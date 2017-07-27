Основанием для выезда стало обращение жителей, которые выступают против создания полигона. Активисты провели собственную экспертизу на месте предполагаемого строительства, выслушали мнения смолинцев, и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Так, местные жители считают, что из-за неудачного расположения полигона пострадает экология. Согласно проекту объект будет находиться почти на 50 метров выше уровня Камы, и это может привести к попаданию нечистот в местный пруд и реку. Кроме того, водозабор Сарапула находится ниже места впадения реки Яромаска, в которую также может стекать грязная вода.
Общественники провели замеры до ближайших домов, изучили рельеф местности. Было выявлено, что территория действительно находится на возвышенности. Эксперт ОНФ в сфере экологии Владимир Любимов подчеркнул, что по правилам полигон ТКО должен размещаться на равнине, это исключит возможность смыва атмосферными осадками части отходов.
– При проведении экологической экспертизы по строительству полигона у Смолино была нарушена процедура публичных слушаний, поэтому дальнейшее строительство объекта ставится под сомнение, – отметил Евгений Сомов, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка». - Администрация района и Минприроды не учли мнение граждан, из-за чего работа регионального оператора в Удмуртии может не начаться вовремя. Строительство полигона в Глазовском районе уже отменено, в Сарапульском и Воткинском районах возможна аналогичная история. Необходимо определиться с альтернативными местами. Мы готовы выехать на любое место, обследовать его с помощью квадрокоптера и провести работу с жителями
Кроме того, активисты ОНФ предлагают запустить работу регионального оператора в пилотном режиме в тех районах, где уже есть полигоны твердых коммунальных отходов.
– Как будет организован вывоз ТКО с частного сектора, можно будет проверить на практике. Это поможет избавиться от появления новых стихийных свалок, образующихся в частном секторе, – подчеркнул Евгений Сомов.
Итоги работы и предложения по решению сложившейся ситуации эксперты направили в правительство региона.
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