Все подъёмники, которые эксплуатируются в домах более 25 лет, должны быть заменены или модернизированы до февраля 2020 года. Это предусматривает технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов ТР ТС 011/2011». Требования там жёсткие. Так, в лифтах должны быть установлены контролирующие загрузку устройства, аварийное освещение в кабине, металлические кнопки и другие меры, снижающие опасность поджога и вандализма. А если подъёмник не будет отвечать требованиям безопасности, то его просто отключат и жителям придётся ходить пешком.
По данным мониторинга, проведённого Минстроем УР, в республике под эту категорию подпадают 2434 лифта. Игнорировать этот факт, тем более пускать процесс на самотёк очень опасно. Статистика показывает, что трагедии с лифтами, которые отнесены к категории опасных производственных объектов, со смертельными исходами остаются печальными реалиями нашего времени. Но замена лифтов – крайне дорогое удовольствие для жильцов любой многоэтажки. Стоимость нового подъёмника, который сегодня устанавливают в домах, – не менее 1,8 миллиона рублей. Если дом на спецсчёте, жильцам надо копить на замену лифтов около десяти лет, при этом остановив все другие ремонтные работы. Чтобы ускорить этот процесс, республика готова оказать собственникам финансовую поддержку. Об этом заявил на совещании с руководителями управляющих компаний и ТСЖ и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
По словам главы ведомства, чтобы получить господдержку на замену лифтов, многоквартирный дом должен иметь на спецсчёте 30 процентов от суммы стоимости лифтового оборудования. В этом случае республика и муниципалитет после того, как все работы будут выполнены и акт приёма подписан, готовы компенсировать 20 процентов всех затрат. Вторую половину суммы жильцы должны найти самостоятельно. Однако и здесь есть варианты, к примеру, заинтересованность производителей лифтового оборудования и даже подрядчиков предоставлять оборудование и работать в рассрочку, а также в лизинг.
Помимо этого государство готово помочь льготными кредитами. Как рассказала директор «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» Диана Новомейская, в этом году Правительство РФ возобновило программу финансовой поддержки регионов за счёт Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) на проведение капитального ремонта МКД. Причём сейчас условия получения денег стали ещё привлекательнее. Максимальный размер господдержки увеличен с 50 до 80 процентов общей стоимости услуг и работ по капитальному ремонту. Кроме того, теперь не надо подтверждать фактическую экономию платежей ЖКХ после энергосберегающего капремонта при утверждении заявки в Фонд ЖКХ. Расчёт размера экономии будет проходить по собственной методике фонда, что позволит упростить и ускорить процедуру предоставления финансовой поддержки.
– Программа Фонда ЖКХ, которая сейчас возобновлена, позволяет субсидировать процентную ставку по кредиту или займу. Если собственники найдут инвестора, которым может быть физическое или юридическое лицо, в том числе управляющая компания, и возьмут заём на замену лифта, то фонд предоставит софинансирование из средств федерального бюджета в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ. Сейчас она составляет 7,75 процента, – подчеркнула Диана Новомейская.
В 2019 году Фонд ЖКХ планирует направить на энергоэффективный капитальный ремонт 858,5 млн рублей. Однако лимиты для регионов не установлены. Средства финансовой поддержки будут предоставляться по мере поступления заявок. Всё зависит от того, насколько быстро и с каким количеством домов регион заявится в Фонд. Так, в 2017 году Удмуртия была одним из двух субъектов, которые приняли участие в программе по софинансированию процентной ставки. Поэтому у республики хорошие шансы получить поддержку для максимально большого количества многоквартирных домов.
В ближайшие две недели Минстрой Удмуртии разработает проект постановления УР с чётко прописанным алгоритмом предоставления финансовой поддержки, а также проект протокола общего собрания собственников в многоквартирном доме для выполнения работ по замене лифтов с использованием предложенных механизмов.
Напомним, в 2017 году Фонд ЖКХ по программе поддержки энергоэффективного ремонта оказал финансовую поддержку восьми субъектам РФ по 10 заявкам на общую сумму 49,10 млн рублей. В Удмуртии средства Фонда были направлены на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам, полученным на замену 46 лифтов в четырнадцати многоквартирных домах Ижевска. Общая стоимость работ 74 млн рублей. Из них 38 млн рублей, то есть более 50 процентов стоимости, взяли на себя бюджеты Удмуртии и города Ижевска. Оставшуюся часть оплатили жители – за счёт средств, накопленных на спецсчетах, или кредитов, которые выдали собственникам и управляющим компаниям на льготных условиях – примерно под 5 процентов годовых, так как ставку Центробанка – 9,25 процента, компенсировал фонд.
Между тем
Нормативный срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. По его истечении подъёмник может трижды пройти диагностику, после чего ему максимально дают ещё девять лет. Таким образом, лифтовое оборудование без капитального обновления не может находиться в работе более 34 лет. Ростехнадзор за этим чётко следит и останавливает небезопасные лифты, несмотря на то, что это доставляет неудобства жильцам.
По данным Национального лифтового союза, 110 тысяч лифтов в России (каждый четвёртый) эксплуатируются свыше назначенного срока службы в 25 лет. На их замену уйдёт не меньше пяти лет. Сейчас в правительстве страны прорабатывается вопрос о выделении регионам средств на замену всех подъёмников с истекшим сроком эксплуатации. Кроме того, для снижения износа лифтов региональным операторам капитального ремонта рекомендовано направлять на эти цели 20–30 процентов средств, собираемых с собственников квартир на капремонт. Эти меры позволят удвоить темпы замены лифтов в России после 2020 года до 30 тысяч подъёмников в год.
В Удмуртии регоператор в рамках программы капремонта 2018 года установил 75 новых подъёмников на сумму более 124 миллионов рублей, половину из них в Глазове. В планах этого года заменить еще более 50-ти лифтов.
Цитата
– При проведении капитального ремонта многоквартирных домов особое внимание в текущем году будет уделено замене лифтового оборудования. Так как это дорогостоящий процесс, и собственники домов ещё не успели накопить нужную сумму на спецсчетах, мы продумали механизмы финансовой поддержки собственников. Планируем помочь с заменой 198 лифтов в многоквартирных домах. Механизм финансовой поддержки заключается в компенсации собственникам 20 процентов стоимости лифтового оборудования и работ по его замене из республиканского и муниципального бюджетов, – и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
Радужные перспективы ЖК «Радужный»
Минстрой России одобрил смену застройщика на ЖК «Радужный» в Ижевске. Напомним, жилой комплекс – это два недостроенных 12-этажных дома по адресу ул. Нижняя. Застройщик АО «Интеграл» не выполнил свои обязательства перед 145 гражданами, заключившими с ним договор долевого участия.
– Люди, наконец, получили понимание того, каким образом мы дальше двигаемся, – подчеркнула заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Ольга Дубовцева. – Застройщик долгое время обещал им достроить дома, один из которых имеет высокую степень готовности, а второй построен лишь на 30 процентов, но так и не выполнил обязательств. Вошёл в банкротство, которое законодательно даёт право применить процедуру смены застройщика.
Минстрой УР нашёл инвестора, готового завершить строительство. Он подал документы в суд о намерении стать приобретателем объектов, направил их в Минстрой России для получения положительного заключения. После решения Арбитражного суда, которое состоится 17 апреля, застройщик сможет заключить соглашение о принятии объектов незавершённого строительства, земельного участка под ними и обязательств перед дольщиками о передаче им жилых помещений.
За грубые нарушения УК будут платить штрафы
За управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований установлены большие штрафы. Соответствующие поправки внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Напомним, ещё в 2018 году в Жилищном кодексе была установлена ответственность для УК за повторное нарушение лицензионных требований – оно каралось отзывом лицензии на управление определённым домом или на все дома, которые находятся на обслуживании у организации. Лишиться права на работу можно за ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения при эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлёкшие угрозу для жизни или здоровья жильцов. С 1 марта к грубым добавилось нарушение лицензиатом требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания.
Однако проблема в том, что раньше между первым нарушением и отзывом лицензии не было промежуточных наказаний. Теперь за первый проступок УК привлекут к административной ответственности, а за второй – она лишится лицензии.
Штрафы серьёзные: для должностных лиц от 100 до 250 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет; для индивидуальных предпринимателей и юрлиц от 300-350 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.
Кстати, в январе этого года в отношении управляющих компаний начало действовать новое лицензионное требование, которое должно убрать с рынка компании-двойники. Управляющая компания может лишиться лицензии, если её название тождественно или очень похоже на фирменное наименование другой компании, также занимающейся обслуживанием многоквартирных домов.
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