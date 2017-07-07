Дети в Удмуртии предпочитают троллей балеринам, знают, кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюдают за приключениями Маши и медведя. Телеком-эксперты представили Топ-5 самых популярных мультфильмов этого лета.
Для удобства родителей аналитики изучили интересы детей в регионе, составив рейтинги самых популярных сериалов, мультфильмов и каналов для юных зрителей.
ТОП-5 мультсериалов:
«Щенячий патруль».
«Маша и медведь».
«Губка Боб-квадратные штаны».
«Черепашки-ниндзя», 3 поколение.
«Приключения Ам-няма».
ТОП-5 детских ТВ-каналов:
Карусель.
Детский.
Ginger HD.
Бэби ТВ.
Мульт.
ТОП-5 полнометражных мультфильмов:
«Тролли».
«Монстр-траки».
«Босс-молокосос».
«Балерина».
- «Кубо. Легенда о самурае».
«Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествие. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение «МегаФон.ТВ». В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например, для просмотра в самолете», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.
Рейтинг составлен на основе данных приложения «МегаФон.ТВ», недавно выпустившего обновление. Теперь весь детский контент собран в отдельном разделе. На его главной странице на Android и iOS, а также на web и Smart TV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «опасную зону», а также избежать случайных покупок.
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