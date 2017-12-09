А нужны технари
Ведущий менеджер ООО «Ижспецсталь» Ромель Кукряков беседовал с посетителями до самой последней минуты. Он уже нашел кандидатов на две вакансии и теперь мог предложить всего одну вакансию менеджера по работе с клиентами, но претендент на эту должность должен быть энергичным, целеустремленным, готовым работать и зарабатывать.
– Почему вам понадобился менеджер? – спрашиваю Ромеля Тагировича, и он отвечает:
– Нам нужен человек, который бы занялся продажей металлопроката. Предприятие развивается: если раньше мы продавали только нержавеющий металлопрокат, то теперь – и цветной, и черный. Потому и появились вакансии. Клиентская база есть, но поиск потенциальных заказчиков металлопроката потребует от менеджера терпения, усердия.
– То есть менеджер будет продавать листы, трубы. Наверное, это мужская работа?
– Вовсе нет. Сейчас у нас 8 менеджеров, и половина из них – женщины.
К Ромелю Кукрякову как раз подходит ижевчанка, по образованию экономист. Интересуется графиком работы. С 8 до 17? Это устраивает! Спрашивает, где предприятие находится. От остановки общественного транспорта недалеко, но предприятие – в районе «Нефтемаша», не каждому этот район подходит.
Из плюсов: двухнедельное обучение, во время которого идет зарплата! Пока человек учится, получит 6 тысяч рублей. Сейчас мало кто бесплатно учит да еще и выдает человеку деньги за то, что он получил новые знания.
Когда ижевчанка, взявшая координаты «Ижспецстали», отошла в сторону, я спросила Ромеля Тагировича, пригодилось ли бы ей на такой работе высшее экономическое образование.
– Освоив продажи внутри республики, она смогла бы заниматься и продажами по России. Тогда бы и экономическое образование пригодилось. Сам я заключаю договоры с потребителями из Татарстана, Башкортостана, Свердловской области.
Обычно начинающий менеджер зарабатывает не менее 20 тысяч рублей, а как освоится, то и 30–50 тысяч.
Человек десять этой работой заинтересовались, взяли адрес, контактный телефон. Мне что еще понравилось: будущего менеджера искал человек, который сам же и будет его учить.
1 декабря, через несколько дней после ярмарки, я созвонилась с Ромелем Кукряковым, поинтересовалась, приходили ли люди уcтраиваться на работу.
– Да, приходили, – ответил он, но оказалось, что это в основном гуманитарии, а нам требуются работники с техническим складом ума.
Повар – за три дня
На ярмарке вакансий я подошла и к другим работодателям.
– А вы тоже платите деньги тем, кто у вас обучается? – спрашиваю Екатерину Калинину и Юлию Аверкиеву, менеджеров по персоналу торговой группы «Ижтрейдинг».
– Нет, зарплату во время учебы у нас не платят, но обучают быстро – всего за 3–5 дней, а кто–то и за два дня все осваивает.
– Неужели и повара вы обучите за три дня?
– И повара, и пекаря, и кондитера… Можем принять более 50 продавцов–кассиров, около 30 – менеджеров по выкладке товаров. Нам нужно по 20 пекарей и поваров, 10 кондитеров и 5 уборщиц. График работы: 2 дня через 2 дня по 12 часов. У кухонных работников средняя зарплата – 13–14 тысяч рублей, у кондитеров, пекарей и поваров – 18–21 тысяча.
– Столько вакансий! Наверное, открываете новые магазины?
– В начале 2018 года в торговом центре «Столица» откроем новый магазин «SPAR». В нем будет собственное кулинарное производство. Прямо в торговом зале будем готовить плов, пиццу, различные лепешки.
– Много ли работников уже набрали?
– Процентов 20 уже есть.
Еще два таких магазина появятся на улице Молодежной и Воткинском шоссе. Пекари и кондитеры как раз туда требуются.
Только одно преимущество
Большой список вакансий предоставила Людмила Жвакина, ведущий специалист Центра дошкольного образования и воспитания Ленинского района Ижевска. Дошкольным учреждениям нужны 3 воспитателя, инструктор по физкультуре, 2 музыкальных руководителя, 10 помощников воспитателя (а проще сказать, нянечек), 5 уборщиц и так далее.
Посетители интересовались зарплатой, но, узнав, что за работу с детьми педагогам платят в среднем до 24 тысяч рублей, уходили. Возможно, это связано с тем, что работа предлагалась в Ленинском районе, а ярмарка вакансий проходила в Индустриальном и среди ее посетителей преобладали жители Индустриального района.
Колледжи выпускают воспитателей, но раз зарплата мала, а распределения, обязательной отработки сейчас нет, молодые специалисты идут на работу в другие отрасли. Уже не раз поднимался вопрос: если человек получает образование за счет государства, то должен хотя бы три года отработать по своей специальности – там, где в нем нуждаются.
– А каков оклад у помощника воспитателя? – спрашиваю Людмилу Николаевну.
– 6350 рублей, и зарплату приходится дотягивать до установленного минимального размера оплаты труда, – отвечает Людмила Жвакина.
Сейчас у тех, кто устроился в детский сад, например, помощниками воспитателя, только одно преимущество: пока мамы тут работают, их дети смогут посещать этот детсад.
В дошкольных учреждениях остаются только те, кто по–настоящему любит свою профессию, работу с детьми.
В этом же зале разговариваю с педагогом Ольгой. Она как раз ищет работу, но не по специальности. На пенсии хотела бы устроиться на более спокойную работу: администратором в гостинице, архивариусом, завхозом, вахтером. А может быть, гувернанткой, сиделкой. Такой опыт у нее есть: в Германии полгода ухаживала за пожилой супружеской парой, помогала им осваивать русский язык. Вернулась и решила: «Чуть–чуть отдохну, немного подлечусь и буду активно искать работу».
В Городской центр занятости пришла в третий раз – пока ничего подходящего нет. Когда же звонит по объявлению, прочитанному в газете, слышит вопрос: «А сколько вам лет?».
– Может быть, Городскому центру занятости надо устраивать и специальные ярмарки вакансий для тех, кто уже вышел на пенсию? В том числе для педагогов, у которых богатый опыт работы с людьми, но уже нет сил выполнять тяжелую, интенсивную работу, – предлагает Ольга.
Выбирают обе стороны
Впечатления участников и посетителей ярмарки вакансий комментирует Марина ЗОРИНА, начальник справочно–информационного отдела Центра занятости населения города Ижевска:
– Думаю, что педагог, а сегодня молодая пенсионерка Ольга найдет работу. Сейчас есть платные хосписы, в которых ухаживают за пожилыми людьми и инвалидами. Зарплата там – от 1000 рублей в день.
Некоторые посетители оставляют заявки – какую именно работу они хотели бы найти. Случается, что свои пожелания высказывают и работодатели. 23 ноября одна из посетительниц сказала: «Мне нужны кружевницы». Я направила ее в отдел переобучения Городского центра занятости. Возможно, этот отдел организует обучение плетению кружев.
Специализированные ярмарки вакансий мы проводим. Так, 5 декабря в Доме молодежи организовали встречу работодателей и людей с инвалидностью. Почему в Доме молодежи? Там создана среда, доступная для людей с инвалидностью. В наш же центр, к сожалению, инвалид–колясочник самостоятельно не поднимется.
Были у нас и ярмарки, на которые приглашали пожилых людей.
Выслушав организаторов и посетителей ярмарки, я предположила: «А может быть, педагог Ольга права, и надо еще более углублять специализацию? Пригласить в какой–то день не просто пенсионеров, а пенсионеров–педагогов или пенсионеров–медиков?
А что касается обучения плетению кружев, выяснилось, что для двух человек курсы организовать не смогут. И все же хочется надеяться, что это не окончательный ответ. А если желающих поискать? Их может оказаться больше. С 1 января 2018 года государство усилит социальную поддержку семей. Очевидно, это скажется на росте рождаемости. И, может быть, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, как раз и захотят стать мастерицами – обучиться во время этого отпуска плетению кружев? Надо только им это предложить.
Работа с людьми – дело творческое.
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