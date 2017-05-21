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Нейрохирургия: развитие необходимо

21 мая
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Высокотехнологичная медицинская помощь нуждается в постоянной поддержке

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Нейрохирурги ижевской городской клинической больницы № 7 выполняют высокотехнологичные операции, повышающие качество жизни пациентов. Сегодня они рассказывают о том, как развивалась их служба, что необходимо для ее дальнейшего совершенствования.

Время энтузиастов проходит!

Александр МАРКИН, заведующий отделением спинальной нейрохирургии:

– В отличие от многих других регионов вертебрологи нашей республики вышли не из травматологов-ортопедов, а из нейрохирургов. В начале 70-х годов они взялись лечить спинальников – пациентов с травмами и заболеваниями позвоночника.

Тогда в стране бурно развивалась хирургия головного мозга, а хирургию позвоночника словно оставляли на потом. При таком отношении молодые доктора в эту дисциплину не шли. Однако в середине восьмидесятых годов Фаина Филатова, тогда уже известный нейрохирург, сумела заинтересовать меня, Леонида Шешко и Андрея Мерзлякова этим новым направлением. Мы были молоды…

На первых порах занимались в основном осложненной травмой позвоночника. Всегда, к сожалению, находились любители нырять в непроверенных местах – травм шейного отдела позвоночника было много, смертность и инвалидность – высокой.

Нужного оборудования для вытяжения позвоночника еще не было. Доходило до того, что вытягивали его с помощью… ведер с водой. Я сам эти ведра подвешивал к скобам. Гирь не хватало!

Нейрохирурги сами заказывали на заводе дуги, крючки. Медицинские ложки, которые я нарисовал, до сих пор применяются. Приятель отца по моему рисунку сделал ортостол.

Рывок в развитии спинальной нейрохирургии произошел тогда, когда подружились с Новокузнецким институтом усовершенствования квалификации врачей – ведущим лечебным учреждением по патологии позвоночника. Фаина Алексеевна заинтересовала специалистов института нашим отделением. Они часто к нам приезжали, проводили операции. Для нас это был бесценный опыт.

Помню поездку в Хабаровск. Там для нас держали последний комплект инструментов. Очень он нужен, а денег нет! Наконец финансовый вопрос решился, и в течение двух недель я учился в Хабаровске пользоваться этими инструментами. В Ижевск привез их в чемодане.

А еще был Минск, цикл занятий по установке стабилизирующих систем. Они необходимы для скрепления позвонков оперируемого пациента.

За опытом ездили даже в Ленинград, в НИИ туберкулеза. Специалисты этого института помогли нам освоить лечение остеомиелита. Мы тоже оказались коллегам полезны: привезли в институт воск, останавливающий кровотечение.

В 90-е годы прошлого века сформировались основы хирургии позвоночника. Эту базу знаний, инструментов, оборудования и сейчас используем. Свежие идеи постоянно привносят нейрохирурги Леонид Генрихович Шешко и Александр Александрович Долбещенков.

Применяем новые конструкции, стабилизирующие позвоночник. После таких операций наши пациенты стали гораздо быстрее подниматься, ходить. А раз пациент лежит в постели недолго, у него нет пролежней и гнойных осложнений. Сами операции стали менее травматичными. В ряде случаев вместо открытых операций выполняем чрезкожные, щадящие.

В заключение вот о чем хотел бы сказать. Бытует мнение, что главное – это люди, специалисты, а все остальное не так важно. Да, специалисты есть. Но время энтузиастов проходит. Пришло время профессионалов. А для того чтобы получить профессиональный результат, нужно в медицину – в новые технологии, оборудование, инструменты – вкладывать средства. Без этого развить медицину, особенно такую высокотехнологичную, как нейрохирургия, не-воз-мож-но!

Опять ведра, что ли, будем подвешивать или стучать молотком?

Нейрохирургическая служба, в свое время получившая первый в республике компьютерный томограф для исследования головного мозга, сейчас крайне нуждается в дооснащении. Откладывать это на потом недопустимо!

На острие проблем

Владимир ТРОЙНИКОВ, заведующий отделением опухолей и травм головного мозга:

– С 1972 года нейрохирургия медсанчасти № 7 развивалась по гендерному типу: в одном отделении лечили мужчин, в другом – женщин и детей. В 1995 году прошла специализация нейрохирургической службы. За одним из нейрохирургических отделений была закреплена спинальная нейрохирургия, за другим – лечение пациентов с черепно-мозговыми травмами. А вновь организованное третье нейрохирургическое отделение взяло на себя лечение опухолей и сосудистых поражений головного мозга – как у взрослых, так и у детей.

Благодаря специализации в отделении стали оперировать аневризмы, мальформации – сосудистые нарушения, которые до того времени оставались в забытьи. Целенаправленно оперировали инсульты глубинной локализации. При этом применяли препарат, разжижающий кровь, то есть операции были щадящими.

Современные методики лечения, причем с собственными нюансами хирургической техники, применяли и при гидроцефалиях («водянке» мозга). Добились того, что не стало воспалительных осложнений после таких операций.

С 2010 года сосудистыми поражениями мозга занимается Первая республиканская клиническая больница. Детей тоже перевели в другую больницу. В нашем отделении теперь лечатся взрослые пациенты с опухолями и травмами головного мозга. Операционная активность выросла на 15 процентов.

В структуре смертности в стране доля травм и опухолей особенна велика. Наше отделение работает как раз на этом острие – спасает жизни людей с травмами и опухолями.

Был период, когда на лечение за пределы республики направляли по 40 пациентов в год, в прошлом году – только 15. Это связано с тем, что теперь мы оперируем почти все опухоли, любой локализации.

В этом году была такая ситуация. Пригласили в онкодиспансер. У пациента опухоль на коже, но такая большая, что уже разрушила часть кости черепа. Именно поэтому меня и позвали: в общей операции была нейрохирургическая часть.

Вместе с хирургом-онкологом мы удалили кожную опухоль. Я дошел до мозга и убрал часть кости. Потом установил титановый имплант. Его надо было «прикрыть» кожным лоскутом. Взяли кусочек кожи с предплечья больного и соединили его с артериями и венами кожи головы, то есть подвели питание, своего рода «водопровод». И лоскут, довольно большой, прижился! Сейчас пациент дома, в Ижевске, чувствует себя отлично.

Надо сказать, что количество больных с опухолями растет, а летальность снизилась. Применяем и нейрохирургические, и современные химиотерапевтические методы лечения, лучевую терапию. Проводим отбор пациентов для радиологического лечения в Санкт-Петербурге или Москве. Мы не просто готовим пациентов к таким операциям. Например, у больного две опухоли. Большую опухоль убираем сами, а на операцию по поводу маленькой опухоли направляем в Санкт-Петербург.

Количество травм, требующих операции, тоже, к сожалению, не уменьшилось. Готовим больного к операции мы быстро. Однако драгоценное время нередко теряется при перетранспортировке пациентов к нам из других больниц. Мы рады, что ЛОР-врачи, дежурящие круглые сутки, при необходимости осматривают нейрохирургических больных. Хотя бы таких больных не надо перетранспортировать.

Нейроанестезиология - сложное направление

Татьяна ЗАГРЕБИНА, заведующая отделением нейрореанимации:

– Во время операции за жизнью больного следит анестезиолог. Он контролирует артериальное давление, функцию дыхания, что очень важно при операциях на головном мозге. Если после операции у пациента поднимется давление, то возникнет послеоперационная гематома. Особенностей введения наркоза при нейрохирургических операциях много, поэтому сформировалось отдельное направление – нейроанестезиология.

В нашей больнице нейроанестезиолог работает и в операционной, и в отделении нейрореанимации, созданном в 1974 году. Первым заведующим был Иван Андреевич Лаптев. Сейчас в отделении 10 коек.

В настоящее время в России в целом потребность в нейрореанимационных койках удовлетворена только наполовину, а в Удмуртии – полностью!

80 процентов врачей нашего отделения имеют высшую квалификационную категорию. Высшая категория и у каждой второй медицинской сестры. Анестезиолог может дать наркоз на нейрохирургическую операцию любой сложности. Важно, что пациент теперь меньше времени находится под наркозом. Раньше операция по поводу опухоли головного мозга длилась 3-4 часа, теперь – в среднем 1,5 часа.

На фото: Операционные нейрохирурги Владимир Тройников и Виктор Заварзин. Фото из архива городской клинической больницы № 7 (Ижевск).

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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