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Неограниченные возможности: в Крыму наградили жительницу Удмуртии

19 июня
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18 июня 2018 года, Ижевск. Бронзовую медаль привезла на родину спортсменка из Удмуртии Наталья Агапова. Ее она завоевала в первом этапе всероссийских соревнований по бочча для участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще один представитель региона, Михаил Филиппов, вошел в первую десятку сильнейших боччистов России, заняв шестое место. Турнир прошел при поддержке благотворительного фонда «Новая Жизнь» в партнерстве с «МегаФоном».

Screenshot 5 Неограниченные возможности: в Крыму наградили жительницу Удмуртии

Первый этап Кубка России по бочча прошел в Евпатории, на него съехались 65 спортсменов из 16 регионов возрастом от 11 лет.

«За полтора года участий в первенствах страны команда из Удмуртии не раз отличалась и теперь по общему зачету входит в десять лучших команд России. Благодаря активному развитию игры в Республике, наши спортсмены регулярно совершенствуют свои навыки в бочча, а также участвуют в обучении новичков», – рассказал Олег Бочкарев, руководитель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо».

Соревнования дали старт федеральной программе «МегаФон Бочча OPEN». Она направлена на развитие этого вида спорта в России, и в перспективе ее участники создадут резерв для сборной страны. «МегаФон» помогает развивать бочча в стране с 2011 года. Популярность игры, география регионов-участников расширяется с каждым годом. Например, в прошлом году было проведено более 100 соревнований по этому виду спорта разного уровня.

«Развитие массового спорта в стране среди людей с ограниченными физическими возможностями – одна из ключевых задач федеральной программы. Проект проходит в Удмуртии уже не первый год и объединяет новичков, которые получают знания, бесценный опыт и мэтров, которые доказали свое мастерство по игре в бочча», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон».

К 2017 году федеральный проект по развитию бочча охватил более 50 городов России, около 5500 детей и подростков открыли для себя этот вид спорта. Более 100 соревнований по бочча было проведено в рамках проекта. Учебные заведения получили 300 комплектов оборудования для игры.

В Удмуртии программу поддерживает общественная организация инвалидов «Благо». На протяжении 15 лет она проводит массовые спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, развивая в регионе игру в бочча и петанк.

Информационная справка.

Миссия компании «МегаФон» – создавать возможности, помогать людям общаться друг с другом. Единая Федеральная программа «МегаФон» по развитию бочча направлена на создание новых возможностей для детей и молодежи с ПОДА и их семей. Программа поддерживает некоммерческие организации, а также объединяет начинающих спортсменов, тренеров, благотворительные фонды, педагогов, социальных работников, представителей власти.

Бочча - древнейшая игра с мячом, «прадедушка» современному боулингу, с 1984 года входит в программу Паралимпийских Игр. Ее суть - расположить свои мячи ближе к джек болу, чем соперник. Бочча требует от игроков точности, собранности и концентрации. Игра позитивно влияет на физическое состояние людей с поражениями опорно-двигательного аппарата: укрепляет мышцы, уменьшает спастику, улучшает общую выносливость и психическое состояние.

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