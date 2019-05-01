По существующим нормам, завершить отопительный сезон городские власти могут, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться на отметке +8 градусов. Случится это, скорее всего, не раньше окончания майских праздников. Когда батареи остынут, УКС начнёт в городе плановые гидравлические испытания: теплотрассы проверят на прочность избыточным давлением c помощью опрессовочных машин.
Кстати, Ижевск стал одним из городов-пионеров, где была протестирована и внедрена эта технология. В отличие от традиционной методики испытаний от ТЭЦ она позволяет проводить их на небольших участках, а весь процесс – с момента прибытия опрессовочной машины к месту испытаний до их завершения – занимает час-полтора. До внедрения в городе подобной практики проведения «гидравлики» количество одновременно отключаемых от ГВС домов могло доходить до 250, а сейчас не превышает 100. Сама технология испытаний следующая: машина нагнетает в сеть давление выше рабочего, и трубопровод находится в таком состоянии 10 минут. Если за это время давление не упадёт – значит, порывов нет. Если падает – значит, где-то есть повреждение с утечкой, необходимо его отыскать и устранить.
Повышая градус
Однако в этом году энергетики решили не ограничиваться только гидравлическими испытаниями, а провести ещё и тепловые. - Такие испытания проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода, они также являются проверкой труб на прочность, только уже посредством высоких температур. В последний раз мы проводили их в 2017 году. Тогда проверили сети как от ТЭЦ-1, так и от ТЭЦ-2. В этом году только от ТЭЦ-2, – рассказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.
Мероприятие это довольно опасное. В ходе испытаний температура теплоносителя в подающих трубопроводах на выходе со станции постепенно – в течение 18 часов – поднимается с 75 до 115°С. А по достижении пиковых значений поддерживается на этом уровне в течение двух часов. Затем плавно снижается. В этот промежуток времени изношенные трубы могут порваться, и теплоноситель вырвется наружу. Так, 16 апреля в Челябинске при плановых тепловых испытаниях тепломагистрали из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног. Двое из них были госпитализированы.
Но этого ЧП, по словам Ярослава Балобанова, могло и не быть, если бы пострадавшие не стали делать селфи рядом с бьющим из-под земли гейзером.
– Важно не приближаться к местам парения и выхода воды на поверхность, помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения. Испытания на максимальную температуру теплоносителя являются обязательными и помогают нам выявить ненадёжные и потенциально опасные участки трубопроводов. Это поможет качественно подготовиться к следующему отопительному сезону и в целом повысить надёжность теплосетей города, – подчеркнул Ярослав Балобанов.
Карта опасных мест
А чтобы застраховаться от таких инцидентов, в УКС разработали специальную карту, где отметили все опасные участки сетей. Там были выставлены предупреждающие знаки, ограждения, и даже наблюдатели.
– В зону испытаний попали теплосети, расположенные в Октябрьском, Индустриальном, Устиновском и Первомайском районах. На контрольных точках теплотрасс дежурили наши специалисты, в случае необходимости принимали меры по локализации и ограждению опасных участков. Кроме того, в обеспечении безопасности горожан были задействованы экипажи ГИБДД, – подчеркнул директор ООО «УКС».
Кроме того, во избежание аварийных ситуаций на время испытаний социальные объекты (детские сады, школы, учреждения здравоохранения), а также наиболее изношенные участки теплосети были отключены. Учреждения социальной сферы на этот период были переключены на резервные источники теплоснабжения.
Что же касается кошельков ижевчан то, по словам Ярослава Балобанова, они также не пострадают.
– Повышение температуры теплоносителя во время испытаний не скажется на платёжках жителей, доначисления платы за отопление производиться не будет, все расходы несёт ПАО «Т Плюс», – подчеркнул он.
Им сверху видно всё
Ещё один метод диагностики сетей, который ижевские энергетики будут использовать в этом году впервые – это тепловизионная аэрофотосъёмка. Ми-2, оснащённый сверхчувствительным прибором – тепловизором, в течение недели будет кружить над городом, и искать протечки на теплотрассах.
Свои облёты вертолёт будет совершать с пяти до девяти часов утра на высоте 200-300 метров, по специальным маршрутам. Аэросъёмкой будут охвачены четыре района города – Октябрьский, Индустриальный, Первомайский и Устиновский.
– Подобные обследования проводятся в холодное время года, когда работает система централизованного отопления, поскольку условием получения более точных данных является низкая температура воздуха. Работа в утреннее и ночное время также способствует получению более корректной информации, поскольку нет солнечного излучения и на улицах города меньше автотранспорта, – подчеркнул Ярослав Балабанов.
Провести аэрофотосъёмку сетей планируют за 4-5 вылетов. Начать планировали в понедельник. Но время и дата полётов могут меняться. Всё будет зависеть от погоды. Жителей Ижевска энергетики просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к этому мероприятию.
По словам директора ООО «УКС», в ходе такой диагностики будут определены места утечек теплоносителя (с точностью до метра), состояние теплоизоляции и места повышенных тепловых потерь, а также оценены объёмы теряемой энергии и состояние тепловых сетей. Всё это поможет составить актуальный план ремонтной компании на последующие годы. Заинтересуют данные теплосъёмок и другие коммунальные службы города.
– Аэросъёмка позволит получить данные не только о потерях тепла на наших сетях, но и в зданиях, что, несомненно, поможет коммунальным службам в процессе формирования и реализации мероприятий по энергосбережению, – сказал Ярослав Балобанов. При этом он подчеркнул, что такой вид диагностики не может заменить проведение гидравлических и тепловых испытаний. В Санкт-Петербурге попробовали и пожалели.
– Диагностика «разрушающим контролем» остаётся самым надёжным методом проверки состояния теплосетей, – сказал Ярослав Балобанов. – Но если наши ожидания оправдаются и мы получим интересующие нас данные, будем использовать этот метод и дальше, а также рекомендовать его другим компаниям группы «Т плюс».
Между тем
Вот уже второй год подряд УКС для выявления скрытых дефектов в работе теплового оборудования использует пищевой краситель флуоресцеин. Этот метод помогает визуально проконтролировать любые утечки в сетях и нарушения в работе бойлерного оборудования ЦТП.
В этом году флуоресцеиновая диагностика проводилась в конце января – начале февраля. На первом этапе краситель ввели в сети от ТЭЦ-1, а затем – от ТЭЦ-2. Проверка позволила выявить один дефект – в работе оборудования ЦТП на улице Тельмана, а также несколько скрытых дефектов на теплотрассах. Примечательно, что проект модернизации теплового пункта на Тельмана вошёл в программу техперевооружения УКС на 2019 год. Её сформировали ещё в прошлом году на основании статистики повреждаемости оборудования всех городских ЦТП.
Сейчас «Удмуртские коммунальные системы» готовятся к новой ремонтной кампании. Помимо теплового пункта на Тельмана, в планах – модернизировать ещё три ЦТП – на Молодёжной, 86а, Промышленной, 52 и Карла Маркса, 262а. Также запланированы крупные работы по обновлению сетей на перекрёстке улиц Пушкинской и 10 лет Октября, на пересечении Ленина и Пушкинской, около медучилища – в районе стадиона «Динамо», а также в районе Воткинского шоссе. Здесь планируют увеличить диаметр магистральных сетей, которые отвечают за поставку тепла в микрорайон «Столичный».
Всего в ремонтном списке на предстоящее лето – 2,2 км магистральных и почти 38 км квартальных сетей. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Завершить их планируют до 18 августа.
От первого лица
– В ближайшее время выйдет постановление Администрации города «О мерах по подготовке инженерных коммуникаций и объектов городского хозяйства муниципального образования «Город Ижевск» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.», которым будет утверждён комплексный план подготовки объектов городского хозяйства, предусмотрены все необходимые мероприятия.
Специалисты Управления ЖКХ и Госжилинспекции УР будут осуществлять контроль качества проводимых мероприятий. Причём не по документам, представленным предприятиями, организациями и учреждениями коммунального комплекса, а непосредственно сопровождая весь процесс подготовки как теплосетевых объектов, так и многоквартирных домов и соцобъектов к зиме. К этой работе будут привлечены представители управляющих компаний, городского Общественного совета по вопросам ЖКХ и члены советов домов.
Игорь Сальников, заместитель главы Администрации города по ЖКХ и строительству
Справка «УП»
Технология проведения тепловизионной аэрофотосъёмки следующая: тепловизор с высоты птичьего полёта производит съёмку в инфракрасном спектре поверхности земли. Тепловые сети, как высокотемпературный объект, являются источником потока тепла, который прогревает толщу грунтов и достигает дневной поверхности. Таким образом, на поверхности формируется «тепловой след» трассы, который и фиксируется при тепловизионной съёмке, регистрируя все аномалии температуры.
Повышенный тепловой поток от объектов позволяет установить местоположение дефектов, а интенсивность и форма этого потока указывают на разновидность дефектов и технологических сбоев (скрытые под землёй утечки теплоносителя, нарушенная или влажная изоляция и т.д.).
По завершении аэросъёмки полученные материалы заносятся в информационную базу и обрабатываются в специальной программе. Далее они наносятся на карту (схему) теплосетей.
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