Депутат Госдумы Игорь Сапко проконтролировал ход строительства. В Устиновском районе Ижевска скоро о...

Органы ЗАГС отметили 100-летие со дня образования Комитет по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртско...

Президент страны Владимир Путин 28 ноября провёл в Кремле заседание Координационного совета по реализ...

На контроле Администрации Главы и Правительства Удмуртии ситуация с домами на улице Дружбы в Ижевске...