– Ольга Леонидовна, от кого и от чего приходится защищать детей?
– Я скажу об очень важной проблеме – проблеме преступности в отношении детей. Как бы это дико ни звучало, часто близкие люди, родители, родственники и знакомые, совершают преступления против ребенка. Именно они, казалось бы, должны в первую очередь защитить его, именно от близких людей ребенок не ожидает опасности.
К счастью, количество преступлений в отношении детей уменьшается, в этом году мы тоже наблюдаем снижение. Но при этом наблюдается рост преступлений сексуального характера. Совсем недавно в Воткинске мы провели рабочее совещание, посвященное этой проблеме. Но при этом говорили даже не столько о преступлениях в отношении детей, сколько об извращенном поведении самих детей. Сегодня существует проблема раннего полового развития и ранней сексуальности. Есть преступления сексуального характера, которые совершаются детьми в среде сверстников.
– С чем связано подобное поведение детей?
– Как раз на совещании мы и пытались разобраться в причинах. Пригласили специалистов, которые занимаются вопросами сексуального воспитания детей. Единогласно пришли к выводу, что, во–первых, нам нужно приводить в чувство родителей, которые не занимаются этим вопросом. Надо признаться, что они не умеют, не готовы или боятся разговаривать на эту тему с детьми.
В школах если и занимаются вопросами сексуального воспитания, то начинают очень поздно, лишь в 8–м классе. К этому времени ребенок уже все сам узнает и, как правило, от друзей или из Интернета.
Все специалисты приходят к единому мнению: говорить об этой теме и просвещать ребенка должны родители, которые знают его особенности, знают, как и на что он реагирует.
Мероприятие, проведенное в Воткинске, получило хорошие отклики. Мы договорились с Министерством здравоохранения и Министерством образования Удмуртии о том, что проведем в 2018 году конференцию республиканского значения.
– Куда обращаться родителям, если они заметили что–то неестественное в сексуальном поведении своего ребенка?
– Не нужно стесняться обратиться за помощью. Прежде всего, проконсультироваться с врачом–педиатром. Детский врач знает ребенка и, если он заметит, что действительно есть какие–то отклонения, то направит куда следует.
– Ольга Леонидовна, с какими вопросами к вам как к уполномоченному по правам ребенка приходят чаще всего?
– Больше всего вопросов, связанных с жильем и улучшением жилищных условий. Во–первых, обращаются семьи, которым нужно улучшать жилищные условия; во–вторых, дети–сироты, которые имеют льготное право на получение жилья. Понятно, что уполномоченный сам не решает эти вопросы, я могу лишь проконсультировать, оказать содействие. К решению проблемы привлекаю нотариусов, юристов, адвокатов и тех специалистов, что занимаются вопросами предоставления жилья детям–сиротам. Кроме того, ежегодно 20 ноября – в День правовой помощи детям – мы выезжаем в учреждения профессионального образования республики, как правило, туда, где учатся дети, категории «дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Вместе со специалистами Минобразования и адвокатами консультируем ребят. По опыту прошлых лет скажу, что 90 процентов студентов обращаются именно с вопросами по жилью.
В мой адрес поступает немало обращений и по поводу конфликтов в образовательных организациях. Конфликтуют, как правило, родители с педагогами. Бывает, что и педагоги с детьми. Каков выход из подобных ситуаций?
Во–первых, нужно работать с родителями. Конфликт исчезнет, если он не подогревается родителями и если они хотят решить проблему конструктивно. Родители должны понимать, что прежде чем куда–то жаловаться, как минимум нужно встретиться с педагогом. В конфликте не бывает виноватой лишь одна сторона. Взрослым нужно правильно разобраться в ситуации, нельзя прививать ребенку неумелое, неконструктивное решение проблемы. У нас, к сожалению, часто происходит так, что дети погружаются в конфликт и, мало того, в него втягиваются их друзья.
Во–вторых, мы стараемся работать на предотвращение конфликтных ситуаций. Для этого на протяжении 3–4 лет работаем по развитию служб медиации, или по–иному – служб примирения, в образовательных организациях Удмуртии. В них дети учатся правильно разрешать конфликты и избегать их.
– Наверняка к вам обращаются и при разводах. Какую позицию занимает уполномоченный по правам ребенка?
– Действительно, обращений по поводу разводов немало. В этих случаях приходится отстаивать право ребенка на общение с обоими родителями. Важно понимать, что бы ни случилось с родителями, ребенок имеет право на общение как с мамой, так и с папой.
К сожалению, масса примеров, когда родители пытаются очернить бывшего супруга в глазах сына или дочери. Самое страшное то, что в этом конфликте они редко думают о ребенке. Порой просто пытаются перетянуть меня на свою сторону, не понимая того, что я всегда займу сторону ребенка. Для меня в этой ситуации важно, как чувствуют себя дети. А родители, к сожалению, заняты лишь тем, как сделать жизнь бывшего партнера еще невыносимее. Поэтому неудивительно, что развод может нанести ребенку колоссальную травму.
– Как часто за помощью обращаются сами дети?
– Не так часто. Ребята боятся огласки, порой не верят нам – взрослым. Поэтому, бывая в детских коллективах, мы общаемся с детьми наедине, без взрослых. Так они лучше раскрываются, охотнее рассказывают о своих проблемах. Часто использую в работе такую форму, как анонимные записки.
На вопрос, к кому бы дети обратились с проблемой, многие отвечают, что к родителям. Это самое правильное. Кто–то говорит – к учителю. Здорово, когда в школе есть человек, которому дети доверяют. Но, вынуждена признать, что не всегда детей окружают понимающие люди, которым можно довериться.
Почему дети совершают противоправные действия, суициды? Да потому что рядом не оказалось человека, который бы помог в трудную минуту, выслушал, подсказал, попытался понять. Безответная любовь, унижение со стороны сверстников, непринятие в коллективе – это настоящая трагедия для ребенка. Учителя часто жалуются на нехватку психологов в школах. От этого все беды, говорят они. Беды возникают совсем не по этой причине, считаю я. Не каждый психолог может помочь. А есть такие, которым дети просто не доверяют. Ребенку не важно, имеется ли у педагога психологическое образование, для него главное – доброта и внимание, умение выслушать и понять.
Почему дети порой по пять лет страдают от сексуального насилия в семье? Почему ни к кому не обращаются и рассказывают о своей беде лишь тогда, когда сил терпеть уже нет? При этом рассказывают не родным людям, а, допустим, прокурору, пришедшему в школу, или инспекторам ОДН. Потому что людям, которые их окружают, они просто не верят.
– Как помочь ребенку, в отношении которого совершено преступление?
– Детям, безусловно, должна быть оказана квалифицированная помощь. Важно, чтобы рана зарубцевалась и ребенок не озлобился на весь мир.
У нас отработан механизм взаимодействия между следственным управлением, Минздравом и уполномоченным по правам ребенка.
В республике существует служба по оказанию помощи детям – жертвам насилия, которая находится в республиканской детской клинической больнице. Но, признаюсь, большой популярностью среди населения она не пользуется. Родители, боясь огласки, редко туда обращаются. Они ошибочно думают, что беда забудется сама собой и все пройдет. Дети старше 15 лет сами могут обратиться в службу. Но делать этого они тоже не хотят – стесняются, особенно если пережили сексуальное насилие. И здесь крайне важно проводить разъяснительную работу с родителями и подростками, убедить в необходимости оказания квалифицированной помощи.
– Ольга Леонидовна, помогают ли сегодняшние законы в полной мере защитить детей?
– Законы приняты, и, в принципе, хорошие. Они принимались, прежде всего, чтобы обеспечить права и интересы ребенка. Другое дело, как их выполняют. Если каждый специалист в сфере детства будет исполнять обязанности в полном объеме, то дети наши будут защищены. К родителям это тоже относится. Мы часто говорим о том, что дороже ребенка нет ничего на свете. Жить нужно, помня эти слова, любя и оберегая своих детей, уважая их права.
Это важно
Как помочь ребенку, попытавшемуся совершить суицид?
– Нужна грамотная, квалифицированная реабилитация ребенка. И работать нужно не только с ребенком, но и с семьей. Помочь мы можем только в том случае, если к нам обратятся. Снова приходится говорить о том, что не всегда родители обращаются за помощью. По статистике, количество суицидальных попыток, которые регистрируются, не соответствует реальности. Специалисты говорят, что на один оконченный суицид приходится 80–100 попыток. Но часто родители не спешат сообщить специалистам, педагогам о том, что случилось. Ребенок остается без помощи. Родители боятся огласки, боятся, что ребенка поставят на учет. На самом деле у нас есть службы, которые работают анонимно. Это центр «Психолог Плюс», некоммерческое партнерство «Развитие» и другие. Помочь могут и в Республиканской психиатрической больнице. Кроме врачей–психиатров, там работают психотерапевты и медицинские психологи.
Трагедия нашего времени
– Бывают случаи, когда на первом месте для женщины оказывается мужчина. В подтверждение приведу такой пример. Преступления сексуального характера в отношении ребенка совершают, в том числе и отчимы, сожители матери. Так вот, бывают случаи, когда мать встает а сторону преступника, и мало того, берет кредит, чтобы нанять адвоката для защиты этого злодея. Благо закон в этом случае встает на сторону ребенка. Мать отстраняют от представления интересов ребенка. Его права в суде отстаивают органы опеки и попечительства.
На заметку
К уполномоченному по правам ребенка при Главе Удмуртской Республики Ольге Леонидовне Авдеевой можно обратиться по телефонам 8 (3412) 57–10–49, 57–10–27. Также по этим телефонам можно записаться на прием. Приемные дни – среда и пятница. Вопрос можно направить на электронный адрес AvdeevaUp@yandex.ru или написать в официальной группе в социальной сети Фейсбук, Инстаграм и ВКонтакте.
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