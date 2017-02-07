Неудачный маневр водителя легковушки привел к тройному ДТП в Можгинском районе. Авария произошла 3 февраля в 10:30 часов на 72 км автодороги Елабуга-Пермь, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
24-летний водитель автомобиля «Хонда» после совершения «обгона» столкнулся с впереди движущимся автомобилем «Хенде» под управлением 32-летнего мужчины.
После столкновения автомобиль «Хенде» вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где легковушка врезалась в фуру «Вольво».
В результате ДТП получили травмы два пассажира автомобиля «Хонда»: 41-летняя женщина и 26-летний молодой человек.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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