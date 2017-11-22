В Удмуртской Республике общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1,86 миллиона гектаров. В том числе в состав этой площади входят и невостребованные земельные доли.
Невостребованная земельная доля – это земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал ее в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. Также невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию. Сюда же следует отнести и те случаи, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, если никто из наследников не принял наследства или они отказались от него, не уточнив, что отказываются в пользу другого наследника.
При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не могут быть признаны невостребованными земельными долями.
В связи с этим орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе обратиться в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. При положительном судебном решении регистрируется право собственности за муниципалитетом на земельные участки. После этого орган местного самоуправления вправе распорядиться землей в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Управление Росреестра по Удмуртской Республике обращает внимание, что за неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной сельскохозяйственной деятельности, равно как и использование земли с нарушениями законодательства Российской Федерации предусмотрены административные штрафы.
По материалам пресс-службы Управления Росреестра по Удмуртской Республике
Фото: s0.rbk.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.