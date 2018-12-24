В Сарапуле сгорел двухэтажный многоквартирный дом **В Сарапуле сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Как сообщает пресс-служба администрац...

Трагедия в Сарапуле. **Сегодня, 19 декабря 2018 года, В 04 час. 01 мин. произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом до...

Служим закону! Сводка проишествий. Похищение и побег. **Полицейскими из Удмуртии задержан находившийся в федеральном розыске мужч...