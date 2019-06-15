Наталья Гольцова покинула пост министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона.
Указ об отставке главы ведомства подписан 14 июня.
«Уход министра связан со сменой места работы», - отмечается в сообщении.
Напомним, Наталья Гольцова возглавляла Минспорт Удмуртии с конца 2017 года.
Фото: facebook.com (Ната Гольцова)
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