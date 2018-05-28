Творите и будьте счастливы!
Участников регионального этапа поприветствовали министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова и министр культуры и туризма УР Владимир Соловьёв.
Татьяна Юрьевна сообщила, что Вторые международные парадельфийские игры будут проходить в нашей республике по решению Главы Удмуртии Александра Бречалова.
– Удмуртия стала той площадкой, которая войдёт в историю этих игр. Волнуемся за каждого участника. Каждый из вас – это наш герой, теперь мы будем знать вас в лицо, – сказала Татьяна Чуракова. – Удмуртия воплощает идею не просто доступной среды, а среды, универсальной для каждого проживающего здесь человека.
Самое главное, чтобы здоровый человек понимал, что рядом с ним живёт инвалид, что инфраструктура должна быть универсальной.
Владимир Соловьёв отметил:
– Финальный этап – это праздник как для участников творческого состязания, так и для других людей, которые учатся у людей с инвалидностью мужеству, стойкости характера, позитиву.
В разгар праздника приехала Наталья Крель, исполнительный директор Национального парадельфийского комитета России, вице–президент Федерации спортивных танцев на колясках России, сопредседатель организационного комитета. Сначала она осмотрела выставку, пообщалась с участниками регионального финала, а потом вышла на сцену, чтобы поделиться чувствами:
– Рада вашему желанию покорять сцену республики, страны, мира. Желаю, чтобы вы понимали: республику должны представлять самые сильные, самые серьёзные коллективы и исполнители. Но думаю, что каждый из вас, выйдя на сцену, уже много сделал, потому что несёт миру то понимание, которого ему не хватает.
– Вы поможете зрячим увидеть мир таким, каким они его никогда не видели. Вы помогаете людям, которые слышат, по–новому услышать мир, когда с помощью языка жестов расскажете нам о звуке. Вы помогаете увидеть красоту танца в том, в чём вы её видите, – продолжила приветственное слово Наталья Валерьевна.
Мир состоит из очень разных людей, очень разных красок, звуков. Без вас этот мир не гармоничен, не полон. Задача Парадельфийских игр заключается в том, чтобы мир стал более красивым и правильным. Вы несёте эту серьёзную историческую миссию. Я от души желаю вам победить и найти свое место в этой жизни, в том числе на сцене, если вы решите связать свою жизнь с искусством. Желаю, чтобы это состязание принесло вам радость. Отдавая свет и теплоту, человек всегда получает обратно свет и теплоту. Участникам Парадельфийских игр, может быть, придётся победить собственное нежелание признавать свои ошибки и делать чуть больше, чем делали прежде. В заключение сопредседатель организационного комитета пожелала всем счастья: «Счастье – очень важное состояние души человека, оно помогает человеку творить. Творите – и будьте счастливы!».
Корабль на алых парусах
Атмосфера праздника такой и была: люди легко улыбались, с удовольствием общались, делились впечатлениями от увиденного и услышанного.
Роман Кисёв, он инвалид–колясочник, привёз на выставку свои изделия, вышитые шерстяными нитками. Работы – на христианские темы. Началось всё с того, что в 7 лет попросил сестру научить вышивать гладью. Гладью – не получилось, а вышивку крестиком освоил. Мог засидеться за такой работой до половины второго ночи. Самая первая его работа – полотенце с удмуртским орнаментом. В антракте к Роману подошла Наталья Крель. Поинтересовалась и его художественными работами, и… коляской: удобно ли в ней, надолго ли её хватает?
– Ненадолго, – признался Роман Кисёв, – только месяца на три. А государство предоставляет бесплатную коляску один раз в пять лет. Роман постоянно на коляске куда–нибудь ходит. Он очень активный: сильный штангист, хорошо играет в боччо, дартс. Если Кисёв в этом году участвовал в выставке впервые, то Светлана Сидорова представляет свои изделия в третий раз. У неё очень разнообразная коллекция. Куклы с широкими носами – словно родные сестрёнки. На ножках – крохотные туфельки. Мастерица очень расстроилась, когда с одной из выставок куколка вернулась без башмачков – «потеряла».
А вот её же, Светланы Николаевны панно, выполненное в японской технике «кинусайга». Нам такая техника больше знакома по лоскутным одеялам («пэчворк»), а тут – панно! Здесь же и батик – роспись по шёлку, и украшенная рисунками крупная морская галька. Перед 25–летием сын Светланы Николаевны попросил её подарить ему картину «Корабль «Святой Престол». В технике с использованием парафина мама создала такую картину – изобразила судно с множеством красных парусов. После выставки этот корабль снова вернётся в комнату Дмитрия.
Слёзы радости
Надежда Аристархова привезла из деревни Нижний Сырьез Алнашского района, где живёт, коллекцию удмуртских национальных платьев. Она с удовольствием рассказала об особенностях их кроя, украшениях. Посмотрела Надежда Ильинична и конкурсный концерт. Когда увидела, как на сцене танцует даун, даже прослезилась. От радости, что теперь это возможно!
Мне запомнился танец коллектива студии «Бродвей–инклюзив». Оказывается, движения подстраивали под девушку, которой трудно двигаться. И получился энергичный танец!
Ещё перед началом концерта разговорилась со зрительницами, сидевшими рядом, – Валентиной Печёнкиной и Эльвирой Корневой из Можгинского района. Они и сейчас читают дома классическую русскую литературу. Как о близком человеке говорят о Тургеневе: «Долго жил за границей, «на краешке чужого гнезда», а как писал о деревне!».
А потом эти женщины с душой читали со сцены стихи. Восторженное отношение к новому дню передала нам автор–исполнитель Валентина Николаевна. Мастерски, вдохновенно читала стихотворение Роберта Рождественского «Всё начинается с любви» Эльвира Зуфаровна. Она так произнесла строку «Весна шепнёт тебе: «Живи», что сердце ёкнуло от эмоциональной силы этого шёпота.
Разыгрались!
Состязание – по восьми номинациям: музыкальное искусство, аудиовизуальное, хореографическое, изобразительное, оригинальный жанр, жестовая песня, номинация по литературе, театральное искусство. Председатель жюри номинации «театральное искусство», народная артистка Удмуртии и России Вероника Садаева так отозвалась об участниках конкурса:
– Все читали грамотно. Хорошо, если бы с коллективами больше работали люди, которые ближе к сфере театрального искусства. Потому что сразу видно, с кем работали, а с кем – нет.
Заслуженная артистка Удмуртской Республики Елена Сунцова добавила:
– Пусть сценки небольшие, но конкурсанты старались. Исполнение живое, органичное. В кукольном представлении очень яркая лиса. Сказка про дочь царя, выбирающую жениха, получилась эксцентричной, юморной, с современным опытом.
Даже профессионалы немножко боятся жюри. Участники конкурса тоже вначале немного боялись, а потом разыгрались. Это хорошо, что люди с инвалидностью заняты театральным искусством, увлечены им.
А в самом конце конкурсного дня на сцену вышли исполнители песен на языке жестов. Это было настолько выразительно, что, не будь музыкально–песенного фона, эти фразы всё равно вызвали бы сильные эмоции. А такие жестовые слова, как «Россия», «Удмуртия», «счастье», и некоторые другие мне теперь будут понятны и без контекста.
… Закончился конкурс, а его организаторы ещё стояли в зале и обсуждали рабочие моменты с Натальей Крель. В частности, как лучше подать жестовую песню.
– Надо, чтобы жестовая волна пошла по залу, – предложила Наталья Валерьевна.
Ух! Я представила, какое это будет зрелище, какое единение!
В тему
Результаты регионального финала мы узнаем в июне, а финал Вторых международных парадельфийских игр состоится в Ижевске с 11–го по 17 ноября 2018 года. Всего через полгода.
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