В канун Нового года в следственных изоляторах и колониях Удмуртии впервые состоялась «Неделя молитвы» – ежегодная акция Русской Православной Церкви.
Цель этой акции – вовлечь граждан и духовенство к более активному участию в духовном попечении исправительных учреждений, привлечь общественное внимание к проблемам мест заключения и нуждам осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН по УР.
В молебнах участвовали сотрудники и осужденные исправительных учреждений и СИЗО Удмуртии, священнослужители – духовные наставники учреждений.
В первый день «Недели молитвы» молились о заключенных под стражу, во второй день – об исполнении правосудия. В третий день молящиеся просили об углублении заботы о жертвах преступлений, в четвертый – об умножении любви в семьях заключенных. Молитва пятого дня – о возвращении бывших заключенных в гражданское общество. В шестой день молились о сотрудниках правоохранительных органов, в седьмой – о тюремных священнослужителях и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви.
Стоит отметить, «Неделя молитвы» проводится в России с 2004 года, начало ее приходится на 19 декабря – день святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца.
Фото: 18.fsin.su
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