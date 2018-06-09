Первый на спортивном пьедестале. В рамках акции «Стань первым!» прошли уникальные уроки и состязания Спортивные игры и мастер–классы стали заметной частью благотворительной акции «Стань первым!», котору...

Уличная гимнастика становится большим спортом В течение лета в Глазове будет проходить турнир по уличной гимнастике «Атомный воркаут-2018». Турнир ...

350 километров за четыре дня. Сегодня в Ижевске в 67-й раз стартовала велогонка на призы газеты «Удмуртская правда» Многодневные велогонки — престижный и зрелищный вид спорта. Почти все страны с тёплым климатом провод...