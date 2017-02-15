16 февраля в селе Малая Пурга соберутся учителя удмуртского языка и литературы, активисты и члены районных отделений организации «Удмурт Кенеш», лауреаты Национальной премии имени Кузебая Герда, а также ученые и преподаватели Удмуртского государственного университета и Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Официальным поводом для встречи станет XX научно-практическая конференция «Гердовские чтения».
В рамках Гердовских чтений будет вручена Национальная премия имени Кузебая Герда, сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.
Имена лауреатов уже известны. Это художественный руководитель ансамбля «Марӟан» из Можги Вячеслав Кудрявцев, художник-реставратор тканей из Малой Пурги Татьяна Москвина и эстонский писатель Арво Валтон.
Справка:
Национальная премия имени Кузебая Герда присуждается деятелям культуры и искусства, медицины и народного образования, ученым, народным умельцам, общественным деятелям, труженикам различных отраслей, чья подвижническая деятельность служит интересам сохранения, возрождения и развития удмуртской нации, ее культуры, традиций и обычаев, способствует решению насущных интересов и задач удмуртского народа, реализации его конституционных прав, укреплению дружбы народов.
Фото: rus.err.ee
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