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Национальную премию имени Кузебая Герда вручат эстонскому писателю Арво Валтону

14 февраля
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D088d8aa4d5daae28592bf01ce6c2228af5cb52114df77abd372d91e91b44ddf Национальную премию имени Кузебая Герда вручат эстонскому писателю Арво Валтону

16 февраля в селе Малая Пурга соберутся учителя удмуртского языка и литературы, активисты и члены районных отделений организации «Удмурт Кенеш», лауреаты Национальной премии имени Кузебая Герда, а также ученые и преподаватели Удмуртского государственного университета и Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Официальным поводом для встречи станет XX научно-практическая конференция «Гердовские чтения».

В рамках Гердовских чтений будет вручена Национальная премия имени Кузебая Герда, сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

Имена лауреатов уже известны. Это художественный руководитель ансамбля «Марӟан» из Можги Вячеслав Кудрявцев, художник-реставратор тканей из Малой Пурги Татьяна Москвина и эстонский писатель Арво Валтон.

Справка:

Национальная премия имени Кузебая Герда присуждается деятелям культуры и искусства, медицины и народного образования, ученым, народным умельцам, общественным деятелям, труженикам различных отраслей, чья подвижническая деятельность служит интересам сохранения, возрождения и развития удмуртской нации, ее культуры, традиций и обычаев, способствует решению насущных интересов и задач удмуртского народа, реализации его конституционных прав, укреплению дружбы народов.

Фото: rus.err.ee

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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