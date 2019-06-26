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Навигация на Ижевском пруду в самом разгаре!

25 июня
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Погода располагает к путешествиям на теплоходах! «Парки Ижевска» запустили с 15 июня 2019 года четыре регулярных рейса.

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Время отправления от пристани «Ижевск»: 9.00, 11.20, 13.40 и 18.00.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье – один дополнительный экскурсионно-развлекательный теплоход в 16.00.

Регулярные рейсы идут по основному маршруту с остановками на Причале Воскресенского, Соловьевских дачах и Воложке. Продолжительность поездки туда и обратно – 2 часа с учётом остановок.

Экскурсионно-развлекательный рейс идёт без остановок и занимает 1,5 часа.

Стоимость билетов на регулярные рейсы составляет 130 рублей в одну сторону (взрослый). Дети до 7 лет – бесплатно.

Стоимость билетов на развлекательно-экскурсионные рейсы составляет 300 рублей взрослый билет. Дети до 7 лет – бесплатно. Дети от 8 до 14 лет – 150 рублей.

«Вопрос о льготах сейчас находится в стадии проработки, и мы уверены, что скоро всё решится и льготы будут действовать для нуждающихся категорий граждан», – сказал Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького».

Если у вас есть предложения по улучшению работы пристани или теплоходов, вы всегда можете обратиться в группу «Парки Ижевска» Вконтакте, где выкладываются самые актуальные новости.

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