— Для решения стоящих перед нами задач остро необходимы талантливые управленцы, проектные менеджеры. Конкурс «Команда Удмуртии» призван помочь выявить активных, эффективных людей, из которых мы сформируем кадровый резерв, — подчеркнул Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Руководитель региона отметил, что команда всегда формировалась по принципу «работать с лучшими и учиться у лучших» и предостерёг кандидатов от ожидания того, что конкурс станет лёгким испытанием.
По итогам отбора 30 человек получат возможность сделать карьеру в органах государственной власти, организациях и предприятиях региона.
Конкурс пройдёт с мая по сентябрь 2018 года в три этапа:
21 мая стартовал заочный тур, который продлится до 15 июня. Во время этого этапа будут приниматься заявки, и конкурсная комиссия отберёт 100 полуфиналистов.
29—30 июня состоится очный полуфинал, где кандидаты пройдут обучающие и оценочные сессии. Кроме того, конкурсная комиссия исследует их способности к решению нестандартных задач в условиях ограниченного времени, навыки командной работы. В финал пройдут 50 участников.
С 1 июля по 15 августа финалисты приступят к решению реальных задач, а затем представят результаты своей работы. 25 августа будут объявлены имена 30 победителей конкурса. Все они будут зачислены в кадровый резерв и пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Современная психология управления».
Ознакомиться с положением конкурса и требованиями, а также подать заявку можно на сайте: http://udmurtia.team/doc/.
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