Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 12 апреля представил нового главного федерального инспектора по Удмуртии. Им стал Сергей Панов, который в течение десяти лет возглавлял региональную прокуратуру.
К своим обязанностям Сергей Панов приступил в пятницу, 12 апреля. До этого дня с июня прошлого года он работал в должности советника Главы Удмуртии по правовым вопросам. Сергей Валентинович имеет 35-летний опыт в прокурорской деятельности. После окончания Свердловского юридического института он долгие годы работал в органах прокуратуры Удмуртской Республики. В 2003 году был назначен главным прокурором Томской области, а в 2008 году занял аналогичную должность в нашем регионе.
Представляя Сергея Панова в новой должности, Игорь Комаров обозначил основные задачи, которые стоят перед главным федеральным инспектором по Удмуртии:
– Сергей Валентинович прекрасно знает Удмуртию, он хорошо знаком с жизнью региона, с проблемами жителей. В должности главного федерального инспектора по Удмуртии перед ним стоят большие задачи. Исходя из функциональных обязанностей – это координация работы правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, защита интересов граждан, сохранение правопорядка. И благодаря предыдущему опыту работы и знанию региона, я думаю, есть все основания быть уверенным, что у Сергея Валентиновича всё получится.
Главный федеральный инспектор будет курировать вопросы, которые касаются острых проблем жителей. В частности, в его сферу деятельности будет входить работа с обманутыми дольщиками, надзор за соблюдением прав граждан, обеспечение доступности дошкольного образования для детей всех возрастных групп и контроль эффективности работы новых точек экономического роста – территорий опережающего социально-экономического развития (города Сарапул и Глазов).
Полпред Президента России в ПФО также отметил, что сегодня одна из самых важных задач – исполнение поручений главы государства, в том числе национальных стратегических задач, связанных с реализацией национальных проектов.
Поэтому Сергею Панову предстоит работа по координации и контролю реализации национальных проектов на территории республики.
– Я надеюсь, что мы будем работать одной командой, – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов. – Нам нужен своевременный подсказ, качественный и профессиональный контроль за работой команды правительства, глав муниципальных районов. Этого не надо избегать, потому что все допускают ошибки. Для достижения общих целей полезно спрашивать совет у более опытных людей. Я думаю, в таком формате мы будем работать с Сергеем Валентиновичем.
Александр Бречалов, выступая на встрече с руководителями федеральных органов исполнительной власти, силовых структур и общественных организаций, сказал, что период 2019-2024 годов должен стать переломным для Удмуртии и вернуть республику в конкурентную гонку по улучшению условий жизни населения. Он обратил внимание на ряд задач, которые нужно решить в ближайшее время. В частности, строительство очистных сооружений, школ, ремонт дорог на селе.
– Чтобы выполнить эти социальные обязательства, нам необходимо развивать экономику. Для реализации поставленных задач нужен партнёрский, качественный контроль. У нас с Сергеем Валентиновичем сложились как раз такие партнёрские честные отношения. Он всегда аргументированно отстаивал позицию, умел слышать, вникнуть и войти в ситуацию. Я уверен, что мы будем в одной лодке и двигаться в одном направлении, – сказал Глава Удмуртии.
Напомним, на дополнительных выборах в сентябре 2018 года Сергей Панов получил мандат депутата Госсовета Удмуртии. Он отметил, что работа в республиканском парламенте поможет ему и в новой должности.
– Мой депутатский опыт, который я успел получить, подсказывает, что главная цель нашей совместной работы – делать жизнь жителей Удмуртии лучше и комфортнее. Думаю, все задачи должны быть нацелены именно на это, – сказал Сергей Панов. Он также добавил, что в ближайшее время его внимание будет направлено на вопросы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, организацию новой системы обращения с ТКО.
Справка «УП»
Сергей Панов родился 5 апреля 1958 года в селе Сатино Пермского края.
Образование высшее юридическое.
Имеет звание Государственного советника юстиции 2-го класса.
Награждён нагрудными знаками «Почётный работник Прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Приказом Генерального прокурора Российской Федерации награждён именным офицерским кортиком за безупречную службу.
Депутат Государственного Совета УР шестого созыва.
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