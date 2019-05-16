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Борьба за гранты. Названы лучшие муниципалитеты Удмуртии

14 мая
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Конкурс «Лучшее муниципальное образование» проводится в Удмуртии с 2001 года. Его цель – развитие местных инициатив и финансовая поддержка социально значимых проектов муниципальных образований, качественно улучшающих жизнь населения.

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Кто из 85?

В 2018 году на поддержку проектов муниципальных образований, участвовавших в конкурсе, было выделено 14 миллионов рублей из республиканского бюджета, ещё дополнительно было привлечено 48 миллионов рублей за счёт средств предприятий, предпринимателей и граждан. Финансовые средства были использованы на благоустройство населённых пунктов, газификацию, развитие туристических маршрутов, реконструкцию памятников, реализацию инфраструктурных проектов и гражданских инициатив.

В конкурсе, который проходил в два этапа, приняли участие 85 муниципальных образований. На первом, заочном, этапе по результатам экспертной оценки представленных материалов конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Министерства экономики Удмуртии, Министерства социальной политики и труда, Министерства финансов, Государственного Совета, Общественной палаты республики, Корпорации развития Удмуртии, утвердила рейтинг муниципальных образований, участников конкурса.

На втором, очном, этапе главы муниципальных образований защищали свои презентационные проекты.

– Шла серьёзная борьба среди глав муниципальных образований республики за гранты. На конкурс представлены интересные, серьёзные, комплексные проекты по приоритетным направлениям развития муниципалитетов. Конкурсная комиссия определила не только целевые группы и широту охвата проектом жителей наших городов, районов и поселений, но учла и степень влияния итогового результата на развитие всей экономики и социальной сферы, привлечение иных источников финансирования проекта и, конечно, участие самих граждан в его разработке и реализации, – прокомментировала ход конкурса заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии – начальник Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Вероника Лекомцева.

Победители

Победителей конкурса определили по шести номинациям. Лучшие муниципальные образования были награждены грантами на реализацию своих проектов.

Среди городских округов первое место занял город Воткинск с проектом «Парк П.И.Чайковского. Времена года». В награду победитель получил грант в 800 тысяч рублей, который руководство города собирается потратить на приобретение программного продукта. Поощрительные призы по 700 тысяч рублей получили Глазов и Ижевск.

Среди муниципальных районов с численностью населения более 18 тысяч человек победителем стал Игринский район. Игринцы представили проект «Тропа здоровья – центр реабилитации под открытым небом» и победили, получив в награду 650 тысяч рублей на завершение строительства беседки, обустройство маршрута «тропы», приобретение и установку многофункциональной спортивной площадки с комплексом уличных тренажёров. Воткинский, Кезский, Малопургинский, Можгинский, Увинский и Шарканский районы были поощрены грантами по 500 тысяч рублей.

В группе муниципальных районов с численностью населения менее 18 тысяч человек первое место занял Сюмсинский район, представивший на конкурс проект «Благоустройство и завершение реконструкции комплекса «Центральная площадь села Сюмси». Грант в 600 тысяч рублей сюмсинцы потратят на реконструкцию лестничного подъёма к мемориальному комплексу «Они сражались за Родину» и на завершение реконструкции центральной площади райцентра.

Граховский, Дебёсский, Красногорский, Селтинский и Ярский районы получили по полмиллиона на решение своих задач.

Первое место и 350 тысяч рублей в группе «поселения с численностью населения более 5000 человек» завоевали Дебёсы.

Второе место и такой же грант – у муниципального образования «Селтинское». Ещё четыре поселения получили в качестве поощрения по 250 тысяч.

Среди поселений с численностью населения от 1000 до 5000 человек лучшим стало муниципальное образование «Быгинское» Шарканского района.

Второе место у Подшиваловского поселения Завьяловского района. Приз победителей – 250 тысяч рублей каждому. Ещё одиннадцать поселений этой группы были поощрены 150 тысячами рублей.

В группе «поселения с численностью населения менее 1000 человек» первое место у муниципального образования «Турецкое» Балезинского района, а второе – у МО «Красносельское» Увинского района. Приз победителей – 200 тысяч рублей. Восемь поселений получили поощрение в сумме 100 тысяч рублей.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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