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Нефтяники – республике. ОАО «Удмуртнефть» участвует в реализации социально значимых программ

18 января
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Крупнейшее нефтедобывающее предприятие республики – ОАО «Удмуртнефть» в 2017 году не только направляло свои силы на добычу нефти, но и активно участвовало в реализации социально значимых программ республики. На эти цели было направлено свыше 55 млн. рублей и осуществлено более 100 проектов.

01c3c706ca214eee9d31db149aa9aeb9.jpg 765x560 Нефтяники – республике. ОАО «Удмуртнефть» участвует в реализации социально значимых программ

В поддержку жителей

На протяжении своей 50-летней истории предприятие поддерживает территории своей производственной деятельности, сегодня оно работает в 14 районах республики. ОАО «Удмуртнефть» участвует в развитии социальной инфраструктуры районов, оказывает помощь учреждениям образования, культуры, спорта и здравоохранения. В 2017 году отремонтированы школы в Сарапульском и Игринском районах. Заменены окна в сельской гимназии в Якшур-Бодье. Также проведены работы по благоустройству в п. Игра и населённых пунктах Сарапульского района. На выделенные средства для районного центра детского творчества в Воткинском районе были закуплены робототехнические наборы и туристическое снаряжение. Приобретено современное кухонное оборудование для детских садов, проведён ремонт детско-юношеской спортивной школы и музея истории и культуры в Камбарском районе. Поддержку также получили школа-сад в Кезском районе, образовательные учреждения в Шарканском районе, Балезинская районная библиотека и другие социальные объекты республики.

Новый микроавтобус был подарен Удмуртской региональной организации Всероссийского федерального спортивного общества «Динамо». У 1600 детей, занимающихся в различных спортивных секциях общества, появилась возможность выезжать на соревнования различного уровня. Более 10 лет ОАО «Удмуртнефть» поддерживает Соколовскую специальную (коррекционную) школу-интернат в Сарапульском районе.

За это время была оказана большая помощь в укреплении материально-технической базы нашей школы – оборудованы кабинеты, библиотечный центр, закуплены компьютерная техника, спортивный инвентарь, книги и игрушки. Ежегодно к Новому году наши детишки получают сладкие подарки от Деда Мороза-нефтяника, – отмечает директор школы-интерната Татьяна Антропова.

В Год экологии

ОАО «Удмуртнефть» активно поддерживает экологические мероприятия города и республики. В течение года по всей республике прошло 87 мероприятий, в которых приняли участие более 150 организаций и свыше 5000 человек. Часть мероприятий, организованных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, проходили при финансовой поддержке ОАО «Удмуртнефть». В мае завершился экомарафон «Дерево жизни», включавший в себя три акции – «Давайте сеять красоту!», «Солнечные уроки!» и «Посадку разрешаю!». Тогда же на территории детского дома в Ижевске был заложен вишнёвый сад. В сентябре на набережной Ижевска состоялось открытие арт-объекта, пропагандирующего раздельный сбор мусора. Поддержав общероссийские акции «Зелёная Россия» и «Вода России», сотрудники ОАО «Удмуртнефть» вместе с другими волонтёрами приняли участие в республиканском экосубботнике на берегу Ижевского пруда. Победители и призёры республиканского фотоконкурса «Сохраним природу вместе!» получили ценные подарки от ОАО «Удмуртнефть».

Театр начинается ….

В прошлом году благодаря поддержке ОАО «Удмуртнефть» состоялся межрегиональный фестиваль национальных театральных коллективов «Театр и дети», организованный Республиканским домом народного творчества – Домом молодёжи. Впервые в республику съехались детские и молодёжные любительские театры из различных регионов нашей страны – Ярославской, Архангельской, Ростовской областей, Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Башкирии. Фестиваль, призванный поддержать любительские национальные театры и познакомить зрителей республики с юными дарованиями из различных регионов России, нашёл живой отклик. Кроме конкурсных просмотров, для участников фестиваля были организованы творческие встречи и экскурсии в Воткинск и Сарапул.

Опора региона

Перешагнув полувековой рубеж своей истории, ОАО «Удмуртнефть» остаётся надёжным партнёром региона, является крупнейшим налогоплательщиком республики, участвует в реализации социально значимых программ и продолжает уверенное развитие.

С начала работы под управлением ПАО «НК «Роснефть» и нефтехимической корпорации «Синопек» на реализацию социальных и благотворительных проектов ОАО «Удмуртнефть» направило свыше 900 млн. рублей.

Фото: Межрегиональный фестиваль «Театр и дети» прошёл при поддержке «Удмуртнефти»

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Автор статьи

Наталья МИРОНОВА Все материалы этого автора

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