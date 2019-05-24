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Не бери в голову

23 мая
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От избыточной информационной нагрузки спасает цифровой детокс

Social media 763731 960 720 Не бери в голову

Медики бьют тревогу: наше увлечение интернетом и гаджетами не только подменяет нормальные социальные контакты, но и наносит прямой урон здоровью. И это не пустые слова: Американская педиатрическая академия, обобщив результаты нескольких исследований, рекомендовала родителям вообще не давать гаджеты в руки ребёнку младше 18 лет. А известный британский физиолог Сьюзан Гринфилд считает, что выросшие на гаджетах люди практически не в состоянии мыслить самостоятельно. «РГ – Неделя» решила разобраться: чем грозит цифровая зависимость и как ей противостоять.

Мы часто подменяем живое общение перепиской в соцсетях.

Ну и гад же ты

Возможности нынешних смартфонов, напичканных всевозможными функциями, поражают воображение. Вот, например, приложение, которое позволяет следить за движением городского транспорта. Заглянув в него, можно выйти к остановке ровно в тот момент - ни раньше, ни позже, - когда к ней приближается нужный автобус. Смартфоны, планшеты, компьютеры помогают в работе, развлекают, лечат, консультируют. Всё это так. Но эти же гаджеты нас разобщают - мы всё больше общаемся не живьём, а «суррогатно», в соцсетях выражаем эмоции «унифицированными» лайками и смайликами. Более того, экономя нам массу времени на одном (например, на покупке билетов для путешествия), они отнимают его ещё больше. Стандартная ситуация: зашёл проверить почту, «зацепился» за какое-то сообщение, а в результате прочёл кучу ненужной рекламной шелухи.

«Всеядность» отменяется

«К избытку поглощаемой информации нужно относиться так же, как к перееданию, - объясняет психолог Марина Фокина. - Избыток пищи вреден - он грозит ожирением, а следом придут болезни. То же самое происходит с центральной нервной системой под воздействием неумеренного информационного потока».

Поучимся на чужих ошибках

От цифровой зависимости в мире страдает 1-6 процентов населения, говорят учёные. И предупреждают: электронные игры не только не развивают интеллект, но, напротив, отупляют и приводят мозг к деградации.

В западных странах уже вовсю звучат призывы ограничить использование гаджетов, давая себе (психике, мозгу) время на отдых. Это так называемый цифровой детокс, он становится всё популярнее. Например, в США некоторые рестораны предлагают скидки к меню, если посетитель при входе сдаст свой смартфон и не будет им пользоваться в заведении. Многие компании запрещают работникам использовать рабочую почту в нерабочее время. А во Франции правительство объявило о вреде избыточного использования «цифры» и готовит законопроект, который запретит использовать гаджеты в учебных заведениях.

Сам себе хозяин

И всё-таки своё поведение каждый должен выстроить сам. «Часы, проведённые перед экранами в вечернее время, приводят к плохому сну. Ситуация усугубляется, если мы поглощаем ненужную, тем более негативную информацию, - поясняет завотделением медицины сна Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Михаил Полуэктов. - Со временем это сказывается на состоянии сердца и сосудов».

В то же время современное цифровое пространство устроено так, чтобы мы поглощали его всё больше и больше. Звуковые уведомления на каждое обновление, подписки «по умолчанию», спамовые рассылки, всплывающие баннеры, - если не сдерживать весь этот поток, он может просто накрыть.

Что делать

«Для мозга лучший отдых - смена деятельности. Если чувствуете, что утомились, не воспринимаете информацию, переключитесь на какое-то дело, требующее физической активности», - советует Марина Фокина.

А вот что касается потока информации, новостей - по ТВ и в Интернете, эксперт рекомендует устраивать паузы и время от времени полностью отключаться, хотя бы ненадолго, устраивая себе информационную «разгрузку». Так что становящийся всё более модным на Западе «цифровой детокс» хорошо бы перенять и нам.

Функции смартфона, о которых мы и не мечтали ещё несколько лет назад персональный банк и билетная касса в кармане - можно быстро перевести деньги, оплатить товары и услуги, организовать путешествие, заказав такси и отель; можно учить иностранный язык и освоить массу других полезных навыков; построить программу питания и тренировок, считать съеденные и потраченные калории, пройденные шаги, одним словом, организовать здоровый образ жизни; не просто звонить родным и близким, но общаться с ними «живьём» в видеочате, даже если они на другом конце света; телефон стал отличной записной книжкой: можно просто сфото¬графировать, к примеру, расписание или инструкцию; селфи - новый способ быстро рассказать друзьям о себе, своих увлечениях, причём группы в соцсетях помогают найти людей со сходными интересами; возможность сориентироваться на местности, построить нужный маршрут на карте; узнать, какая музыка звучит, используя программы-«распознавалки» Shazam и SoundHound; узнать прогноз погоды, а заодно получить СМС-предупреждение, что надвигается природный катаклизм.

Мнение

Сам себе хозяин

Николай Козлов, ректор Университета практической психологии:

– Вот смотрите: можно сказать «на меня обрушивается огромный объём информации», и некоторые именно так это и воспринимают, и чувствуют себя зависимыми, и жалуются, что не могут справиться с нагрузкой. Но информация ни на кого «не обрушивается»: только мы сами решаем, когда и в каком количестве её потреблять. Этому можно научиться. То есть не «информация обрушивается на меня», а «я отбираю и беру столько информации, сколько мне требуется», - вот такой подход я бы назвал правильным.

Кстати

Правила для улучшения работы мозга

  1. Правильное питание. Когнитивные функции поддерживают продукты, содержащие омега-3, омега-6, витамины D и группы В (полезны жирная рыба, авокадо, оливковое масло, лучший тип диеты - средиземноморская).

  2. Соблюдать режим сна и бодрствования. Лучше и в будни, и в выходные ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Выбились из графика - по возможности отоспитесь на следующий же день. Но стабильность предпочтительнее.

  3. Нагружайте тело. Физнагрузки улучшают состояние сосудов, а это - база для нормальной работы мозга. Во время физической активности вырабатывается так называемый нейротрофический фактор - он защищает мозг от стресса, повышает концентрацию внимания, улучшает память.

  4. Постоянно, вне зависимости от возраста, обучайтесь новым навыкам: изучайте иностранные языки, заучивайте стихи, осваивайте игру на фортепьяно и другие умения, обеспечивающие мелкую моторику обеих рук.

  5. Ежедневные медитации - полное погружение в себя, отключение от внешних воздействий, умение «разгрузить» психику - также помогают сохранить мозг здоровым.

  6. Вредные привычки разрушают не только тело, но и мозг: курение ведёт к хроническому воспалению сосудов. Ожирение также отрицательно влияет на сосуды и организм в целом.

Ирина Невинная

«Российская газета – Неделя» № 103 (7861) https://rg.ru/2019/05/14/chem-grozit-cifrovaia-zavisimost-i-kak-ej-protivostoiat.html

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