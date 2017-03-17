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Немецкая овчарка помогла полицейским в Глазовском районе раскрыть кражу в магазине

17 марта
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Kinolog sizo 2 Немецкая овчарка помогла полицейским в Глазовском районе раскрыть кражу в магазине

Всего 25 минут потребовалось служебной собаке Глазовского следственного изолятора, чтобы помочь полицейским выйти на след вора.

Кража магазина в деревне Трубашур Глазовского района, совершенная ночью, была успешно раскрыта на следующий день. Существенную помощь оказала немецкая овчарка Вики, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по УР.

Злоумышленник проник в сельский магазин глубокой ночью. Факт кражи сотрудники магазина обнаружили утром, тут же вызвали наряд полиции. Чтобы найти вора по горячим следам, сотрудники МВД привлекли к поискам инструктора-кинолога следственного изолятора №2 и служебную собаку Вики.

– Прибыв на место преступления, нами был обнаружен видимый след обуви, - рассказывает специалист-кинолог СИЗО-2 Константин Чумаков. - По нему Вики встала на дорожку следа и повела в сторону центральной улицы. Мы прошли около 750 метров. Остановились возле многоквартирного дома, собака посадкой обозначила конец запахового следа возле одной из квартир.

Всего 25 минут потребовалось служебной собаке Вики, чтобы привести полицейских к дому воришки. Здесь же, в квартире, была обнаружена часть похищенного имущества из магазина. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.

Фото: 18.fsin.su

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