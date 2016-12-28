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«Неделя молитвы» прошла в следственных изоляторах и колониях Удмуртии

28 декабря
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Nedelya molitvy2016 «Неделя молитвы» прошла в следственных изоляторах и колониях Удмуртии

В канун Нового года в следственных изоляторах и колониях Удмуртии впервые состоялась «Неделя молитвы» – ежегодная акция Русской Православной Церкви.

Цель этой акции – вовлечь граждан и духовенство к более активному участию в духовном попечении исправительных учреждений, привлечь общественное внимание к проблемам мест заключения и нуждам осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН по УР.

В молебнах участвовали сотрудники и осужденные исправительных учреждений и СИЗО Удмуртии, священнослужители – духовные наставники учреждений.

В первый день «Недели молитвы» молились о заключенных под стражу, во второй день – об исполнении правосудия. В третий день молящиеся просили об углублении заботы о жертвах преступлений, в четвертый – об умножении любви в семьях заключенных. Молитва пятого дня – о возвращении бывших заключенных в гражданское общество. В шестой день молились о сотрудниках правоохранительных органов, в седьмой – о тюремных священнослужителях и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви.

Стоит отметить, «Неделя молитвы» проводится в России с 2004 года, начало ее приходится на 19 декабря – день святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца.

Фото: 18.fsin.su

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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