55-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада» разбилась насмерть в Увинском районе. Смертельное ДТП произошло сегодня, 2 февраля, в 9:15 часов утра, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
На 71 км автодороги «Ижевск-Ува» 55-летняя водитель автомобиля «Лада», завершая маневр «обгон» при возвращении на свою полосу, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 53-летнего мужчины.
В результате ДТП автоледи скончалась на месте ДТП. В дорожной полиции отмечают, что стаж управления транспортными средствами у погибшей составлял всего 5 месяцев.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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