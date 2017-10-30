«Пандус» для больной души Каждый год в октябре во всем мире отмечается День психического здоровья...

В Удмуртии снизилась смертность от онкологии 1 Профилактике онкологических заболеваний посвящены мероприятия, которые пройдут в Ижевске 21 и 26 октя...