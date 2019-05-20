Балобанова Лариса Васильевна - на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сарапульского района УР на трёхлетний срок полномочий;
Ратушная Оксана Юрьевна - на должность мирового судьи судебного участка № 1 Воткинского района УР на трёхлетний срок полномочий;
Салов Алексей Александрович назначен на должность мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района г. Ижевска УР на пятилетний срок полномочий с 1 мая 2019 года.
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