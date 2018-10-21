По данным МВД по Удмуртской Республике, в 2018 году значительного роста хищений в садовых товариществах по сравнению с прошлым годом не наблюдается, но жителям республики всё равно стоит быть внимательными и аккуратными к своему имуществу, сохранность которого зависит, прежде всего, от них самих.
– На сегодняшний день зарегистрировано 184 кражи, в прошлом году на конец октября было 189, – уточняет начальник межрайонного отдела № 2 Управления уголовного розыска подполковник полиции Алексей Кузнецов. - Наиболее часто кражи происходят на огородах и дачах Завьяловского района, где самое большое количество в Удмуртии садовых некоммерческих товариществ (СНТ) – свыше 180. В основном страдают массивы по Якшур-Бодьинскому направлению и по Славянскому шоссе, по Сарапульскому и Можгинскому направлениям краж меньше.
– Что крадут чаще всего?
– Условно кражи можно разделить на две категории. Первая – это кражи изделий из металла – проводов, электрических чайников, кухонной утвари, а также продуктов питания. Эти преступления, как правило, совершаются лицами без определённого места жительства. В мае – июне 2018 года прокатилась волна краж – было зафиксировано порядка 20 хищений в Завьяловском районе и Индустриальном районе Ижевска. В результате проведённых мероприятий мы задержали подозреваемого. Им оказался бездомный мужчина, который проникал в дома потерпевших, похищал продукты и имущество.
Ко второй категории относятся кражи строительных и электрических инструментов, бытовой техники. Лица, совершившие эти правонарушения, в большинстве случаев сразу сбывают украденное. В этом году мы задержали две группы, которые занимались кражей строительного инструмента. В общей сложности на эти две группы пришлось примерно 100 преступлений. Первая действовала с декабря 2017 года, была задержана в феврале 2018-го. Вторая занималась кражами с ноября 2017-го по февраль 2018 года, была задержана с поличным при совершении очередного хищения.
– Как уберечь своё имущество?
– В первую очередь на зиму нужно увозить с огородов ценные вещи – строительные инструменты, велосипеды и бытовую технику, а ещё по возможности устанавливать на садовых массивах камеры видеонаблюдения. По нашим данным, там, где есть камеры и таблички с предупреждающей надписью о том, что ведётся видеонаблюдение, кражи совершаются гораздо реже. Преступники, перед тем как совершить правонарушение, проверяют пути подхода к месту совершения преступления и пути отхода. Если видят видеокамеру, то в большинстве случаев отказываются от своих намерений.
Необходимо дополнительно укрепить запорные устройства на входных дверях, дверях подсобных помещений, закрыть окна изнутри, а снаружи установить ставни или решётки. При обнаружении незаконного проникновения в дом незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, со всех мобильных – 102. До приезда сотрудников полиции нужно постараться сохранить следы преступления. При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных посёлков лиц, вызывающих подозрение, или транспортных средств с регистрационными номерами других регионов, также немедленно сообщить в полицию.
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Похищенное с участков изъято
В вечернее время в дежурную часть МО МВД России «Воткинский» поступило сообщение от владельцев садовых участков, расположенных на территории города Воткинска. Граждане сообщили, что на садовом массиве заметили двух подозрительных мужчин.
По указанному адресу выехал экипаж ДПС. На месте происшествия полицейскими были задержаны двое мужчин без определённого места жительства 1977 и 1988 годов рождении. У задержанных изъяты металлические изделия, похищенные с территории четырёх участков.
В настоящее время похищенное имущество возвращено законным владельцам. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
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