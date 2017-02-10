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Неисправный водонагревательный котел взорвался в частном доме в Игре

10 февраля
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Srhzkxghca big reduce350 Неисправный водонагревательный котел взорвался в частном доме в Игре

Неисправность водонагревательного котла стала причиной взрыва в одном из домов поселка Игра. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Взрывом разрушена веранда, в котором находился водонагревательный котел, а также поврежден фронтон соседнего жилого дома. Общая площадь разрушений составила 15 кв.м., сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по УР.

Взрыва можно было избежать, считают в ведомстве. Как выяснилось, здание, используемое как столярная мастерская, отапливалось время от времени от самодельного котла. По причине того, что вода в системе отопления замерзла и перестала циркулировать, произошла разгерметизация водонагревательного котла, что привело к быстрому образованию большого количества водяного пара и к взрыву.

Прибывшие к месту происшествия пожарные-спасатели никого под обломками веранды и в самом здании не обнаружили. Возгорания в результате ЧП не произошло. Навстречу представителям МЧС и полиции вышли встревоженные жители соседних домов. Они рассказали, что около полуночи на улице внезапно раздался громкий хлопок, после которого близлежащий дом будто встряхнуло. Вызвавший пожарных-спасателей сосед, позже обнаружил на фронтоне своего дома отверстие, которое пробил осколок в результате взрыва.

Сотрудники МЧС напоминают, что установку водонагревательных котлов должны осуществлять квалифицированные специалисты, а собственники - соблюдать правила эксплуатации приборов отопления.

Перед началом эксплуатации системы печного топления всегда необходимо проверять наличие воды в водонагревательном котле, а также не доводить до заморозки расширительный бак. Почти тоже самое касается и электрических водонагревателей, перед включением которых необходимо убедиться, что водонагреватель заполнен водой и в нем отсутствует воздух. Водонагреватель может быть включен только в сеть с заземлением. Рекомендуется отключать водонагреватели на время отсутствия жильцов в квартире.

Любой водонагреватель, который долго не обслуживался, представляет серьезную опасность. Он превращается в паровую бомбу. В неисправном приборе вода может закипеть и бак, не выдерживая давления горячей воды, взрывается.

Фото: 18.mchs.gov.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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