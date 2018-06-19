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Найти работу своей мечты можно на «Карнавале профессий»

19 июня
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В сентябре 2018 года на Центральной площади Ижевска пройдёт IV Открытый фестиваль «Карнавал профессий» - место, где можно выбрать профессию, найти работу или познакомиться с учебными заведениями республики.

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В «Карнавале профессий» примут участие около 50 предприятий, организаций и учебных заведений. По словам организаторов, постоянными участниками фестиваля становятся крупные промышленные предприятия такие, как ИЭМЗ «Купол», завод «Ижсталь», концерн «Калашников», Международный Восточно-Европейский университет, Глазовский государственный педагогический институт им. Короленко, практически все учреждения среднего специального образования Ижевска и другие.

На площадке фестиваля работодатели и учебные организации развернут стенды, шатры и расскажут об особенностях своей деятельности. Фестиваль проходит в развлекательно познавательном формате: предприятия-участники организуют на своих площадках интерактивные конкурсы, мастер-классы и викторины, соответствующие профилю организации, а также ответят на вопросы посетителей. В один день, в одном месте можно посетить все интересующие организации и одновременно попробовать себя в роли повара, портного, оружейника, парикмахера, пожарного…

«Карнавал профессий» создан не только для того, чтобы узнать больше о профессиях. Как отмечает автор и руководитель проекта Николай Кривоногов, важно, чтобы уже с детства было видение своего пути: чтобы уже сейчас можно было определиться не только в профессии, но и выбрать организацию. И теперь это можно сделать на одной площадке.

Представляют профессии на фестивале не только крупные компании, но и частные организации. «На одном из фестивалей участник рассказывал о профессии фермера: как вырастить хороший урожай и получить качественный натуральный продукт. Другой – резчик по дереву – тут же устроил детям мастер-класс», - говорит Николай Кривоногов.

Кроме самопрезентации, предприятия получают возможность продвижения себя как работодателя и повышения заинтересованности среди старшеклассников и студентов. Взрослые тут же могут найти себе работу по «горящим» вакансиям.

Подать заявку на участие можно уже сейчас, отправив заполненную анкету на эл. почту: karnaval.professiy@mail.ru. Анкету-заявку можно скачать на сайте фестиваля в разделе «контакты».

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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