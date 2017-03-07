В воскресенье, 5 марта, около 17 часов, в Воткинском районе произошло тройное ДТП, в котором пострадали три человека. 40-летний водитель автомобиля «Ауди-А8» на 40 км автодороги «Ижевск-Воткинск» пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Форд Фокус» под управлением 33-летнего мужчины, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
После столкновения автомобиль «Ауди» выехал на полосу встречного движения, где он врезался в «Шкоду Рапид», двигающуюся во встречном направлении.
В результате аварии пострадали три человека: 32-летний водитель автомобиля «Шкода» был госпитализирован, его пассажир, 23-летняя девушка и водитель «Ауди» получили травмы, после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
Госавтоинспекция обращается к водителям: прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.
Обгон является классическим видом риска из-за возможного столкновения транспортных средств, в любой ситуации требует от водителя соблюдения особой осторожности, собранности. Но мало кто знает, что кроме случаев, когда «Обгон запрещен», существует главное условие обгона:
– путь, необходимый для обгона, никогда не должен превышать половины видимого отрезка дороги. Если движущиеся легковые автомобили не превышают скоростной режим, определяемый Правилами дорожного движения, то видимый отрезок пути должен составлять не менее 400 метров;
– другой важный фактор: наиболее опасными являются обгоны при значительно меньшей скорости обгоняемого по сравнению со скоростью встречного транспортного средства. В ситуациях, когда движущее впереди транспортное средство "плетется", создается ощущение легкости и простоты выполняемого обгона. Но так как скорость встречного движущегося транспортного средства очень сложно определить, именно в таких ситуациях может не хватить "пути обгона". Далее создается ситуация-ловушка, которая часто заканчивается дорожно-транспортным происшествием.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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