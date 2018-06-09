Сейчас у Натальи Алексеевны тренируются около 40 детей, в том числе младшая сестра Алины Загитовой Сабина. «Удмуртской правде» она рассказала о новом спортивном поколении и сообщила интересные подробности о воспитании своей известной ученицы.
– Наталья Алексеевна, насколько сейчас велик интерес детей к фигурному катанию?
– Сейчас в секциях фигурного катания в нашем городе огромный наплыв желающих тренироваться. Уверена, что это связано с успехом Алины Загитовой: для детей её успех стал подтверждением, что можно начать тренироваться в Ижевске и уже в 15 лет подняться на главный спортивный пьедестал мира.
– Работа тренера сейчас чем–то отличается от того времени, когда вы начинали работать с детьми?
– Да, потому что дети в разных поколениях разные. Нынешние, к сожалению, физически слабее своих предшественников. Если раньше дети всё свободное время проводили во дворе – бегали, прыгали, скакали на резиночке, играли с мячом и были в тонусе, то сегодня их везде возят на машине, а каждую свободную минуту они сидят, уткнувшись в гаджеты. В результате они к 5 годам не то что бегать, а ходить толком не умеют. Нам приходится прикладывать много сил, чтобы хотя бы привести их в такую физическую форму, в которой можно начинать полноценные тренировки и учить элементы фигурного катания. Алине повезло – она ещё попала в то поколение, когда дети бегали–прыгали во дворах.
– Сейчас в юных фигуристах, которые у вас занимаются, вы видите потенциал для профессионального спорта?
– Тут многое зависит от родителей. Чтобы у ребёнка появились серьёзные результаты, его нужно постоянно водить на тренировки, концентрировать его на занятиях, – а многие родители слишком заняты работой и пускают всё на самотёк, не слышат рекомендаций тренера. Многие не верят, когда им тренер говорит, что ребёнку надо худеть, у него лишний вес – им кажется, что их ребёнок и так ничего не ест и вполне худенький, вон талия есть. Но для спорта физическая форма – это не только и не столько эстетическая категория. Это ресурс, рабочий инструмент спортсмена. Алине и тут повезло – она из спортивной семьи, её мама всегда следила за правильным питанием и необходимыми нагрузками, и Алина практически всегда была в рабочей форме. Но должна сказать, Алина не показывала в детстве какие–то сверхрезультаты, она развивалась постепенно. Думаю, и сейчас у нас есть такие дети: спортивный потенциал есть у всех. Генетика и удача – это важные условия, но не главные. На 80 процентов успех зависит от трудолюбия.
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