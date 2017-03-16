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Насильника, надругавшегося над ребенком в Удмуртии, осудили через семь лет после совершения преступления

16 марта
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Woman in forest 3888x2592 25132 Насильника, надругавшегося над ребенком в Удмуртии, осудили через семь лет после совершения преступления

В Игринском районе перед судом предстанет 31-летний местный житель, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой, совершенном 7 лет назад.

Преступление было совершено 16 октября 2009 года. 14-летняя жительница одного из населенных пунктов Игринского района направлялась в дневное время из дома в школу. Злоумышленник заметил ее на окраине деревни и проследовал за девочкой. Догнав в безлюдном месте, он напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

Проведение оперативно-розыскных, следственных и технических мероприятий по раскрытию данного преступления не прекращалось до настоящего времени, совместная работа следователей и оперативных сотрудников полиции принесла результат, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Злоумышленник установлен, им оказался житель поселка Факел, который на момент получения правоохранителями информации об его причастности к данному преступлению, отбывал наказание в местах лишения свободы за другие преступления.

В рамках расследования проведены судебно-психиатрическая и геномотипоскопическая экспертизы, допрошена потерпевшая, свидетели. Следствием собрана достаточная доказательственная база, с учетом чего уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение этого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: absfreepic.com

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