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Назначение мировых судей

17 мая
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Назначены мировые судьи Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 22 апреля 2019 года № 390-VI назначены мировые судьи Удмуртской Республики:

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Балобанова Лариса Васильевна - на должность мирового судьи судебного участка № 1 Сарапульского района УР на трёхлетний срок полномочий;

Ратушная Оксана Юрьевна - на должность мирового судьи судебного участка № 1 Воткинского района УР на трёхлетний срок полномочий;

Салов Алексей Александрович назначен на должность мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района г. Ижевска УР на пятилетний срок полномочий с 1 мая 2019 года.

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