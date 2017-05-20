Человек с инвалидностью – далеко не всегда прикованный к постели больной, главная задача которого – справиться с болью, продолжать лечение, если оно существует.
Часто статус инвалида получает деятельный человек трудоспособного возраста, готовый работать, осваивать новую профессию или реализоваться в уже имеющейся. Сегодня создаются дополнительные условия для того, чтобы люди с инвалидностью получили максимальный доступ к рабочим местам.
Сейчас в Удмуртии проживает около 39 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них 8 126 человек (почти каждый пятый) работают. И.о. министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики Надежда Губская считает, что 21 процент работающих среди инвалидов трудоспособного возраста – это неоправданно мало: трудиться, быть полноценными членами общества могут 50 процентов людей с инвалидностью.
Министерство поддерживает ряд мер, которые должны помочь инвалидам занять свои места на предприятиях Удмуртии. С конца 2016 года действует механизм квотирования (резервирования) рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, который должен обеспечить им равные конкурентные возможности на рынке труда. Согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики, на каждом предприятии, штат которого более 35 человек, должно быть выделено место для сотрудника с инвалидностью. Разумеется, место должно быть освобождено не только в штатном расписании, но и подготовлено на самом предприятии: для инвалида (по слуху, зрению и т.д.) должны быть созданы условия, в которых он смог бы трудиться продуктивно, полноценно и безопасно для себя. Сейчас министерство ведет проверку выполнения этого требования на предприятиях Удмуртии: отслеживает создание специально оборудованных рабочих мест для людей с определенными группами инвалидности, удостоверяется, что инвалиды успешно трудоустраиваются. Для руководителей предприятий, игнорирующих постановление правительства, предусмотрена административная ответственность: предприятия, отказывающиеся принимать на работу инвалидов, должны выплачивать штрафы.
Только с января по апрель 2017 года 211 инвалидов были трудоустроены по направлению органов службы занятости населения. Всего же в этом году планируется создать 512 специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 394 организациях. Таким образом, ожидается, что к концу 2017 года в Удмуртии будут трудоустроены 11 292 человека с ограниченными возможностями (31 процент от общего числа инвалидов трудоспособного возраста).
Многим инвалидам перед тем, как приступить к работе, потребуется повышение квалификации или обучение: оно будет осуществляться за счет Центра занятости, если инвалид встает на учет в этой организации как безработный и осуществляет поиск работы с его помощью.
В планах – расширение списка организаций, которые будут обязаны принимать на работу людей с ограниченными возможностями, а также усиление квоты: в дальнейшем рабочее место для инвалида будет предусматриваться на предприятии, где трудится от 34 человек включительно.
В Удмуртии около 39 000 инвалидов трудоспособного возраста, каждый 5-й из них - работает.
На каждом предприятии, в штате которого более 35 человек, должно быть выделено место для сотрудника с инвалидностью.
Фото: vl.aif.ru
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