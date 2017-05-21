Первая дисквалификация руководителя компании по управлению многоквартирными домами произошла в Удмуртии. Об этом сообщил начальник государственной жилищной инспекции Удмуртии Марат Исмагилов.
Директор ООО Управляющая компания «ЖЭУ», город Можга, Алексей Пантюхин по решению суда был дисквалифицирован, то есть лишен права занимать руководящие должности в организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства сроком на 10 месяцев за нарушение лицензионных требований.
Как рассказал Марат Исмагилов, ООО Управляющая компания «ЖЭУ» систематически нарушала правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
– Только в 2017 году в отношении руководителя ООО УК «ЖЭУ» возбуждено шесть административных дел, из которых пять дел по нарушению управляющей организацией расчетов с ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении, - сообщил главный жилинспектор. - В ходе проверочных мероприятий установлено, что с января 2017 года ООО УК «ЖЭУ» необоснованно выставляла собственникам плату за коммунальные услуги.
На сегодня на рассмотрении в суде находится еще три протокола о возбуждении административных дел в отношении Алексея Пантюхина, по которым ему грозят очередные штрафы.
Данные о директоре ООО УК «ЖЭУ» после вступления в законную силу постановления суда будут включены в Реестр дисквалифицированных лиц, который ведут Федеральная налоговая служба и Минстрой России.
Сейчас под управлением УК «ЖЭУ» находятся почти 300 домов. Теперь в компании должен быть назначен новый директор. Руководитель Госжилинспекции отметил, что от такой меры ответственности не застрахована ни одна компания, которая пренебрегает своими обязанностями.
Фото: day.org.ru
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