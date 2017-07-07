Главная » Общество » Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Названы самые популярные мультфильмы этого лета

4 июля
0
%d0%9c%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%a4%d0%be%d0%bd %d0%a2%d0%92 Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Дети в Удмуртии предпочитают троллей балеринам, знают, кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюдают за приключениями Маши и медведя. Телеком-эксперты представили Топ-5 самых популярных мультфильмов этого лета.

Для удобства родителей аналитики изучили интересы детей в регионе, составив рейтинги самых популярных сериалов, мультфильмов и каналов для юных зрителей.

ТОП-5 мультсериалов:

  • «Щенячий патруль».

  • «Маша и медведь».

  • «Губка Боб-квадратные штаны».

  • «Черепашки-ниндзя», 3 поколение.

  • «Приключения Ам-няма».

ТОП-5 детских ТВ-каналов:

  • Карусель.

  • Детский.

  • Ginger HD.

  • Бэби ТВ.

  • Мульт.

ТОП-5 полнометражных мультфильмов:

  • «Тролли».

  • «Монстр-траки».

  • «Босс-молокосос».

  • «Балерина».

    • «Кубо. Легенда о самурае».

«Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествие. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение «МегаФон.ТВ». В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например, для просмотра в самолете», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Рейтинг составлен на основе данных приложения «МегаФон.ТВ», недавно выпустившего обновление. Теперь весь детский контент собран в отдельном разделе. На его главной странице на Android и iOS, а также на web и Smart TV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «опасную зону», а также избежать случайных покупок.

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии на 6 июля прогнозируют ливни и усиление ветра
5 июля
В Глазове День семьи, любви и верности отметят авто и велопробегом
5 июля
Что такое целина?
4 июля
Нынешние бойцы студенческих отрядов скажут, что это их третий трудовой семестр. ...
Соглашение о сотрудничестве будет подписано между правительством Удмуртии и региональным филиалом Почты России
4 июля
Оно будет стимулировать развитие почтовой службы в республике...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо