, сосредоточено то, что прежде находилось на трех площадках в разных районах города.
Доставшееся «Нейрону» здание обновлено. В нем выполнен ремонт, создается доступная среда. В здании всего три этажа, тем не менее сейчас в нем устанавливается новый, адаптированный для детей-инвалидов лифт.
После объединения двух поликлиник (городской больницы и «Нейрона») получили мощную консультативно-диагностическую поликлинику. Кроме трех неврологов, столько их было и в прежнем «Нейроне», деток принимают эндокринологи, гастроэнтерологи, пульмонолог, аллерголог, нефролог, ЛОР-врач, ортопед-травматолог. В самое ближайшее время к работе приступят еще два специалиста – генетик и гематолог. Только детских уролога и гинеколога нет – эти специалисты ведут прием в Республиканской детской клинической больнице.
Прежде в переулке Широком был очень хороший детский офтальмологический центр, так его сохранили. В этом центре – не только диагностика. Проводятся коррекция, лечение. Для пациентов с неврологическими заболеваниями это очень важно: у детей с ДЦП и у тех, кто родился глубоко недоношенным, нередко слабое зрение.
Гордость персонала – современная лаборатория. В ней выполняют весь спектр анализов, то есть делают не только обычные анализы крови и мочи, но и биохимические и иммунологические анализы. Специалисты поясняют, почему такие обследования нужны.
В последние десять лет, например, стало больше аллергических заболеваний. Почти каждый год в республике регистрируется сахарный диабет у детей до года, чего раньше практически не было. Что уж говорить о других возрастах! Сказываются неправильное питание, в том числе чипсы, газировка, фастфуды. А выявить сахарный диабет и другие распространенные сейчас заболевания как раз и помогают анализы, которые мы назвали.
Две смены дневного стационара
Кроме круглосуточного стационара, в «Нейроне» есть и дневной. В нем лечатся дети с неврологической патологией, живущие в Ижевске и ближайших районах. Дневной стационар в «Нейроне» был и раньше, но только здесь он начал работать в две смены. Ребята, занимающиеся в школе в первой половине дня, могут подлечиться здесь после обеда.
Заместитель министра здравоохранения Людмила Гузнищева обратила наше внимание на то, что при поликлинике в переулке Широком в скором времени будет еще и отделение ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В его штате не только медицинские работники, но и психологи, социальные работники, которые расскажут родителям ребенка, родившегося с патологией, куда им в дальнейшем обращаться за помощью, в том числе социальной. Объяснят, как оформить инвалидность ребенка, где продолжать наблюдаться, какие специализированные детсад и школу в последующем выбрать. Это требование Правительства Российской Федерации, и оно будет выполнено. Такое отделение особенно необходимо тем, кто проживает в сельской местности.
Министерство социальной, семейной и демографической политики нашей республики организует учебу специалистов, которые станут работать в отделении ранней помощи детям. Оно будет открыто в начале 2018 года.
О чем расскажет сон ребенка
Заглядываю в диагностическое отделение, которым руководит Виктор Камашев. Функции головного мозга здесь исследуют как во время бодрствования, так и во время сна. Скажем, картина бодрствования может показать, что все в порядке, а мама ребенка говорит, что во время сна он иногда встает, бывают подергивания мышц. Дополнительное исследование - ЭЭГ сна - позволяет «увидеть» патологию.
Теперь есть все возможности для того, чтобы своевременно проводить диагностику заболеваний, отслеживать эффективность лечения. А от родителей требуется ответственность. Какое профессиональное удовлетворение испытал Виктор Витальевич, когда удалось диагностировать заболевание ребенка, который беспокойно спал, ночью взмахивал руками. Лечение было успешным, для родителей это просто счастье. Но через некоторое время они, посчитав, что уже все благополучно, сами отменили лечение. И приступы возобновились, изменились, стали тяжелее.
…По ступенькам «Нейрона» во двор вместе с мамой спускался жизнерадостный, улыбчивый малыш. От удовольствия даже язычок высунул. А уж когда рядом с «Нейроном» появится детская площадка, адаптированная для детей-инвалидов, то мамам придется придумывать, как уговорить малышей пойти домой. Даже инвалид-колясочник сможет покачаться здесь на качелях!
Мнение
Людмила ГУЗНИЩЕВА, заместитель министра здравоохранения УР:
– После объединения Детской городской больницы № 7 и «Нейрона» медицинская помощь детям с неврологическими заболеваниями стала доступнее. Все узкие специалисты теперь принимают детей в одном месте.
При оптимизации никого из врачей не сократили. Рабочих мест стало даже больше. Это касается прежде всего специалистов поликлиники.
Каждый ребенок с психоневрологической патологией будет в поле зрения «Нейрона» вплоть до 18 лет. Когда откроется новый Республиканский детский реабилитационный центр, будем тесно взаимодействовать с ним. Реабилитация детей до трех лет продолжится в «Нейроне», а детей от трех лет будем передавать на реабилитацию в новый центр.
Число детей с психоневрологической патологией не уменьшается. А если учесть, что сейчас выхаживают и пятисотграммовых детей, то пациентов с такой патологией становится даже несколько больше. Понятно, как важно, что помощь психоневрологическим пациентам теперь оказывают на более высоком уровне.
Берут на руки, и малыш успокаивается
Вместе со всем коллективом «Нейрона» на новые площади переехал детский хоспис. Он – старейший в России, действует более 20 лет. Если другие подразделения «Нейрона» финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования, то деньги на хоспис поступают из республиканского бюджета.
Здесь лежат дети с неизлечимыми неврологическими болезнями. Нередко малюток переводят сюда из неонатологических отделений, то есть вскоре после рождения. Эти маленькие пациенты не умеют глотать пищу, им трудно самостоятельно дышать.
В хосписе есть вся аппаратура, необходимая для поддержания жизни таких деток. Это ингаляторы, аппаратура, вырабатывающая кислород, электроотсосы слизи, шприцевые дозаторы, позволяющие вводить лекарства очень медленно, и др.
Несмотря на то, что болезни этих детей неизлечимы, на какое-то время их отпускают домой. А если дети лежат в хосписе, родители могут прийти к ним в любое время, хоть в 9 часов вечера, остаться рядом с малышом на ночь.
Одна мамочка приходит в обед – кормит своего ребенка с ложечки. Другой ребенок, когда родителей нет, плакал – не от боли, а от того, что скучал. Мама и папа всегда приходили к нему вдвоем. И не просто сидели рядом, а разговаривали с ним, брали на руки, и ребенок успокаивался.
Случается, что родители тяжелобольного ребенка, взяв его из больницы домой, с лечением и уходом за ним не справляются. И, если у малыша появились пролежни или усилилась одышка, его снова везут в хоспис.
Порой это отделение дает родителям социальную передышку. Родители, имеющие неизлечимо больных сыновей или дочерей, очень устают. Им нужно отдохнуть, подлечиться. На это время малыши возвращаются в хоспис.
На новых площадях больше палат. И, что еще важно, хоспис находится теперь на первом этаже. В здании на улице Ухтомского он располагался на втором этаже, и выйти с малышом на свежий воздух было очень сложно. Теперь же с этим проблем нет.
Очередь в хоспис практически отсутствует. Звонят родители или медработники, и им сразу говорят: «Везите» или сообщают, когда ребенка смогут принять.
Создан регистр неизлечимых больных. При необходимости «Нейрон» оказывает паллиативную помощь на дому. Для таких выездов у больницы сейчас есть автомобиль. Паллиативную помощь на дому оказывают не только ижевчанам. Сотрудники хосписа выезжали и в районы – Завьяловский, Малопургинский, Якшур-Бодьинский, Кизнерский.
Персонал хосписа и родители делают все для того, чтобы ослабить боль, чтобы маленькие страдальцы почувствовали их тепло, заботу.
Фото: Татьяна КОРЕПАНОВА
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