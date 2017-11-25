С 20 ноября на срок полномочий Главы Удмуртской Республики Станислав Петрович Евдокимов назначен министром финансов Удмуртской Республики, до этой даты он работал в данной должности с приставкой и.о.
Анна Боталова назначена на должность министра имущественных отношений Удмуртской Республики, до этого она работала заместителем и первым заместителем этого министерства.
Министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики назначен Алексей Горбачев. Таким образом, он лишился приставки и.о.
Указом Главы УР Тимур Меджитов назначен руководителем Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики. К своим обязанностям Тимур Меджитов приступит с 16 ноября 2017 года.
Отметим, что руководитель ведомства прошел трехуровневый отбор на должность в качестве кандидата и в финале встретился с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым.
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