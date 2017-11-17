Не стал исключением и матч «Университет» (Ижевск) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 30:31. В этой игре был момент, когда ижевчанки вели в счете в пять мячей. На перерыв ушли с перевесом в четыре мяча (19:15). Что скажешь? Эмоции украшают игру, но не хватило хладнокровия, чтобы довести преимущество до победы. Во втором тайме счет трижды сравнивался, но ижевчанки вновь выходили вперед. И лишь на предпоследней минуте получилось наоборот. Как на грех, судьи расслышали некое высказывание ижевского тренера Роберта Минабутдинова, и команда была наказана. Еще оставалось время, чтобы отыграться, но вчетвером (после удалений) трудно прорваться через шестерку соперниц и вратаря. Проигрыш с минимальным счетом, очень обидный. 10 мячей в этой игре забросила Анастасия Портягина, по четыре раза отличились Наталья Решетникова, Ксения Трухина и Ольга Тургенева, по три мяча забросили Виктория Вахрушева и Лилия Чужанова, а также один 7-метровый штрафной бросок реализовала Василиса Кунгурцева. Среди гандболисток из Ставрополя не удалось сдержать Кристину Сорокину (8 мячей) и Екатерину Королеву (7 мячей).
В такие упорных матчах все решают невынужденные ошибки. Я уж не говорю о том, что «Университету» не удалось реализовать три 7-метровых броска, а гости упустили четыре такие возможности. Ошибки в чужой зоне приводили к голевым контратакам. Драматичными были попадания в перекладину после бросков Вахрушевой и Портягиной. Зрелищно матч был очень интересным и держал в напряжении до последних секунд. Так в личном соперничестве «Ставрополье-СКФУ» переместилось на шестое место в турнирной таблице, а «Университет» теперь занимает седьмое.
Не менее самоотверженно ижевчанки провели матч с лидером «Ладой» (Тольятти). Он предсказуемо завершился победой «Лады» со счетом 36:26. В ходе игры были перепады. «Университету» удалось сокращать разрыв в счете до четырех мячей. Восемь мячей в ворота лидера забросила Анастасия Портягина, по четыре мяча на счету Ксении Трухиной и Екатерины Бересневой. Команды суперлиги хорошо знают друг друга, поэтому много бросков Портягиной удается заблокировать игрокам обороны. Наиболее результативно у гостей сыграли Алена Носикова (8 мячей) и Полина Ведехина (7 мячей). Гости из Тольятти атаковали более разнообразно. Кстати, три мяча в этой встрече забросила Мария Керчикова, вернувшаяся из Ижевска в Тольятти. Тем не менее в знак признательности ей был вручен большой букет белых роз.
А начался ноябрь кубковой встречей «Университета» с командой «Уфа-Алиса». Ижевчанки выиграли со счетом 26:15 и вышли в четвертьфинал Кубка России. Соперник там сильнейший – «Ростов-Дон», и игра предстоит в Ростове. Представительницы Уфы – одни из наших постоянных соперниц. Поэтому такой уверенный выигрыш обрадовал всех, кто причастен к гандболу в Ижевске. Лучшими бомбардирами в этой встрече стали Наталья Решетникова (5 мячей), а также Лилия Чужанова, Ксения Трухина и Ольга Тургенева (забросили по 4 мяча). Среди уфимских спорт-сменок наиболее меткой оказалась Мария Белова (8 мячей).
Сейчас у основной команды «Университет» наступил большой перерыв в официальных встречах. Следующая игра чемпионата России в Уфе 8 января будущего года.
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