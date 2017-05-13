Главная » Общество » Неслучайный человек в медицине

Неслучайный человек в медицине

13 мая
0

Медсестра Татьяна Алексеева никогда не хотела сменить профессию

%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0 Неслучайный человек в медицине

Такого в практике участковой медсестры ижевской поликлиники № 2 Татьяны Алексеевой еще не было. Приходилось ухаживать за лежачими больными. Есть правила, которые соблюдаешь при ведении таких больных. Но тут пациентка не лежачая, а сидячая, и каких-то прописей по уходу за такими больными просто нет!

В свое время эта женщина отказалась от операции по поводу порока сердца. Держалась на профилактических уколах, которые ставила ей Алексеева. Но когда медсестра пришла к пациентке в очередной раз, то застала прежде приветливую женщину в угнетенном состоянии: она не могла ни лежать, ни стоять – только сидела. Решив, что умирает, вызвала из Владивостока дочь.

«Раз нет правил по уходу за сидячими больными, значит, такие правила надо прописать самим», - решила Татьяна Александровна и вместе с дочерью пациентки стала эти правила разрабатывать. Главное: каждые два часа больная меняет положение, тогда пролежней и инфекции не будет.

Повернет больную и спрашивает: «Вам удобно? А так?». Заходила к подопечной и два, и три раза в день, вводила инъекции, смотрела, как за больной ухаживают. И – вот что значит хороший уход! – пациентка поправилась, встала на ноги и отпустила дочь во Владивосток.

Хороших результатов в практике Татьяны Александровны множество. Но Алексеева – не из тех, кто мечтал о такой работе с детства. Шутя, говорит о себе: «Случайный в медицине человек». После 8-го класса шла поступать в Индустриальный техникум. По пути заглянула в медицинское училище, подумала: «Оно же ближе к дому!». И подала заявление.

Словно судьба ей подсказала такой выбор. Троечница в школе, в училище Татьяна стала отличницей. Предметы интересные, и их так классно преподают!

Ставить уколы училась на подруге, а у той – плохие вены. Старалась поймать вену, попасть в нее с первого раза, чтобы у подруги не осталось на руке синяка.

Ее первенцы

Летом, еще студенткой, пришла работать в отделение недоношенных детей. Думала, что примут санитаркой, а ей сказали:

– Нам не санитарки нужны, а медсестры.

И – шестнадцатилетняя! – она стала ухаживать за малютками. Кормила их через зонд, поила, переворачивала с одного бочка на другой, ставила уколы.

Особенно запомнился малыш, весивший 700 граммов. Ушки – как пергаментная бумага. Когда Татьяна переворачивала малютку, всегда поправляла ушки – чтобы не согнулись.

Мама ребенка то оставляла его, то возвращалась, то снова уходила. «Выживет ли кроха?», - с грустью думала о мальчугане Татьяна.

Между тем рабочее лето закончилось, Татьяна приступила к занятиям в училище и в отделение недоношенных вернулась только зимой, во время очередной практики. Как же обрадовалась, увидев здесь мальчика с пергаментными ушками! Он еще не набрал веса, при котором выписывают домой, но уже был таким крепеньким, хорошеньким. А рядом с ним – мама…

В последующие годы Татьяне Александровне не довелось работать с детьми, но, когда у нее самой появился первенец, соседка по палате сказала:

– Ты совсем не боишься обращаться с ребенком, словно у тебя уже были дети.

– Уже отбоялась, - улыбнулась Татьяна.

Уступила место

Как отличница она имела право выбрать место работы. Среди заявок – кардиодиспансер. Однокурсница, у которой болело сердце, взгрустнула: «Если не сейчас, то мне уже никогда не устроиться на работу в кардиодиспансер». И Татьяна это место ей уступила. Комиссии сказала:

– Мне все равно, куда направите.

Сергей Геннадьевич Шадрин, директор училища, предложил:

– Строится новое здание детской поликлиники. Пойдете туда?

Татьяна согласилась, но поликлиника строилась долго, и девушка стала работать в медсанчасти завода «Нефтемаш» цеховой медицинской сестрой. Позже и медсестрой в отделении УЗИ была – как раз тогда, когда это оборудование еще только-только появилось. Но самое большое удовлетворение принесла ей работа на участке, обслуживавшем дома на улице 40 лет Победы. Перешла туда вместе с врачом Любовью Ворончихиной.

… В тот день пациентка, которой Татьяна Александровна ставила уколы, почувствовала себя плохо. Призналась, что поела майонеза, он оказался просроченным.

– «Скорую» надо вызывать, в больницу ехать, - настраивает пациентку медсестра, а муж этой женщины возражает: как это он останется один?

Татьяна Александровна сама одела больную и отправила ее в стационар. В то же время в той же самой больнице лечилась сотрудница Алексеевой. Выписавшись, она рассказала, как одна из пациенток хвалила за внимание и настойчивость медсестру Танечку – Татьяну Александровну Алексееву.

Другая пациентка порой встречала вопросом:

– Укол будем ставить или чай пить?

Татьяна Александровна видела, что женщине нужен не столько укол (витамины), сколько общение, и по возможности задерживалась у нее, внимательно выслушивала. А потом придумала: пусть ее подопечных бабушек поздравят дети! Перед Днем Победы пошла к пациенткам с сынишкой и его друзьями. Они прочитали ветеранам стихи. И бабушки, и дети были довольны.

Многие пациенты «в возрасте» жалуются на спину. Такая боль и Татьяне Александровне знакома. Она прочитала на эту тему все, что только смогла найти. «Организовать бы Школу здоровья для тех, у кого болит спина», - думала Алексеева, но в поликлинике не было свободного помещения. И вдруг пациентка, страдавшая от боли в спине, предложила:

– У меня новая квартира пустует. Давайте проводить лечебную физкультуру там.

Неожиданно? Но почему бы и не проводить Школу здоровья на квартире? Алексеева созвонилась с пациентками, у которых такая же проблема, и некоторое время бесплатные занятия Школы здоровья вела на квартире.

Сейчас она – старшая

С 2014 года Татьяна Александровна работает в поликлинике № 2, что на улице Ракетной, старшей медсестрой. Теперь она в ответе за все участки.

На здании крупными буквами выведено: «Диспансеризация». Эта вывеска даже заметнее, чем название само поликлиники. Для тех, кто намерен пройти диспансеризацию с минимальной потерей времени, в мае откроют специальное, со своим входом с улицы, отделение медицинской профилактики: люди, пришедшие на осмотр (каждый человек может пройти диспансеризацию раз в три года), не будут пересекаться с потоками больных посетителей поликлиники. Все организовано так, что у пациентов уйдет на диспансеризацию не несколько дней, а всего несколько часов.

Сейчас студенты медакадемии «сопровождают» некоторых пациентов от регистратуры до выхода из поликлиники. Они смотрят, сколько времени пациент тратит в регистратуре, в очереди к врачу , на ЭКГ и другие исследования и процедуры. Спрашивают у пациентов, что им нравится в поликлинике, а что – не нравится. Мнения посетителей позволят определить внутренние проблемы поликлиники и улучшить ее работу. Все это будет сделано в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника», который курирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Медсестры поликлиники участвуют в реализации и других проектов.

Стойки с медицинскими картами здесь вообще убрали с глаз пациентов. Посетителей встречают приветливые администраторы. Если человек не записался к доктору через Интернет, сотрудница регистратуры Римма Васильева поможет ему выбрать время приема по инфомату. А если записался на прием заранее, ему не придется просить у администратора карту: она уже у врача.

Пока доктор ведет прием, медсестра несколько раз выйдет из кабинета, поинтересуется, нет ли экстренных больных. Так положено, но не во всех поликлиниках это правило соблюдается, а тут ему следуют неуклонно.

Начинающим медсестрам Алексеева говорит: «Если что-то не поняли, спросите еще раз, объясню снова. Но если не поняли, не спросили, не сделали то, что я объяснила два раза, пеняйте на себя».

Пенять приходится не часто. В поликлинике, которой руководит главный врач Нина Капачинская, не только доктора, но и медсестры ответственные, умелые, могут друг дружку подменить. Неудивительно, что к поликлинике прикрепляются даже пациенты, живущие далеко - на улицах Молодежной, Ворошилова, Орджоникидзе. Сюда же приезжают и пациенты из Завьяловского района. Около 24 тысяч жителей сейчас обслуживает поликлиника.

… После работы Татьяна Александровна частенько заходит в школу, где учится ее сын. Член родительского комитета, она то «Битву хоров» устраивает, то смотр песни и строя. Вместе с ребятами собирала корм для бездомных собак и кошек и отдавала его в ветеринарную клинику. Относила подарки детям, находящимся в больнице. Помогает одеть-обуть детей из малообеспеченных семей. Какое-то время была еще и старшей по дому. Хотела было спросить, как к столь объемной общественной работе относится ее муж, и тут узнаю: приметил ее как раз тогда, когда она помогала человеку в тяжелой ситуации.

Во время смены в санатории «Нефтемаша», куда Татьяна Александровна приехала подлечиться, у одного из отдыхающих на танцплощадке случился эпилептический припадок. Врача в тот вечерний час не было – позвали Татьяну Александровну. Она и больному помогла (он мог задохнуться), и отдыхающих успокоила. После этого будущий муж и стал за ней ухаживать.

Неслучайным человеком оказалась в медицине Татьяна Алексеева.

Лидия БИРЮКОВА, главная медсестра поликлиники № 2:

– Если у человека что-то заболело, он идет к врачу. Смотрит ему в глаза, перечисляет недомогания. И не всегда замечает, что рядом с доктором находится медсестра. Она внимательно слушает и пациента, и врача. Медсестра – словно тень доктора, но именно она научит пациента, как правильно выполнить назначения доктора, успокоит, поддержит.

История

12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, отмечается Международный день медицинской сестры. Во время Крымской войны 1853-1856 годов англичанка Флоренс организовала первую в мире службу сестер милосердия. Благодаря этому смертность среди солдат, перенесших операцию, снизилась на 39,8 процента!

Среди сестер милосердия, отправившихся на Крымскую войну, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

В России Международный день медицинской сестры отмечается с 1993 года.

Фото: Из архива поликлиники № 2 г. Ижевска

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Нелегалы пройдут по этапам
13 мая
В Удмуртии проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». ...
Без права на ошибку
13 мая
Задача следователя – из разрозненных пазлов сложить картину...
Молодежь ждут на бирже
13 мая
Как заработать на каникулах, рассказали в администрации Ижевска ...
А шампунем не пробовали?
13 мая
Центральным улицам Ижевска устроили «банный день»...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо