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Назад, в СССР!

18 августа
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Пятый книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» будет посвящен временам Советского Союза, как тогда говорили, самой читающей страны в мире

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С 1 по 3 сентября в столице Удмуртии пройдет городской фестиваль «Читай, Ижевск!». Он уже стал традицией, без которой невозможно представить культурную жизнь республики.

С каждым годом интерес к фестивалю растет, расширяются его рамки и формат. О том, как появилась эта идея, как она реализовывалась, чего ожидать от нынешнего фестиваля, читателям «Удмуртской правды» рассказывает директор Централизованной библиотечной системы города Ижевска Светлана ГУСЕВА.

– Светлана Юрьевна, как появилась идея проведения столь масштабного книжного фестиваля?

– Было большое желание громко заявить о себе. Количество вопросов о том, живы ли еще библиотеки, в какой-то момент переполнило чашу нашего терпения. Как раз администрация города задумывала провести нечто солидное, культурное, фестивальное. Наши желание совпали, и мы взялись за дело.

Первый фестиваль мы не решились вынести на площадь и провели его на площадках наших библиотек. Конечно, мы давали интервью, снимали сюжеты о «активностях» на площадках фестиваля, но все оставалось, к сожалению, в рамках тех микрорайонов, где были расположены наши библиотеки. Программа была рассчитана на неделю, в течение которой проводились мастер-классы, выставки, дискуссии.

Нам сказали, что мы, конечно, молодцы, но все равно нас не видно. Вот давайте-ка!.. И мы решили выйти на Центральную площадь Ижевска. Второй фестиваль готовили совместно с Ассоциацией развития города. Они были нашими партнерами и взяли на себя всю материально-техническую часть фестиваля. А мы занялись его содержанием.

Сначала говорили о шатре площадью 300 квадратных метров, но для нас тогда это казалось уж слишком. Конечно, мы проводили разнообразные флэш-мобы и акции, но жили все-таки в своем пространстве, которое знали и были в нем хозяевами. Выходить за этот периметр, честно говоря, опасались. Но потом рискнули и вышли на широкий простор - наш шатер на Центральной площади стал уже 1000 квадратов. Когда мы провели второй фестиваль, поняли, что все получилось достойно.

При подготовке третьего фестиваля наша централизованная библиотечная система занималась уже всем – и содержанием, и обустройством площадок. Конечно, нас поддерживали администрация города и управление по культуре и туризму.

И вот мы дошагали до нашего первого маленького юбилея – фестивалю пять лет.

– Как вы формируете программу фестиваля, из чего исходите, когда определяете его содержание - кого пригласить, что показать, о чем говорить?

– Мы стараемся исходить из интересов горожан. Наши библиотекари опрашивают жителей, изучают их запросы. Стараемся делать то, что интересно ижевчанам. И наши представления об интересном чаще всего совпадают с представлениями наших читателей. В прошлом году, к примеру, был Год российского кино. Девиз фестиваля был «Камера. Мотор. Читаем!». В этом году у нас тоже грандиозные планы и интереснейшие проекты.

Наш шатер - это подобие большой современной библиотеки, в которой есть тихая зона, читальный зал, где можно посидеть с книгой.

Обязательно есть детская зона. Если с детства ребенка не приучить ходить в библиотеку, потом уже сложно привить ему эту хорошую привычку.

Есть книжная ярмарка, потому что без книжных новинок такой фестиваль немыслим. Мы отводим под книжную торговлю как минимум половину площади. В прошлом году у нас было больше десяти московских издательств. Улыбаемся, вспоминая первый год, когда было сложно заманить даже местные книжные магазины.

Ну и, конечно, есть главная сцена, где мы представляем наших гостей, московских и местных писателей.

– С кем встретятся ижевчане на площадке фестиваля?

– В этом году мы назвали ее «Парк культуры и чтения», где состоится встреча под шутливым названием «Сообразим на троих», с участием трех известных ижевских литераторов Сергея Гулина, Сергея Жилина и Вячеслава Ар-Серги.

Кроме того, будут и московские гости - Анна Берсенева, Александр Кабаков и Владимир Сотников.

Фестиваль в целом будет посвящен временам Советского Союза, как тогда говорили, самой читающей страны в мире. Будем говорить о временах, когда и колбаса, и книги были по талонам. Вспомним, где-то улыбнемся…

А на мастер-классах будем делать голубей из бумаги, мастерить книжные закладки или, например, бумажные пилотки – то, что делали тогда.

В прошлом году за три дня фестиваля его посетили 15 тысяч человек! При этом так называемых «организованных» гостей у нас не бывает, ну, разве что школьники, или воспитатели детских садов могут привести детишек.

В этом году ждем, что гостей будет еще больше, потому что к нам присоединятся и читатели газеты «Удмуртская правда», которая на нашей площадке проведет большую программу в рамках празднования своего 100-летия.

Фото: «Читай, Ижевск!» ВКонтакте

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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