Временная мера
– Сегодня в городе выполняются работы по устранению дефектов дорожного полотна, а не ямочный ремонт, – поясняет руководитель МУП «Дорожное ремонтно–эксплуатационное управление» Алексей Краснопёров. – При ямочном ремонте ремонтируется не только сама яма, но и вся область «поражения», в том числе и трещины вокруг неё. Сейчас идёт просто заливка ям асфальтом, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
Для устранения дефектов дорожного полотна применяют технологию укладки – литым асфальтом. Её можно использовать для ремонта дорог не только в сырую погоду, но даже при отрицательных температурах. Выполнять такие всесезонные ремонты дорожникам помогают рециклеры. Эти устройства представляют собой ёмкости, которые цепляют к трактору и где подогревается, а то и готовится асфальт прямо во время движения.
Заливают литым асфальтом не все ямы на дороге, а только большие, размером более 6х20 см и глубиной более 5 см. Мелкие оставляют как есть, ГОСТом это не возбраняется.
Заплатки из пластика
В этом году в рамках эксперимента для заливки ям на дорогах начали применять битумно–полимерную мастику.
– Это альтернатива литому асфальту, которая более проста в использовании, меньше времени занимают подготовительные работы и сам процесс асфальтирования. Кроме того, стоимость этого материала в два раза дешевле, чем цена традиционного литого асфальта, и он более долговечен, чем, к примеру, обычная подсыпка ям инертным материалом, – поясняет Алексей Краснопёров.
Впервые этот материал опробовали при заделывании ям на улице Фронтовой и ещё на нескольких городских магистралях. В дальнейшем за всеми участками будут следить специалисты, после чего городские службы могут принять решение о массовом использовании этого материала при устранении аварийных дефектов.
Работы по устранению дефектов дорожного полотна в городе начались ещё зимой, а с начала марта их интенсивность возросла. Сегодня в разных районах города ежедневно работают 7–8 рециклеров МУП «ДРЭУ». Причём 90 процентов выявленных аварийных дефектов на дорогах города уже устранены.
– Только за прошедшую неделю устранены аварийные дефекты мелкозернистым асфальтом на площади около 500 кв. метров и ещё более 2,1 тыс. кв. метров литым и холодным асфальтом, также для устранения дефектов на дорогах Ижевска используются инертные материалы, – рассказывает руководитель городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов.
Куда в первую очередь направлять технику, определяем совместно со специалистами службы благоустройства города, которые проводят плановые объезды. Дорожники работают также по жалобам горожан и предписаниям Госавтоинспекции. Приоритет отдаётся основным магистралям, по которым ходит общественный транспорт, и центральным улицам города.
От аварийного к плановому
Ямочный ремонт на городских улицах, когда проводится фрезерование аварийной выбоины, края обрабатываются битумной мастикой и затем укладывается мелкозернистый асфальт, начнётся после наступления устойчивых положительных температур, а уже в конце мая дороги начнут ремонтировать капитально.
По словам начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артёма Богданова, в этом году на приведение городских дорог в нормативное состояние потратят более миллиарда рублей. В ремонтном списке 43 участка, которые выбрали в ходе общественных обсуждений.
– Отбор дорог, подлежащих ремонту в 2018 году, город пповодил совместно с Миндортрансом УР, – говорит Артём Богданов. – При формировании ремонтного списка учитывались результаты опросов горожан на сайте министерства и сайте РОО «Автомобилисты Удмуртии», списков Общероссийского народного фронта, а также предписаний ГИБДД. Список дорожных объектов, подлежащих ремонту, размещён на сайте города Ижевска izh.ru, в него в том числе вошли дороги, которые в прошлом году были отремонтированы в однослойном исполнении. В этом году на таких участках будет положен второй слой асфальта.
Помимо ремонта дорожного полотна, на четырёх участках установят перильные ограждения. Они появятся на перекрёстках улиц Пушкинская – Кирова; Магистральная – Маяковского; Коммунаров – Кирова; Дзержинского – 9–е Января.
Приём реконструированных дорог в эксплуатацию, как и в прошлом году, пройдёт через многоступенчатый контроль. Обследование будут проводить специалисты технического надзора заказчика и строительные эксперты независимой организации. Привлекут также мобильную дорожную лабораторию и общественность.
С середины апреля инженеры технического надзора МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» приступят к обследованию состояния дорожного полотна на гарантийных дорогах. В настоящее время составлен график объезда, в него вошли более 600 участков дорог и тротуаров, которые ремонтировались в 2013–2017 годах.
Напомним, что горожане могут также принять участие в контроле за дорожными работами – для этого на сайте города izh.ru работает сервис «Гарантийные дороги»
Между тем
Банный день для улиц
Перед Днём Победы улицы Ижевска, в центральном квадрате – между Кирова, Горького, Карла Либкнехта и Удмуртской, вымоют с шампунем. Моющее средство уже закуплено. Об этом рассказал руководитель МУП «ДРЭУ» Алексей Краснопёров.
Он напомнил, что впервые такая технология очистки дорог в Ижевске применялась в прошлом году. Она позволяет перед началом летнего сезона очистить дорожную часть от остатков песка и реагентов, которые применялись зимой, а также подготовить полотно для нанесения дорожной разметки. По технологии устраивать «банный день» дорогам можно при среднесуточной температуре +15 градусов.
А пока дорожники очищают город от снега и мусора. За прошедшую неделю они вывезли с ижевских улиц 598 тонн снега, 126 куб. метров мусора, 2272 тонны песчаного смёта.
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