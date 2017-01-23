В Ижевске с 8 по 19 января проходил VI Ледовый фестиваль ангелов и архангелов, который с 2010 года остается одним из наиболее заметных зимних событий в городе. На Красной горке вокруг Свято-Михайловского собора уже появились некоторые из будущих полутора десятков прозрачных фигур, еще пять будут установлены у родника Дмитрия Пригова. Кроме того, ледовый арт-объект появится в Музее воды.
Истоки – у родника
Фестиваль появился благодаря частной инициативе художника Анфима Ханыкова и его друзей-единомышленников из арт-объединения «Творческая дача».
– Анфим, уже можно говорить о том, что фестиваль ледовых ангелов стал одним из символов Ижевска. Его история действительно началась с того, что ты решил облагородить поляну вокруг родника рядом с твоим домом?
– Да, дело в том, что тема родников для меня и других художников объединения «Творческая дача» очень важна и на личном, и на концептуальном уровне. Мы в нашем доме (он стоит в частном секторе на улице Авангардной) готовим на родниковой воде. Я постоянно напоминаю себе, что мы живем в столице родникового края. Только в Ижевске более 50 родников! При этом лишь малая часть из них благоустроена, - а ведь родники можно сделать брендом города, включить в туристические маршруты как места отдыха. Это обогатило бы мифологию города. В рамках фестиваля художник Роман Постников уже осмысливал тему родников – он создавал арт-объект, для которого заморозил в стаканах воду из всех родников Ижевска. В Музее воды тогда появилась пирамида, построенная из этих ледяных конусов, повторяющих форму стаканов, - обобщенный опыт всей информации от начала времен до сегодняшнего дня, которую несут водные артерии города.
Так вот, возвращаясь к началу фестиваля. За моим домом на поляне бьет родник имени Дмитрия Пригова, и мы с друзьями несколько лет подряд проводили там «субботники». Расчищали территорию вокруг родника от упавших веток и бытового мусора, благоустраивали ее по мере сил. А потом появилась идея поставить там зимой ледяные скульптуры ангелов. Опыт создания зимних скульптур у меня уже был: довольно много лет я каждую зиму работаю над созданием ледовых городков в разных городах России от Перми до Лабытнанги и Салехарда. Первый фестиваль мы (художники арт-группы «Творческая дача») сделали совместно с ижевским художником Александром Пилиным, который занимается войлоком. Он так и назывался - «Лед и войлок». А уже через год сконцентрировались на работе со льдом. Решили, что никаких ограничений по форме и стилю у нас не будет – ангелы могут быть реалистичными и абстрактными, могут быть скульптурные композиции и фрагменты ангелов.
Тогда город о фестивале почти и не знал, а жители близлежащих домов обещали беречь фигуры, и в самом деле очень заботливо к ним относились. Ангелы у родника Пригова стояли до самой весны и растаяли естественным образом. Забегая вперед, могу сказать, что у Свято-Михайловского собора сохранить скульптуры до оттепелей не получается. И люди тому причиной (кто-то прислоняется к ним, кто-то детей усаживает ангелам на руки или крылья, чтобы сфотографировать), и ветер (там же открытое пространство, ветры свободно дуют, продувая стыки ледяных блоков, из которых составлены скульптуры).
Бескорыстное искусство
– Кому принадлежит идея перенести фестиваль в одно из самых посещаемых мест города?
– Художник, участник «Творческой дачи» Максим Веревкин предложил выйти на Свято-Михайловский собор на третий год существования фестиваля. Настоятелем храма тогда был отец Виктор (Костенков), нынешний митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Он идею поддержал, но поскольку храм освящен в честь Архангела Михаила, предложил немного дополнить название фестиваля. Так появился «Фестиваль ледовых ангелов и архангелов».
– Фестиваль – совершенно некоммерческое предприятие, насколько я знаю?
– Более чем: с самого начала существования проекта мы делали скульптуры за свой счет, не прося гонораров за эту работу, никак не оценивая потраченное на создание скульптур время, приглашая друзей-художников из других городов за свой счет. Только на третий год существования фестиваля городская администрация выделила нам лед, оставшийся от другого мероприятия, о гонорарах же речь не идет и сейчас, - но мне и друзьям было важно и до сих пор важно сделать эти скульптуры, привнести в городскую среду гармонизирующий элемент, насытить ее художественными объектами с исключительно благожелательным значением. Наша собственная мифология по поводу фестиваля состоит в том, что мы призываем небесное воинство на землю. Пока стоят ледовые ангелы, город под защитой небесных сил. Поддерживает нашу идею то, что январская вода считается священной, очищенной (в христианской культуре это «обнуление» энергии воды связано с Крещением, но подобные знания есть и в других культурах). Значит, мы приводим в город светлых существ, созданных из самого чистого материала и с чистыми помыслами художников.
На чистом энтузиазме к созданию ангелов за эти годы подключились многие художники из Удмуртии и соседних регионов. В этом году в фестивале участвуют Ирина Бутковская (Новосибирск), Антон Карманов (Кемерово), Артем Терентьев (Калининград-Санкт-Петербург), Михаил Максимов (Москва), Валерий и Юлия Казас (Краснодар), Адель Барханов (Санкт-Петербург), Павел и Сергей Сафроновы (Томск), Вадим Полин (Хабаровск), Алена Гордеева (Новосибирск), а также ижевчане Максим Веревкин, Александр Братчиков, Сергей Назаров, Роман Постников, Сергей Юга, Людмила Агафонова, Сергей Миронов, Роман Заберов, Владимир Воробьев, Алена Собина, Сергей Исмаилов, Евгения Мальцева, Денис Дьяченко, Мария Соловатова, Анна Мокшакова.
Конечно, было бы здорово, если бы у проекта появился хотя бы небольшой бюджет (сейчас администрация города выделяет средства только на подготовку льда). Тогда нам будет проще приглашать художников из других регионов и даже из-за рубежа – не ради внушительной афиши фестиваля, разумеется, а потому, что нам хочется творческих открытий, хочется, чтобы уровень скульптур был высоким, а идеи как можно более разнообразными и чтобы жители Ижевска знакомились не только с привычными, но и с совершенно неожиданными художественными манерами.
Естественная творческая атмосфера
– Площадки ледового фестиваля – не единственное место в городе, которое вы с друзьями постоянно преображаете. Ты и свой дом превратил в особое творческое место.
– Какую-то часть своей жизни я путешествовал – сначала жил в Питере, потом – в Индии. Оттуда я вернулся в Ижевск с проектом «Творческая дача». В Ижевске у меня был недостроенный дом и друзья, большинство из которых занимались творчеством. И я решил, что было бы неплохо создать место, где я и они смогли вы выставляться со своими новыми работами, потому что официальных выставочных площадок в городе катастрофически не хватало (да и сейчас не хватает, так что я оказался прав, не надеясь, что город сам решит эту проблему). Кроме того, хотелось общения со зрителем, сотворчества. К тому времени нам удавалось делать выставки в каких-то довольно маргинальных пространствах, типа подвалов. Перформансы и акции делали на улице, в подъездах, на крышах. Было интересно работать с городской средой, социальным контекстом, мифологией места, оставляя зрителю возможность быть соучастником наших проектов.
– Не каждый решится превратить свой дом, частное пространство, в музейный и выставочный зал.
– Традиция творческих дач Союза художников существовала десятилетиями – стояли целые дачные поселки для актеров, литераторов, художников, где те устраивали довольно активную творческую жизнь. Ну и, конечно, особенно меня вдохновляла и трогала история дачи Максимилиана Волошина в Коктебеле с литературными вечерами, пленэрами, домашними спектаклями, куда съезжалась вся творческая богема Серебряного века. Крымских пейзажей мне за порогом, конечно, не хватает, но мне кажется, самое важное свойство волошинского дома - естественную творческую атмосферу - я смог повторить.
Я перестроил отцовский деревянный дом, перепланировал его так, чтобы на первом этаже появился зал, в котором можно устраивать презентации выставок, концерты, праздники и просто организовывать общение единомышленников. Во дворе поставил сцену, сделал зрительские скамейки. Уже несколько лет на «Творческой даче» регулярно проводятся концерты музыкантов из Ижевска и других регионов, творческие вечера на Ночь музеев, Масленицу, Рождество, «Сакурафест» в дни цветения вишни и яблони. Во дворе «Творческой дачи» собирается по 200 человек и более, на домашние мероприятия – около полусотни (больше просто не поместится).
– И все-таки, почему ты вернулся в Ижевск? Ты ведь мог остаться в Питере или в Европе, где у современного художника, на первый взгляд, больше возможностей для самореализации?
– Тогда я думал, что «где родился, там и пригодился». Скорее же всего дело в том, что я по натуре не одиночка. Мне хотелось совместного творчества, работы в команде, где все разделяют общие ценности, но при этом остаются яркими индивидуальностями и могут предложить неожиданные точки зрения на одни и те же вещи. А здесь, в Ижевске, у меня были единомышленники. Люди, с которыми я разговаривал на одном языке, которым не нужно объяснять, что я имею в виду.
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