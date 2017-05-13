Такого в практике участковой медсестры ижевской поликлиники № 2 Татьяны Алексеевой еще не было. Приходилось ухаживать за лежачими больными. Есть правила, которые соблюдаешь при ведении таких больных. Но тут пациентка не лежачая, а сидячая, и каких-то прописей по уходу за такими больными просто нет!
В свое время эта женщина отказалась от операции по поводу порока сердца. Держалась на профилактических уколах, которые ставила ей Алексеева. Но когда медсестра пришла к пациентке в очередной раз, то застала прежде приветливую женщину в угнетенном состоянии: она не могла ни лежать, ни стоять – только сидела. Решив, что умирает, вызвала из Владивостока дочь.
«Раз нет правил по уходу за сидячими больными, значит, такие правила надо прописать самим», - решила Татьяна Александровна и вместе с дочерью пациентки стала эти правила разрабатывать. Главное: каждые два часа больная меняет положение, тогда пролежней и инфекции не будет.
Повернет больную и спрашивает: «Вам удобно? А так?». Заходила к подопечной и два, и три раза в день, вводила инъекции, смотрела, как за больной ухаживают. И – вот что значит хороший уход! – пациентка поправилась, встала на ноги и отпустила дочь во Владивосток.
Хороших результатов в практике Татьяны Александровны множество. Но Алексеева – не из тех, кто мечтал о такой работе с детства. Шутя, говорит о себе: «Случайный в медицине человек». После 8-го класса шла поступать в Индустриальный техникум. По пути заглянула в медицинское училище, подумала: «Оно же ближе к дому!». И подала заявление.
Словно судьба ей подсказала такой выбор. Троечница в школе, в училище Татьяна стала отличницей. Предметы интересные, и их так классно преподают!
Ставить уколы училась на подруге, а у той – плохие вены. Старалась поймать вену, попасть в нее с первого раза, чтобы у подруги не осталось на руке синяка.
Ее первенцы
Летом, еще студенткой, пришла работать в отделение недоношенных детей. Думала, что примут санитаркой, а ей сказали:
– Нам не санитарки нужны, а медсестры.
И – шестнадцатилетняя! – она стала ухаживать за малютками. Кормила их через зонд, поила, переворачивала с одного бочка на другой, ставила уколы.
Особенно запомнился малыш, весивший 700 граммов. Ушки – как пергаментная бумага. Когда Татьяна переворачивала малютку, всегда поправляла ушки – чтобы не согнулись.
Мама ребенка то оставляла его, то возвращалась, то снова уходила. «Выживет ли кроха?», - с грустью думала о мальчугане Татьяна.
Между тем рабочее лето закончилось, Татьяна приступила к занятиям в училище и в отделение недоношенных вернулась только зимой, во время очередной практики. Как же обрадовалась, увидев здесь мальчика с пергаментными ушками! Он еще не набрал веса, при котором выписывают домой, но уже был таким крепеньким, хорошеньким. А рядом с ним – мама…
В последующие годы Татьяне Александровне не довелось работать с детьми, но, когда у нее самой появился первенец, соседка по палате сказала:
– Ты совсем не боишься обращаться с ребенком, словно у тебя уже были дети.
– Уже отбоялась, - улыбнулась Татьяна.
Уступила место
Как отличница она имела право выбрать место работы. Среди заявок – кардиодиспансер. Однокурсница, у которой болело сердце, взгрустнула: «Если не сейчас, то мне уже никогда не устроиться на работу в кардиодиспансер». И Татьяна это место ей уступила. Комиссии сказала:
– Мне все равно, куда направите.
Сергей Геннадьевич Шадрин, директор училища, предложил:
– Строится новое здание детской поликлиники. Пойдете туда?
Татьяна согласилась, но поликлиника строилась долго, и девушка стала работать в медсанчасти завода «Нефтемаш» цеховой медицинской сестрой. Позже и медсестрой в отделении УЗИ была – как раз тогда, когда это оборудование еще только-только появилось. Но самое большое удовлетворение принесла ей работа на участке, обслуживавшем дома на улице 40 лет Победы. Перешла туда вместе с врачом Любовью Ворончихиной.
… В тот день пациентка, которой Татьяна Александровна ставила уколы, почувствовала себя плохо. Призналась, что поела майонеза, он оказался просроченным.
– «Скорую» надо вызывать, в больницу ехать, - настраивает пациентку медсестра, а муж этой женщины возражает: как это он останется один?
Татьяна Александровна сама одела больную и отправила ее в стационар. В то же время в той же самой больнице лечилась сотрудница Алексеевой. Выписавшись, она рассказала, как одна из пациенток хвалила за внимание и настойчивость медсестру Танечку – Татьяну Александровну Алексееву.
Другая пациентка порой встречала вопросом:
– Укол будем ставить или чай пить?
Татьяна Александровна видела, что женщине нужен не столько укол (витамины), сколько общение, и по возможности задерживалась у нее, внимательно выслушивала. А потом придумала: пусть ее подопечных бабушек поздравят дети! Перед Днем Победы пошла к пациенткам с сынишкой и его друзьями. Они прочитали ветеранам стихи. И бабушки, и дети были довольны.
Многие пациенты «в возрасте» жалуются на спину. Такая боль и Татьяне Александровне знакома. Она прочитала на эту тему все, что только смогла найти. «Организовать бы Школу здоровья для тех, у кого болит спина», - думала Алексеева, но в поликлинике не было свободного помещения. И вдруг пациентка, страдавшая от боли в спине, предложила:
– У меня новая квартира пустует. Давайте проводить лечебную физкультуру там.
Неожиданно? Но почему бы и не проводить Школу здоровья на квартире? Алексеева созвонилась с пациентками, у которых такая же проблема, и некоторое время бесплатные занятия Школы здоровья вела на квартире.
Сейчас она – старшая
С 2014 года Татьяна Александровна работает в поликлинике № 2, что на улице Ракетной, старшей медсестрой. Теперь она в ответе за все участки.
На здании крупными буквами выведено: «Диспансеризация». Эта вывеска даже заметнее, чем название само поликлиники. Для тех, кто намерен пройти диспансеризацию с минимальной потерей времени, в мае откроют специальное, со своим входом с улицы, отделение медицинской профилактики: люди, пришедшие на осмотр (каждый человек может пройти диспансеризацию раз в три года), не будут пересекаться с потоками больных посетителей поликлиники. Все организовано так, что у пациентов уйдет на диспансеризацию не несколько дней, а всего несколько часов.
Сейчас студенты медакадемии «сопровождают» некоторых пациентов от регистратуры до выхода из поликлиники. Они смотрят, сколько времени пациент тратит в регистратуре, в очереди к врачу , на ЭКГ и другие исследования и процедуры. Спрашивают у пациентов, что им нравится в поликлинике, а что – не нравится. Мнения посетителей позволят определить внутренние проблемы поликлиники и улучшить ее работу. Все это будет сделано в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника», который курирует министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Медсестры поликлиники участвуют в реализации и других проектов.
Стойки с медицинскими картами здесь вообще убрали с глаз пациентов. Посетителей встречают приветливые администраторы. Если человек не записался к доктору через Интернет, сотрудница регистратуры Римма Васильева поможет ему выбрать время приема по инфомату. А если записался на прием заранее, ему не придется просить у администратора карту: она уже у врача.
Пока доктор ведет прием, медсестра несколько раз выйдет из кабинета, поинтересуется, нет ли экстренных больных. Так положено, но не во всех поликлиниках это правило соблюдается, а тут ему следуют неуклонно.
Начинающим медсестрам Алексеева говорит: «Если что-то не поняли, спросите еще раз, объясню снова. Но если не поняли, не спросили, не сделали то, что я объяснила два раза, пеняйте на себя».
Пенять приходится не часто. В поликлинике, которой руководит главный врач Нина Капачинская, не только доктора, но и медсестры ответственные, умелые, могут друг дружку подменить. Неудивительно, что к поликлинике прикрепляются даже пациенты, живущие далеко - на улицах Молодежной, Ворошилова, Орджоникидзе. Сюда же приезжают и пациенты из Завьяловского района. Около 24 тысяч жителей сейчас обслуживает поликлиника.
… После работы Татьяна Александровна частенько заходит в школу, где учится ее сын. Член родительского комитета, она то «Битву хоров» устраивает, то смотр песни и строя. Вместе с ребятами собирала корм для бездомных собак и кошек и отдавала его в ветеринарную клинику. Относила подарки детям, находящимся в больнице. Помогает одеть-обуть детей из малообеспеченных семей. Какое-то время была еще и старшей по дому. Хотела было спросить, как к столь объемной общественной работе относится ее муж, и тут узнаю: приметил ее как раз тогда, когда она помогала человеку в тяжелой ситуации.
Во время смены в санатории «Нефтемаша», куда Татьяна Александровна приехала подлечиться, у одного из отдыхающих на танцплощадке случился эпилептический припадок. Врача в тот вечерний час не было – позвали Татьяну Александровну. Она и больному помогла (он мог задохнуться), и отдыхающих успокоила. После этого будущий муж и стал за ней ухаживать.
Неслучайным человеком оказалась в медицине Татьяна Алексеева.
Лидия БИРЮКОВА, главная медсестра поликлиники № 2:
– Если у человека что-то заболело, он идет к врачу. Смотрит ему в глаза, перечисляет недомогания. И не всегда замечает, что рядом с доктором находится медсестра. Она внимательно слушает и пациента, и врача. Медсестра – словно тень доктора, но именно она научит пациента, как правильно выполнить назначения доктора, успокоит, поддержит.
История
12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, отмечается Международный день медицинской сестры. Во время Крымской войны 1853-1856 годов англичанка Флоренс организовала первую в мире службу сестер милосердия. Благодаря этому смертность среди солдат, перенесших операцию, снизилась на 39,8 процента!
Среди сестер милосердия, отправившихся на Крымскую войну, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.
В России Международный день медицинской сестры отмечается с 1993 года.
Фото: Из архива поликлиники № 2 г. Ижевска
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