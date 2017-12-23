В мае-июне 2017 года проверкой фонда капитального ремонта Удмуртской Республики занялся аналог Счетной палаты России - Государственный контрольный комитет Удмуртии (далее - ГКК УР). ГКК занимается контролем за расходованием бюджетных средств различными республиканскими организациями, а фонд на свою деятельность получает средства из бюджета региона, а не из собранных на капитальный ремонт средств.
Результаты проверки фонда
В результате составленный аудиторами акт проверки с замечаниями достиг объема 31 страницы. Госжилинспекция Удмуртской Республики внесла в этот акт свои претензии по уже отремонтированным объектам.
По замечаниям был согласован план исправления нарушений, который сейчас постепенно исполняется.
Стоит отметить, что фонд добросовестно относится к средствам владельцев жилья. По крайней мере, так считают аудиторы на основании проверки бухгалтерской отчетности фонда. Руководитель проверки Дмитрий Глебов сообщил: «По данным официального заключения на ценообразование, по тем объектам, которые мы выбираем случайным порядком … превышение сметной стоимости или увеличение расценок не установлено».
Руководитель Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов также рассказал, что фонд постепенно улучшает свою работу и исправляет замечания из акта проверки: «Хотя ранее у нас к Фонду капремонта в ходе проведенных проверок в предыдущие … периоды, было много вопросов… Они, как правило, нарушали процедуру в части работы с собственниками».
Игры с арендой офиса фонда
Но Государственный контрольный комитет не прекратил работу по контролю за деятельностью фонда и ноябре 2017 года вплотную занялся изучением условий аренды офисов Фонда капремонта.
Заместитель министра имущественных отношений Удмуртии Павел Сипко поведал о требованиях, которые руководство фонда предъявило к помещению, где должно располагаться. На первый взгляд, все они вполне оправданы. Так, помещение фонда должно иметь отдельный вход, площадь не менее 700 кв. м и пандус на входе, обеспечивать безбарьерную среду и возможность для передвижения инвалидов-колясочников, располагаться на первом этаже здания либо иметь лифт для подъема, иметь отдельный санузел для посетителей. Располагаться офис Фонда капремонта должен в центре Ижевска.
Еще одним важным требованием стало наличие ремонта, который бы обеспечивал гладкость потолков, стен и полов всех помещений, без нарушения целостности, без признаков поражения грибком, и отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Поскольку в распоряжении Удмуртской Республики таких помещений не нашлось, Фонду капремонта пришлось арендовать помещение. Сейчас фонд располагается в трех офисах в Ижевске - площадью соответственно 284, 265 и 165 кв. м. Договоры аренды заключены в 2015-2016 годах на 7 лет. Проверяя их, аудиторы обнаружили, что фонд очень много платит за аренду. В 2017 году цена аренды составила 1030 рублей за квадратный метр. Аудиторы проанализировали рынок и узнали, что подобные площади сдаются по ценам от 350 до 700 рублей за квадратный метр.
Расследование показало, что право собственности на помещение по адресу: Орджоникидзе, 57, в Ижевске оформлено 27 января 2016 года - за один месяц до передачи фонду. И, по условиям аренды, в помещениях сделали ремонт за счет бюджета Удмуртии стоимостью 4,2 миллиона рублей.
Аудиторов насторожило то, что владелец офиса выгодно сдал только что купленный офис без ремонта и получит отремонтированное за счет бюджета помещение. Дальнейшее расследование привело аудиторов к владельцу офиса - ООО «Деталь». Учредителем этой компании оказался Андрей Леонидович Смирнов, где ему принадлежит 100 процентов. Сейчас он занимает должность заместителя директора Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики, а в период заключения договоров аренды на офисы работал директором Фонда капремонта Удмуртии.
ГКК УР пришел к выводу, что под руководством Андрея Смирнова фонд неэффективно израсходовал по крайней мере 7 миллионов рублей из бюджета Удмуртской Республики. Аудиторы даже усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и направили материалы расследования в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии. Руководитель ГКК УР Борис Сарнаев доложил об обнаруженной информации руководству республики. Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СК РФ по Удмуртии принял документы, переданные ГКК Удмуртии, для проведения доследственной проверки, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
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