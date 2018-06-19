Первый этап Кубка России по бочча прошел в Евпатории, на него съехались 65 спортсменов из 16 регионов возрастом от 11 лет.
«За полтора года участий в первенствах страны команда из Удмуртии не раз отличалась и теперь по общему зачету входит в десять лучших команд России. Благодаря активному развитию игры в Республике, наши спортсмены регулярно совершенствуют свои навыки в бочча, а также участвуют в обучении новичков», – рассказал Олег Бочкарев, руководитель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо».
Соревнования дали старт федеральной программе «МегаФон Бочча OPEN». Она направлена на развитие этого вида спорта в России, и в перспективе ее участники создадут резерв для сборной страны. «МегаФон» помогает развивать бочча в стране с 2011 года. Популярность игры, география регионов-участников расширяется с каждым годом. Например, в прошлом году было проведено более 100 соревнований по этому виду спорта разного уровня.
«Развитие массового спорта в стране среди людей с ограниченными физическими возможностями – одна из ключевых задач федеральной программы. Проект проходит в Удмуртии уже не первый год и объединяет новичков, которые получают знания, бесценный опыт и мэтров, которые доказали свое мастерство по игре в бочча», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон».
К 2017 году федеральный проект по развитию бочча охватил более 50 городов России, около 5500 детей и подростков открыли для себя этот вид спорта. Более 100 соревнований по бочча было проведено в рамках проекта. Учебные заведения получили 300 комплектов оборудования для игры.
В Удмуртии программу поддерживает общественная организация инвалидов «Благо». На протяжении 15 лет она проводит массовые спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями, развивая в регионе игру в бочча и петанк.
Информационная справка.
Миссия компании «МегаФон» – создавать возможности, помогать людям общаться друг с другом. Единая Федеральная программа «МегаФон» по развитию бочча направлена на создание новых возможностей для детей и молодежи с ПОДА и их семей. Программа поддерживает некоммерческие организации, а также объединяет начинающих спортсменов, тренеров, благотворительные фонды, педагогов, социальных работников, представителей власти.
Бочча - древнейшая игра с мячом, «прадедушка» современному боулингу, с 1984 года входит в программу Паралимпийских Игр. Ее суть - расположить свои мячи ближе к джек болу, чем соперник. Бочча требует от игроков точности, собранности и концентрации. Игра позитивно влияет на физическое состояние людей с поражениями опорно-двигательного аппарата: укрепляет мышцы, уменьшает спастику, улучшает общую выносливость и психическое состояние.
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