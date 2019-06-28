– Можно ли купить билеты заранее?
– Билет можно приобрести в день рейса, и он действует весь день, использовать билет можно на один рейс в течение этого дня.
– Будет ли возможность приобрести билеты в Интернете?
– Сейчас прорабатываем возможность скорейшего введения онлайн-кассы. Для того чтобы запустить продажи в Интернете, нужно учесть множество факторов, таких как совместимость нашей учётной бухгалтерской системы с предложенными сервисами, а также просчитать возможные квоты продажи через Интернет и на месте. Надеемся, что уже в этом году горожане смогут оценить все плюсы такого подхода к сервису.
– Как купить билет, если посадка на бульваре Воскресенского? И могут ли отказать, если нет мест?
– На каждом рейсе присутствует кассир, который может продать билет на любой остановке. У него имеется терминал, поэтому возможен безналичный расчёт.
К сожалению, возможности по перевозке пассажиров на теплоходах небезграничны, и хотя за один рейс можем перевезти около 300 пассажиров, в солнечную погоду желающих намного больше. Мы не можем увеличить пассажировместимость катеров, поэтому мы запустили дополнительные рейсы, чтобы все желающие смогли прокатиться.
– Чем себя занять, если попал в очередь?
– Зона ожидания уже оборудована кондиционером для комфорта пассажиров. На пристани работает кафе, где можно подождать рейс. Работа требует оптимизации и повышения качества. И мы делаем всё возможное: запустили второе кассовое окно, чего не было никогда, были выведены дополнительные работники для сокращения времени обслуживания. В дальнейшем займёмся облагораживанием прилегающей территории, установкой дополнительных скамеек, оборудованием дополнительных зон отдыха.
Телефон пристани Ижевск: 609-173
Если у вас есть предложения по улучшению работы пристани или теплоходов, вы всегда можете обратиться в группу «Парки Ижевска» в «ВКонтакте», где выкладываются самые актуальные новости.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.