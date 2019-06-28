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Навигация: вопросы и ответы

27 июня
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Чуть меньше месяца прошло с тех пор, как открылась навигация на Ижевском пруду, а у жителей города появились вопросы. Руководитель команды «Парки Ижевска» Сергей Буторин решил дать ответы на интересующие горожан вопросы, касающиеся водного транспорта нашего города.

%d0%a2%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4 Навигация: вопросы и ответы

– Можно ли купить билеты заранее?

– Билет можно приобрести в день рейса, и он действует весь день, использовать билет можно на один рейс в течение этого дня.

– Будет ли возможность приобрести билеты в Интернете?

– Сейчас прорабатываем возможность скорейшего введения онлайн-кассы. Для того чтобы запустить продажи в Интернете, нужно учесть множество факторов, таких как совместимость нашей учётной бухгалтерской системы с предложенными сервисами, а также просчитать возможные квоты продажи через Интернет и на месте. Надеемся, что уже в этом году горожане смогут оценить все плюсы такого подхода к сервису.

– Как купить билет, если посадка на бульваре Воскресенского? И могут ли отказать, если нет мест?

– На каждом рейсе присутствует кассир, который может продать билет на любой остановке. У него имеется терминал, поэтому возможен безналичный расчёт.

К сожалению, возможности по перевозке пассажиров на теплоходах небезграничны, и хотя за один рейс можем перевезти около 300 пассажиров, в солнечную погоду желающих намного больше. Мы не можем увеличить пассажировместимость катеров, поэтому мы запустили дополнительные рейсы, чтобы все желающие смогли прокатиться.

– Чем себя занять, если попал в очередь?

– Зона ожидания уже оборудована кондиционером для комфорта пассажиров. На пристани работает кафе, где можно подождать рейс. Работа требует оптимизации и повышения качества. И мы делаем всё возможное: запустили второе кассовое окно, чего не было никогда, были выведены дополнительные работники для сокращения времени обслуживания. В дальнейшем займёмся облагораживанием прилегающей территории, установкой дополнительных скамеек, оборудованием дополнительных зон отдыха.

Телефон пристани Ижевск: 609-173

Если у вас есть предложения по улучшению работы пристани или теплоходов, вы всегда можете обратиться в группу «Парки Ижевска» в «ВКонтакте», где выкладываются самые актуальные новости.

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