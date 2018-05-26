Школу в микрорайоне «Столичный» в Ижевске отдадут городу Процесс по переводу учебного заведения из республиканского подчинения в муниципальное уже начался. Чи...

Диплом олимпиады – пропуск в ВУЗ. В Ижевске наградили финалистов Всероссийской олимпиады школьников Вчера, 16 мая, в Республиканском лицее—интернате прошла торжественная церемония награждения победител...

Кадетские корпуса Приволжского федерального округа ждут желающих стать кадетами Осталось чуть больше месяца до завершения приемных кампаний в кадетские школы округа....