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Неудачный обгон на трассе Елабуга-Пермь привел к тройному ДТП

6 февраля
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03.02 72 %d0%ba%d0%bc %d0%95%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0 %d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%8c 1 Неудачный обгон на трассе Елабуга-Пермь привел к тройному ДТП

Неудачный маневр водителя легковушки привел к тройному ДТП в Можгинском районе. Авария произошла 3 февраля в 10:30 часов на 72 км автодороги Елабуга-Пермь, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

24-летний водитель автомобиля «Хонда» после совершения «обгона» столкнулся с впереди движущимся автомобилем «Хенде» под управлением 32-летнего мужчины.

После столкновения автомобиль «Хенде» вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где легковушка врезалась в фуру «Вольво».

В результате ДТП получили травмы два пассажира автомобиля «Хонда»: 41-летняя женщина и 26-летний молодой человек.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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