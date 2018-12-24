Сотрудниками правоохранительных органов проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 2 300 литров различной алкогольной продукции: водка, коньяк, спирт.
Изъятые образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртской Республике.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок»).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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