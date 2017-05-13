В ходе проведения первого этапа операции с 11 по 20 апреля проверено более 2200 различных объектов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, бытовом обслуживании, транспортной отрасли.
Игра без правил
Адресами проверок стали также 849 мест компактного проживания иностранных граждан. В результате выявлено 125 административных правонарушений, в том числе за несоблюдение режима пребывания 81 факт, 38 нарушений правил привлечения и использования иностранных работников.
– Четыре иностранца привлечены к административной ответственности за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет - говорит начальник Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике Константин ДУБРОВИН. - На нарушителей наложены административные штрафы в сумме 390 тысяч рублей. По материалам сотрудников внутренних дел органами судебной власти принято 11 решений о выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации.
Например, 12 апреля на одной из оптовых овощных баз были задержаны двесестры, гражданки Узбекистана. Одна из них незаконно находилась на территории России, в отношении нее был составлен административный протокол, и суд принял решение о ее выдворении. Вторая сестра, хотя и находилась в нашей стране на законных основаниях, но вела трудовую деятельность по профессии, не указанной в миграционных документах. Там она значилась горничной, а работала на овощной базе. За недостоверную информацию женщина уже привлекалась к административной ответственности. За повторное нарушение ей пришлось покинуть пределы нашей страны.
В ходе операции принято два решения о депортации ранее осужденных иностранных граждан. Одно из них уже исполнено. Гражданин Узбекистана был осужден за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Он отбыл наказание в исправительной колонии в течение 7 лет 11 месяцев, после освобождения из мест лишения свободы помещен в центр содержания иностранных граждан и 18 апреля выдворен из Российской Федерации. Ему закрыт въезд на территорию нашей страны на пять лет.
Въезд в Россию закрывается
Активно проводилась работа по выявлению преступлений, связанных с фиктивной регистрацией по месту жительства. Шесть таких материалов направлены в суд, возбуждено одно уголовное дело. Обнаружено такое же число фиктивных постановок на учет иностранных граждан, по этим фактам возбуждено пять уголовных дел. В Воткинске выявлен случай представления подложных документов, материалы проверки с признаками преступления направлены в соответствующее отделение внутренних дел.
Значительную работу сотрудники миграционной службы провели по выявлению оснований для закрытия въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство. За период операции принято 13 таких решений.
– Въезд на 5 лет закрывается в отношении тех, кто был выдворен либо депортирован. Мы достаточно легко устанавливаем, если иностранный гражданин меняет свои данные, пытается вновь приехать в нашу страну, - говорит Константин Дубровин.
У миграционной службы немало правовых возможностей для пресечения правонарушений в сфере миграционного законодательства.
Что касается миграционного учета, особого прироста в Удмуртии не наблюдается. Это связано с тем, что в прошлом году у нас немного поменялись правила выдачи патентов. Иностранный гражданин, получив патент на один год, имеет право после истечения срока его действия, не выезжая, получить новый патент еще на один год. Республика от этого получает экономическую выгоду. По состоянию на 1 апреля, иностранные рабочие, выплачивая стоимость патентов, принесли в казну республики чуть более 10 миллионов рублей. В массе приезжающих традиционно 45 процентов - это граждане Узбекистана. В связи с событиями на Украине в последние три года граждане этой страны вышли на лидирующие позиции по количеству мигрантов. До 2014 года их было незначительное количество.
В июле Миграционная служба по Удмуртии проведет второй этап оперативно-профилактической акции «Нелегальный мигрант».
Фото: redflagvp.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.