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Найденный в Ижевске подозрительный предмет оказался корпусом гранаты

12 апреля
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1 Найденный в Ижевске подозрительный предмет оказался корпусом гранаты

Саперы ОМОНа Росгвардии 12 апреля трижды выезжали с проверками сообщений граждан об обнаружении подозрительных предметов. Подозрительные бесхозные предметы были обнаружены в разных местах Ижевска: у дома №140 по ул. Кирова и на остановке общественного транспорта «Автопарк» по ул. Буммашевской. Информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась.

Предмет, похожий на гранату Ф-1 был обнаружен у дома №7 по ул. Барышникова. Как сообщили в управлении Росгвардии, подозрительный предмет действительно оказался корпусом гранаты Ф-1, но в нем отсутствовал запал, взрыватель и взрывчатое вещество.

До приезда сотрудников ОМОН силами сотрудников вневедомственной охраны было организовано оцепление мест происшествия.

Фото: Управление Росгвардии по УР

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