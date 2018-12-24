Главная » Происшествия » Нажиться не удалось. В Удмуртии из незаконного оборота изъято более двух тонн алкоголя с признаками подделки.

Нажиться не удалось. В Удмуртии из незаконного оборота изъято более двух тонн алкоголя с признаками подделки.

24 декабря
0

Сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ России по Удмуртии и бойцами Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 55-летний житель г. Воткинска, подозреваемый в распространении алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.

%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c Нажиться не удалось. В Удмуртии из незаконного оборота изъято более двух тонн алкоголя с признаками подделки.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 2 300 литров различной алкогольной продукции: водка, коньяк, спирт.

Изъятые образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртской Республике.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок»).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

В Сарапуле сгорел двухэтажный многоквартирный дом
20 декабря
**В Сарапуле сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Как сообщает пресс-служба администрац...
Трагедия в Сарапуле.
19 декабря
**Сегодня, 19 декабря 2018 года, В 04 час. 01 мин. произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом до...
Служим закону! Сводка проишествий.
8 декабря
Похищение и побег. **Полицейскими из Удмуртии задержан находившийся в федеральном розыске мужч...
В Удмуртии росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на продавцов
4 декабря
**В вечернее время из дежурной части регионального МВД в дежурную часть Глазовского отдела вневедомст...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо