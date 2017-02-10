Дорожные службы Ижевска начали вывозить снег с улицы Партизанской. Работы ведутся в рамках противопаводковых мероприятий. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по текущему содержанию объектов МКУ г. Ижевска «СБиДХ» Марат Чемалтынов.
Он подчеркнул, что вывезти основную массу снега дорожники планируют до наступления активного снеготаяния, дабы на период половодья не допустить подтопления домов. Работы ведутся преимущественно в ночное время. Помимо Партизанской, работы по вывозу снега будут проводиться на улицах Гагарина, Степной, Азина, Московской, Восьмой, Магистральной, которые ежегодно подвергаются подтоплению.
Кроме того, запланированы работы по откачке воды из аккумулирующих емкостей на перекрестке улиц Партизанской, Магистральной, очистке водопропускной трубы при пересечении речки Карлутки с ул. Маркина и ливневого коллектора по ул. К. Маркса на участке от ул. Чугуевского до аккумулирующей емкости. Также будет произведена очистка сороудерживающей решетки на входном оголовке водопропускной трубы при пересечении водоотводящей канавы вдоль железной дороги и ул. К. Маркса, на входном оголовке водопропускной трубы при пересечении речки Подборенка с ул. Кирова. Эти работы также будут проводиться до начала снеготаяния.
Марат Чемалтынов добавил, что отчистка от снега магистральных дорог, межквартальных проездов, заездов к придомовым территориям и тротуаров ведется в круглосуточном режиме. С 1 ноября 2016 года по 1 февраля 2017 года с улиц города вывезено более 128 тыс. тонн снега (за весь прошлый зимний период – с 9 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года – было вывезено около 130 тыс. тонн снега). А чтобы повысить качество этих работ, с 1 февраля в городе начало действовать постановление о временной установке дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», которое дает право дорожникам эвакуировать автомобили, мешающие очистке дорог. Всего в него включено более двух городских магистралей.
Первый участок, на который были выставлены временные знаки, – шлюзовой проезд по ул. 10 лет Октября от ул. Щорса до ул. Пушкинской. В зону действия знаков на этом участке попал один автомобиль. Сотрудниками ГИБДД с помощью эвакуатора он был переставлен, чтобы не препятствовать работе дорожной техники. Это, по мнению чиновника, говорит о том, что жители отнеслись с пониманием к тому, что очистка снега на этом проезде необходима. Он надеется, в последующем ситуация будет аналогичная, что позволит дорожным службам качественно чистить дороги.
ЗНАЙ!
На сегодня составлен и согласован с ГИБДД график ночных снегоуборочных работ на ближайшие две недели. Автолюбители могут ознакомиться с ним на официальном сайте города Ижевска www.izh.ru.
Фото: izh.ru
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