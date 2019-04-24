В мае «разморозится» индексация Май порадует не только первой зеленью: у 37 тысяч пенсионеров Удмуртии «разморозится» индексация....

Дороги с гарантией качества Строительство и ремонт дорог в республике начнётся уже 1 мая...

Отдых «на асфальте» **Власти Ижевска планируют потратить на организацию летнего отдыха городской детворы 70,9 миллиона ру...