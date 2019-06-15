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Наталья Гольцова покинула пост министра спорта Удмуртии

14 июня
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Указ об отставке главы ведомства подписан 14 июня.

%d0%93%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0 Наталья Гольцова покинула пост министра спорта Удмуртии

Наталья Гольцова покинула пост министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона.

Указ об отставке главы ведомства подписан 14 июня.

«Уход министра связан со сменой места работы», - отмечается в сообщении.

Напомним, Наталья Гольцова возглавляла Минспорт Удмуртии с конца 2017 года.

Фото: facebook.com (Ната Гольцова)

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